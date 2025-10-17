Kazíte nám podzim. Turistů už mají dost i obyvatelé Nové Anglie

Jan Dvořák
  18:00
Nárůst počtu turistů se stal citlivým tématem i v americkém státě Vermont. Některá malá města se tak poprvé v historii zaměřila na neukázněné návštěvníky přijíždějící sem za podzimními barvami a uzavřela oblíbené malebné silnice či zpřísnila kontrolu parkování. Na vině jsou opět sociální média, která k návštěvě tohoto malebného koutu Ameriky nabádají.
V idylickém Vermontu, přesněji řečeno v Rutlandu, jdou ještě o kousek dál....

V idylickém Vermontu, přesněji řečeno v Rutlandu, jdou ještě o kousek dál. Místní vyhláškou vám přímo zapovídají, aby vaše auto (prakticky jakkoliv) selhalo. Pokud náhodou máte poruchu, porušujete zákon. | foto: Profimedia.cz

Hlavní město státu Vermont Montpelier.
Lesy amerického státu Vermont
V Nové Anglii, tedy v šesti státech severovýchodu USA (Connecticut, New...
Podzimní Nová Anglie vám učaruje nádherně barevnou krajinou i dřevěnými domky.
11 fotografií

Když Američanka Laura Seymourová v tomto ročním období obyčejně popíjí kávu na verandě svého domu v Huntingtonu ve státě Vermont, může se kochat pohledem na kopce pokryté červenými, oranžovými a žlutými odstíny barev. Ale bohužel také pohledem na stále více aut, kterých kolem jejího domu projíždí čím dál víc.

Zástupy turistů, kteří na podzim do jindy ospalého přijíždějí obdivovat barvy podzimního listí, je jí nepříjemný. Letos se tak 56letá žena a její manžel rozhodli odjet na první dva říjnové týdny, kdy barvy listí v tomto státě Nové Anglie dosahují svého vrcholu, na francouzský venkov, píše americký web The Wall Street Journal.

„Nerada to říkám, ale zvolili jsme si tento termín schválně, abychom se vyhnuli dopravním zácpám na silnici,“ říká Američanka.

A zas ti influenceři!

Ekonomika Vermontu přitom závisí na cestovním ruchu. Mnoho obyvatel říká, že návštěvníky, kteří sem míři za idylickými podzimními výhledy, vítá. Někteří však poukazují na to, že z přibližně 2,5 milionu turistů, kteří sem ročně zavítají, je stále více těch neukázněných. Jsou zajedno v tom, že jejich špatné chování podněcuje kultura influencerů.

Místní si stěžují na tiktokery neoprávněně vstupující na venkovské farmy, turisty vykonávající potřebu na soukromých pozemcích anebo ty, kteří jsou schopni se porvat o parkovací místa u turistických stezek. Nemluvě o nebezpečných dopravních zácpách na úzkých silnicích. Pro malá města jako Huntington, která přitom nemají ani semafory a jen minimum obchodů, jsou takoví návštěvníci jen minimální ekonomický přínos.

„Jediné, co dělají, je, že ničí naše silnice,“ říká tajemník městského úřadu v Huntingtonu Adam Argo. „Jejich peníze někam proudí, ale rozhodně nekončí tady u nás.“

Obyvatelé Vermontu se proto začali bránit. Zahájili fundraisingové kampaně, aby policie uzavřela některé silnice, úředníci také po letech oprášili staré parkovací předpisy.

Na přechodu s dýní

Michael Doten je jeden z místních obyvatel a vlastní cukrovar a farmu nedaleko Huntingtonu. Také on patří mezi příznivce nových opatření, i když méně návštěvníků pro něj znamená menší prodej javorového sirupu. „Lidé odhazovali odpadky a vstupovali na cizí pozemek,“ říká.

Také další město ve Vermontu, Reading, dočasně uzavřelo silnici, která přitahuje návštěvníky k jedné z jeho malebných farem.

Podzimní turisté zatěžují i jiné části severní Nové Anglie. V New Hampshire zavedl státní přírodní park Franconia Notch letos na podzim jednosměrné turistické trasy, zdvojnásobil počet mobilních toalet a navýšil počet zaměstnanců poté, co se na internetu rozšířily fotografie turistů hromadících se na jedné z oblíbených turistických tras.

Někteří místní obyvatelé však příliv turistů vítají. Například Charles Safford, starosta města Stowe ve státě Vermont, které je vyhlášené svým zimním lyžařským střediskem. Podle něj jsou dveře jeho města pro podzimní turisty dokořán otevřené. „Nechci být příliš optimistický, ale vždy lidem připomínám, že pokud žijí ve Vermontu, mají velké štěstí, a pokud žijí konkrétně ve Stowe, mají štěstí ještě o to větší,“ říká.

Nová Anglie

je americký region, který sestává ze šesti států na severovýchodě USA: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island a Vermont.

Na západě hraničí se státem New York a na severovýchodě s kanadskou provincií New Brunswick, na severu s provincií Québec.

Také od Stowe asi sto kilometrů vzdálený Woodstock, který má malebné centrum plné obchodů a kde částečně žije populární herečka Ana de Armas, se přizpůsobil přílivu lidí vyvolaného sociálními médii. Omezuje krátkodobé pronájmy a místní obyvatelé používají tajné telefonní linky, aby se vůbec dostali do přeplněných kaváren.

