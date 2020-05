Až tisíc nakažených dělníků. Obrovskému ropnému poli hrozí zavření

Od minulého pátku se počet nakažených zaměstnanců pracujících na ropném poli zdvojnásobil. Kazachstán má dohromady ke čtvrtečnímu dni 6 969 případů nákazy koronavirem. Ropné pole Tangiz se tak se svými 935 nakaženými podílí na celkovém čísle víc než třinácti procenty.

„V tomto okamžiku je potřeba zajistit kontrolu dalších postupů. Celá situace může vyústit k nárůstu počtu případů. To by následně znamenalo přirozené zastavení činnosti společnosti nebo by došlo k nucenému uzavření ropného pole,“ uvedla tento týden hlavní státní doktorka Kazachstánu Aizhan Yesmagambetová.



Tengiz je přitom jedno z největších ropných polí na světě. Denně produkuje zhruba 500 tisíc barelů ropy a na celkové kazašské produkci černého zlata se podílí z jedné třetiny. Společnost Tengizchevroil (TCO), která na ropném poli operuje, spadá pod nadnárodní energetickou firmu Chevron. Ta uvádí, že kvůli šíření koronaviru přijímá důkladná opatření. Avšak zároveň chce pokračovat ve všech svých operacích beze změn.

„Zavedli jsme mnoho opatření, která chrání jak naše zaměstnance tak náš byznys, do čehož spadá i produkce ropy v Tengizu,“ uvedla tisková mluvčí Chevronu Sally Jones. Podle Jonesové se pracovníci TCO rozdělili do skupin, které se vzájemně nepotkávají.

„Tato strategie slouží jako prevence před bližším kontaktem skupin a pracovníků. V případě výskytu viru v jednom týmu, lze jejich práci okamžitě nahradit jiným týmem, aby se tak mohlo bez přerušení pokračovat v produkci,“ míní Jonesová.

Zaměstnanci Tengizu přitom často pracují ve stísněných podmínkách a mnoho z nich bydlí v nedalekých ubytovnách. Právě tam se podle všeho začal koronavirus šířit, píše agentura Reuters.

Kazašský ministr zdravotnictví Yelzhan Birtanov se již dříve nechal slyšet, že opatření společnosti jsou v otázce ochrany zaměstnanců laxní. „Ubytovny a jídelny pro pracovníky mají společné chodby a nejsou izolovány. Pracovníci spolu komunikují i během přestávek. Je těžké v takovém prostředí zastavit šíření koronaviru,“ konstatoval Birtanov.

Společnost TCO uvádí, že nedaleko ropného pole zřídila dočasnou nemocnici, která se má postarat o „mírné a asymptomatické případy“ nakažených pracovníků. Firma podle svých vlastních slov též omezuje odložitelné operace.

Akcie firmy TCO drží světoví hráči energetiky, například americká těžební korporace ExxonMobil, ruská firma Lukoil, ale i kazašská státní energetická společnost KazMunayGaz.

S šířením koronaviru mezi pracovníky se potýkají i některé ropné firmy v sousedním Rusku. Podle Financial Times skončili v karanténách oblasti, které obývají zaměstnanci ruských ropných firem Rosněfť a Tatněfť i pracovníci největšího exportéra zemního plynu na světě Gazprom.