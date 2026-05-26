Kazachstán chce propojit EU s Čínou. Rozšiřuje železniční síť a infrastrukturu

Kazachstán urychluje rozvoj své železniční infrastruktury. Důvodem je mimo jiné konflikt na Blízkém východě, který zvyšuje zájem o nákladní vlakovou přepravu mezi Čínou a Evropou. O přepravu přes Kazachstán mají stále větší zájem hlavně čínské firmy, které chtějí své zboží dopravovat do Evropy po železnici místo po moři.
Pohled na železniční stanici Dostyk na kazachstánsko-čínské hranici, která je klíčovým uzlem pro obchod mezi Čínou a Evropou přes Střední Asii. (18. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Válka na Blízkém východě posiluje význam takzvaného Středního koridoru, tedy železniční trasy vedoucí z Číny do Evropy přes Kazachstán, Kaspické moře, Ázerbájdžán, Gruzii a Turecko. Celá trasa měří více než 4 250 kilometrů, přičemž její nejdelší část vede právě přes území Kazachstánu, píše agentura Bloomberg.

Význam Středního koridoru vzrostl už po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Řada firem se tehdy začala vyhýbat železniční přepravě přes Rusko a hledala alternativní trasy mezi Asií a Evropou. Podle dat investiční společnosti Abrdn Investments se objem přepravy po Středním koridoru od té doby zvýšil přibližně desetinásobně.

„Čínští zákazníci mají o přepravu po železnici výrazně větší zájem než po moři. Důvodem je hlavně spolehlivost a předvídatelné dodací lhůty,“ uvedl pro agenturu Bloomberg šéf státní železniční společnosti Kazakhstan Temir Zholy Talgat Aldybergenov.

Kazachstán chystá miliardové investice

Kazachstán považuje rozvoj nákladní železniční dopravy za jednu ze svých strategických priorit. Stejný přístup zastává i státní železniční společnost Kazakhstan Temir Zholy. Její celkové investice do rozvoje infrastruktury mají do roku 2030 dosáhnout deseti miliard dolarů, přičemž přibližně polovinu této částky už firma investovala.

Státní dopravce chce letos postavit celkem 900 kilometrů nových železničních tratí. Součástí plánů je i nová 300 kilometrů dlouhá trať Ajagoz–Bachty směrem do Číny, která vytvoří třetí železniční hraniční přechod mezi Kazachstánem a jeho východním sousedem. Po dokončení projektů by měla železniční kapacita mezi Kazachstánem a Čínou do roku 2030 vzrůst na přibližně 100 milionů tun ročně. V současnosti činí zhruba 55 milionů tun, uvedl pro Bloomberg Aldybergenov.

Data z posledních let ukazují, že provoz na Středním koridoru rychle roste. Jen během prvního čtvrtletí letošního roku po trase projelo přibližně 173 nákladních vlaků, přičemž každý vezl zhruba 55 kontejnerů s různými typy zboží. Do konce letošního roku chce společnost Kazakhstan Temir Zholy dosáhnout hranice 600 vlakových spojů. V příštím roce by pak jejich počet mohl vzrůst až o dalších 67 procent.

Kazachstán bude mít i nové lokomotivy

Kazachstán zároveň posiluje i počty svých hnacích vozidel. Země podepsala dlouhodobé kontrakty s americkou společností Wabtec a francouzským výrobcem Alstom. Jen od firmy Wabtec má během následujících deseti let získat 300 nových lokomotiv. Dalších 270 lokomotiv dodá také čínský výrobce.

Dopravce nyní rozšiřuje i své logistické terminály v Evropě i v Číně. Už v roce 2020 firma získala terminál v čínském městě S‘-an, který odbavuje přibližně 40 procent všech kontejnerových vlaků směřujících z Číny do Evropy přes území Kazachstánu.

Společnost nyní jedná o akvizici logistických terminálů v Rumunsku, Maďarsku a Německu. Ve hře je také společný projekt v čínské provincii Čcheng-tu, který by spojil investici do čínského terminálu s výstavbou zemědělského logistického centra v kazachstánském městě Kokčetau, uzavírá Bloomberg.

Kazachstán chce propojit EU s Čínou. Rozšiřuje železniční síť a infrastrukturu

Pohled na železniční stanici Dostyk na kazachstánsko-čínské hranici, která je...

26. května 2026  14:45

