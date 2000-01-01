náhledy
Dělníci maďarského metalurgického závodu Csepeli Szerszámgépgyár v Budapešti se rozhodli nafotit kalendář, ve kterém pózují polonazí. Jejich cílem je nejenom vybrat peníze pro školy, ale také inspirovat mladé k výběru jejich oboru, který bohužel vymírá.
Autor: Reuters
Zisk z prodeje kalendáře bude použit na nákup pomůcek pro školy v nouzi. Tým vydal svůj první kalendář již loni a prodal asi 100 výtisků. Zisk ve výši asi 500 000 forintů (31 300 Kč) použili dělníci na nákup interaktivní tabule pro školu.
Maďarský kovodělník Janos Bocs pózuje před fotoaparátem pouze v ochranné pracovní zástěře. Odhaluje své tetování i pivní pupek, zatímco mu dlouhé vlasy rozfoukává průmyslový ventilátor, který se obvykle používá k ochlazování kovových předmětů.
Čtyřicetiletý Bocs právě pózuje pro každoroční charitativní kalendář, který vytváří tým kovodělníků v dílně v Budapešti. Fotí se v budově, která je pozůstatkem rozsáhlého průmyslového komplexu. Ten býval hlavním centrem maďarského ocelářství a těžké metalurgie v době komunismu.
„Nejsme žádní svalnatí dokonalí modelové z plakátů, ale skuteční lidé, možná proto je kalendář tak populární,“ říká jeden z dělníků hrdě o kalendáři.
„Takoví jsme a myslím si, že na fotkách nevypadáme nezdravě. Každý muž pod sto kilo je jen záložka,“ žertuje dělník Szilard Herczeg.
Kovodělník Istvan Szikszai pózuje pro kalendář, který vytvořili dělníci v ocelárně v Budapešti.
Kovodělník Szilard Herczeg během focení charitativního kalendáře v ocelárně v Budapešti
Kovodělník Matyas Schon se usmívá, když pózuje pro kalendář polonahých maďarských dělníky z ocelárny v Budapešti.
Všichni členové týmu, kteří spolu pracují již desítky let, byli rádi, že se mohli pro dobrou věc svléknout do půl těla. U některých převládl stud.
Kovodělník Szilard Herczeg během focení charitativního kalendáře v ocelárně v Budapešti
Hlavním cílem budapešťských dělníků je vybrat peníze pro školy, ale také doufají, že jejich fotky inspirují více mladých lidí k tomu, aby se naučili metalurgii, řemeslo, které v Maďarsku momentálně není populární.
