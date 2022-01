Nepokoje v Kazachstánu utichly. Firmy by mohly z konfliktu těžit, říká agentura

Nepokoje, které v Kazachstánu nedávno proběhly, se nedotknou českých exportérů. Naopak s ohledem na znalost teritoria a znalost místních specifik mohou ze situace profitovat. Vnímání nepokojů v zemích západní Evropy, jejichž firmy se snaží do Kazachstánu taktéž proniknout, je trochu odlišné, soudí CzechTrade.

„Předpokládáme, že následující rok zde budou o to větší možnosti pro firmy ze zemí střední a východní Evropy, kterým je teritorium Kazachstánu blízké a dostatečně známé,“ říká Petr Jurčík z Czech Trade, který v Kazachstánu působí.

S ohledem na rychlý návrat situace do normálu se neočekává výrazná změna s ohledem na možnosti exportu. Prioritní exportní segmenty pro Českou republiku zůstávají stejné – těžební průmysl, energetika, potravinářské technologie.

Cestování do země se obnovilo, navíc se zrušila omezení, která byla s ohledem na covidu-19 uplatňována do konce roku 2021. „Pro Českou republiku skončila od 1. ledna vízová povinnost, přístup do středoasijské země je tak jednodušší. Stačí cestovní pas a potvrzení o negativním PCR testu na koronavirus,“ říká Jurčík.

Příležitosti pro české firmy

Agentura CzechTrade v Kazachstánu připravuje na letošní rok dvě oborové mise. První, zaměřená na dodávky technologií pro elektrárny, se měla uskutečnit v březnu. Kvůli koronavirové situaci ji agentura odložila a bude se konat na přelomu května a června. Mise zaměřená na metalurgii by se měla uskutečnit v původním termínu na konci dubna.

V Kazachstánu se nyní očekávají větší investice do infrastruktury a zemědělství. Země se také zavázala k výraznému snížení emisí průmyslových objektů do roku 2025, příležitosti tak budou i v tomto odvětví.

„Prezident Tokajev ohlásil mnoho reforem a investicí do rozličných segmentů národní ekonomiky, kde vidíme potenciál pro české firmy. Bude se týkat také tradičních odvětví, tzn. energetika či těžba nerostů. V nejbližších letech vidíme také možnosti s ohledem na tlak na ekologizaci průmyslových závodů,“ doplnil Jurčík.

Do Kazachstánu z ČR za prvních deset měsíců loňského roku putovalo zboží za 3,9 miliardy korun, opačným směrem za 12,8 miliardy korun. České firmy do země dodávají hlavně telefony a stroje na zpracování dat. „Kazachstán do ČR vyváží zhruba čtvrtinu veškeré ropy, která se v tuzemsku zpracovává. Je tak třetím největším jejím dodavatelem,“ doplnil Jurčík.

Nepokoje v Kazachstánu začaly 2. ledna jako nenásilné protesty proti zdražení pohonných hmot, později ale dav zaútočil na vládní budovy v několika městech. Režim nakonec masové demonstrace krvavě potlačil. Prezident Kasym-Žomart Tokajev povolil střelbu do demonstrantů ostrými náboji a požádal Rusko a další postsovětské státy o vojenskou pomoc. Podle oficiálních údajů zahynulo nejméně 225 lidí.