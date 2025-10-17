Když Američanka Laura Seymourová v tomto ročním období obyčejně popíjí kávu na verandě svého domu v Huntingtonu ve státě Vermont, může se kochat pohledem na kopce pokryté červenými, oranžovými a žlutými odstíny barev. Ale bohužel také pohledem na stále více aut, kterých kolem jejího domu projíždí čím dál víc.
Zástupy turistů, kteří na podzim do jindy ospalého přijíždějí obdivovat barvy podzimního listí, je jí nepříjemný. Letos se tak 56letá žena a její manžel rozhodli odjet na první dva říjnové týdny, kdy barvy listí v tomto státě Nové Anglie dosahují svého vrcholu, na francouzský venkov, píše americký web The Wall Street Journal.
Foliage from the Adirondacks and Vermont’s Green Mountains this weekend!🍁⛰️ pic.twitter.com/0ESGaoHIpl— Tommy Horn (@TommyHornWX1) October 6, 2025
„Nerada to říkám, ale zvolili jsme si tento termín schválně, abychom se vyhnuli dopravním zácpám na silnici,“ říká Američanka.
A zas ti influenceři!
Ekonomika Vermontu přitom závisí na cestovním ruchu. Mnoho obyvatel říká, že návštěvníky, kteří sem míři za idylickými podzimními výhledy, vítá. Někteří však poukazují na to, že z přibližně 2,5 milionu turistů, kteří sem ročně zavítají, je stále více těch neukázněných. Jsou zajedno v tom, že jejich špatné chování podněcuje kultura influencerů.
Místní si stěžují na tiktokery neoprávněně vstupující na venkovské farmy, turisty vykonávající potřebu na soukromých pozemcích anebo ty, kteří jsou schopni se porvat o parkovací místa u turistických stezek. Nemluvě o nebezpečných dopravních zácpách na úzkých silnicích. Pro malá města jako Huntington, která přitom nemají ani semafory a jen minimum obchodů, jsou takoví návštěvníci jen minimální ekonomický přínos.
Fall foliage in Vermont,New England pic.twitter.com/QHwi1gZlB9— St.Louis (@St13333) November 3, 2024
„Jediné, co dělají, je, že ničí naše silnice,“ říká tajemník městského úřadu v Huntingtonu Adam Argo. „Jejich peníze někam proudí, ale rozhodně nekončí tady u nás.“
Obyvatelé Vermontu se proto začali bránit. Zahájili fundraisingové kampaně, aby policie uzavřela některé silnice, úředníci také po letech oprášili staré parkovací předpisy.
Na přechodu s dýní
Michael Doten je jeden z místních obyvatel a vlastní cukrovar a farmu nedaleko Huntingtonu. Také on patří mezi příznivce nových opatření, i když méně návštěvníků pro něj znamená menší prodej javorového sirupu. „Lidé odhazovali odpadky a vstupovali na cizí pozemek,“ říká.
Také další město ve Vermontu, Reading, dočasně uzavřelo silnici, která přitahuje návštěvníky k jedné z jeho malebných farem.
Podzimní turisté zatěžují i jiné části severní Nové Anglie. V New Hampshire zavedl státní přírodní park Franconia Notch letos na podzim jednosměrné turistické trasy, zdvojnásobil počet mobilních toalet a navýšil počet zaměstnanců poté, co se na internetu rozšířily fotografie turistů hromadících se na jedné z oblíbených turistických tras.
Někteří místní obyvatelé však příliv turistů vítají. Například Charles Safford, starosta města Stowe ve státě Vermont, které je vyhlášené svým zimním lyžařským střediskem. Podle něj jsou dveře jeho města pro podzimní turisty dokořán otevřené. „Nechci být příliš optimistický, ale vždy lidem připomínám, že pokud žijí ve Vermontu, mají velké štěstí, a pokud žijí konkrétně ve Stowe, mají štěstí ještě o to větší,“ říká.
Nová Anglie
je americký region, který sestává ze šesti států na severovýchodě USA: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island a Vermont.
Na západě hraničí se státem New York a na severovýchodě s kanadskou provincií New Brunswick, na severu s provincií Québec.
Také od Stowe asi sto kilometrů vzdálený Woodstock, který má malebné centrum plné obchodů a kde částečně žije populární herečka Ana de Armas, se přizpůsobil přílivu lidí vyvolaného sociálními médii. Omezuje krátkodobé pronájmy a místní obyvatelé používají tajné telefonní linky, aby se vůbec dostali do přeplněných kaváren.
„Všichni jsme trochu rozčarovaní, když vidíme někoho natáčet si video na přechodu pro chodce s dýní v ruce,“ říká členka městské rady Keri Coleová.
Zácpa na Velbloudím hrbu
Huntington ve Vermontu, město s přibližně 1 900 obyvateli, čelí zvláštní výzvě v podobě omezeného počtu parkovacích míst pro návštěvníky, kteří chtějí zdolat Camel’s Hump (Velbloudí hrb) – vrchol zobrazený na jedné z mincí státu. Když se malé parkoviště poblíž oblíbené turistické stezky zaplní, auta rychle obsadí obě strany úzké polní cesty, a to i přes značky zákazu parkování. „Je to jako opice vidí, opice dělá,“ říká Seymourová, která letos raději odletěla do Francie. Viděla dokonce i řidiče, kteří se téměř poprali, aby získali lepší parkovací místo.
Justin Rich, dobrovolník hasičského sboru v Huntingtonu, zase říká, že auta zaparkovaná podél důležité silnice znamenala, že jeho sanitka měla sotva pár centimetrů volného prostoru, když minulý měsíc musel zachraňovat turisty právě na Camel’s Hump. Město diskutovalo o dočasném uzavření silnice vedoucí na horu před začátkem hlavní sezony, kdy státní parky očekávají stovky návštěvníků denně.
Ačkoli přístupovou cestu na Camel’s Hump nakonec neuzavřelo, během léta nainstalovalo více značek zákazu parkování a pokusilo se odtahovat vozidla. Stížnosti na chování návštěvníků dominovaly také nedávnému zasedání městské rady. „Asi budu muset prodat dům,“ říká tajemník městského úřadu Adam Argo. „Nemůžu tohle snášet každý víkend,“ uzavírá podle amerického webu.