„Všichni jsme trochu rozčarovaní, když vidíme někoho natáčet si video na přechodu pro chodce s dýní v ruce,“ říká členka městské rady Keri Coleová.

Zácpa na Velbloudím hrbu

Huntington ve Vermontu, město s přibližně 1 900 obyvateli, čelí zvláštní výzvě v podobě omezeného počtu parkovacích míst pro návštěvníky, kteří chtějí zdolat Camel’s Hump (Velbloudí hrb) – vrchol zobrazený na jedné z mincí státu. Když se malé parkoviště poblíž oblíbené turistické stezky zaplní, auta rychle obsadí obě strany úzké polní cesty, a to i přes značky zákazu parkování. „Je to jako opice vidí, opice dělá,“ říká Seymourová, která letos raději odletěla do Francie. Viděla dokonce i řidiče, kteří se téměř poprali, aby získali lepší parkovací místo.

Justin Rich, dobrovolník hasičského sboru v Huntingtonu, zase říká, že auta zaparkovaná podél důležité silnice znamenala, že jeho sanitka měla sotva pár centimetrů volného prostoru, když minulý měsíc musel zachraňovat turisty právě na Camel’s Hump. Město diskutovalo o dočasném uzavření silnice vedoucí na horu před začátkem hlavní sezony, kdy státní parky očekávají stovky návštěvníků denně.

Ačkoli přístupovou cestu na Camel’s Hump nakonec neuzavřelo, během léta nainstalovalo více značek zákazu parkování a pokusilo se odtahovat vozidla. Stížnosti na chování návštěvníků dominovaly také nedávnému zasedání městské rady. „Asi budu muset prodat dům,“ říká tajemník městského úřadu Adam Argo. „Nemůžu tohle snášet každý víkend,“ uzavírá podle amerického webu.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

Kazíte nám podzim. Turistů už mají dost i obyvatelé Nové Anglie

Nárůst počtu turistů se stal citlivým tématem i v americkém státě Vermont. Některá malá města se tak poprvé v historii zaměřila na neukázněné návštěvníky přijíždějící sem za podzimními barvami a...

17. října 2025

Rohlík ve Vídni otevřel distribuční centrum pro potraviny. Je plně automatizované

Společnost Veloq z rodiny Rohlik Group v pátek ve Vídni představila ve spolupráci s AutoStore nové distribuční centrum pro logistiku potravin. Obě společnosti zároveň oznámily mezinárodní...

17. října 2025  17:58

Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard

Český státní dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí rekordních 3,518 bilionu korun. Od začátku roku se zvýšil o 152,7 miliardy korun, uvedlo v pátek ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu...

17. října 2025  16:55

Trumpova mastná pomsta. Zbraní v obchodní válce s Čínou se stal kuchyňský olej

Obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy nabírá na obrátkách. Americký prezident Trump nově zvažuje cla na dodávky použitých čínských kuchyňských olejů, které se používají třeba pro výrobu...

17. října 2025  15:30

Tři úspěšní podnikatelé rostou i díky platebním terminálům

Advertorial

Různá odvětví, odlišné podnikatelské příběhy, rozdílné začátky. Ale jedno mají společné. Jak kavárenská síť Kafec, tak specialista na italské těstoviny Raviola či malířská firma Mokuso si váží svých...

17. října 2025  14:10

Úroda brambor je letos dobrá, zemědělci ale na prodeji tratí

Úroda brambor v Česku je letos velmi dobrá, a to především kvůli nasázenému množství a počasí. Na trhu je tak nyní spíše přebytek. Ten zvyšují i dovozy z ciziny, pěstitele si tak stěžují na nízké...

17. října 2025  13:09

Iphony a sluchátka za miliardy protékaly napůl fiktivními firmami, tvrdí Kovář

Zkrachovalý e-shop Mamut se podle mateřské firmy Plus4U spojené se skupinou Unicorn nepodílel na dodávkách většiny telefonů a zařízení Apple, jejichž pronájmy měl zprostředkovávat a za něž údajně...

17. října 2025  11:16

Americké truckery děsí zkoušky z angličtiny. Úřady už zabavily tisíce řidičáků

Nová zkouška z angličtiny, kterou Trumpova administrativa vyžaduje po řidičích kamionů, již stála řidičské oprávnění 6 000 řidičů. Odpůrci nového nařízení tvrdí, že úbytek pracovníků bude test...

17. října 2025  10:59

Dáte si pizzu za korunu? Experiment s QR kódem ukázal, jak je snadné naletět

Ve spolupráci

Platba QR kódem je velmi oblíbený způsob, jak si zjednodušit a urychlit nezáživnou platební proceduru. Bohužel někdy až moc jednoduchá. Lidé platí ve spěchu, aniž by uvažovali nad možnými riziky....

17. října 2025

I malý stát může tvořit velké věci. Slovenský bar se vyšvihl mezi světovou elitu

Web The World’s 50 Best zveřejnil už posedmnácté žebříček nejlepších světových barů, mezi které se vůbec poprvé v historii zařadil slovenský podnik. „Je to historický moment pro slovenskou barovou...

17. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet? Hlavně nedotovat hypotéky, radí experti

Premium

Problém s nedostupným bydlením zaplnil předvolební kampaně i volební programy mnoha kandidujících stran. „Bydlení je naše zbrojení,“ hlásaly plakáty SOCDEM s někdejší ministryní práce a sociálních...

17. října 2025

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

16. října 2025  21:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.