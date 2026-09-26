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Kaviár prochází krizí identity. Výrobci našli návod, jak ho dostat mezi lid

Jan Dvořák
  9:00
Balený kaviár společnosti Kaluga Queen (12. listopadu 2019)

Balený kaviár společnosti Kaluga Queen (12. listopadu 2019) | foto: Profimedia.cz

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Balení kaviáru od americké společnosti Loft (23. zářá 2026)
Balení kaviáru americké společnosti Quince (23. září 2026)
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Dnešní kaviár už zdaleka není závislý na divokých jeseterech žijících volně v Kaspickém moři. Ryby se ve velkém chovají na farmách a největším hráčem se stala Čína, která má více než polovinu světových jeseteřích farem. Výsledkem je mnohem větší množství kaviáru na trhu, který může být kvalitativně velmi slušný, i když nemá historickou „auru“ kaviáru z Kaspiku. Mnozí prodejci totiž zjistili, že část vysoké ceny nebyla dána náklady, ale tím, že v tomto segmentu existovala určitá konvence, že kaviár prostě má být drahý. Nové značky tuto cenovou konvenci úspěšně narušují.

„Propagační kódy... Doprava zdarma... Dárková sada pro tajného Santu...“ To nejsou marketingové výrazy, které by si člověk obvykle spojoval s kaviárem. Objevují se však stále častěji v kampaních mnoha nových trendových značek prodávajících v USA kaviár přímo spotřebitelům. Nabízejí pestře označené plechovky kaviáru za ceny tak dostupné, že by z nich nejeden ruský oligarcha byl zděšený.

„Kaviár pro všechny“, zní slogan značky Cavi z Miami. Ta nabízí několik druhů včetně žlutých 125g plechovek Osetra za 269 dolarů (5 500 Kč) Webová stránka značky Loft z Los Angeles má zase v nabídce 125g plechovku kaviáru Osetra, jejíž cena klesla ze 346 na 138 dolarů (2 800 Kč).

Pokud jde o poměr cena/kvalita, málokdo se může rovnat společnosti Quince, dodavateli neuvěřitelně levného kaviáru ze San Franciska. Její kaviár Osetra, který získal hodnocení 4,9 na základě více než 1 500 recenzí, stojí pouhých 125 dolarů (2 500 Kč) za 100g plechovku, píše americký list The Wall Street Journal.

Bluf celého odvětví

Poslední gastronomické trendy kombinující kaviár třeba s kuřecími nugetkami anebo hot dogy již nějakou dobu tomuto dříve snobskému pokrmu zasazují citelně tvrdou ránu. Způsob, jakým startupové značky prodávající kaviár napřímo spotřebitelům (DTC) zdemokratizovaly jeho cenu a prezentaci, situaci jen zhoršil – a otřásl trhem, který dlouho ovládali tradiční prodejci.

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„Když je kaviár až podezřele levný, měl by spotřebitel zpozornět. Možná je to až příliš dobré na to, aby to byla pravda,“ říká Edward Panchernikov ze společnosti Caviar Russe vlastnící luxusní manhattanskou restauraci a prodejnu kaviáru. Klasický kaviár Osetra od Caviar Russe zde stojí 495 dolarů za 125 g, zatímco jejich nejluxusnější Osetra vás přijde na téměř 3 000 dolarů za 125 g.

Podle Daniela Langera, generálního ředitele poradenské společnosti Équité, mnoho značek účtovalo vysoké ceny jednoduše proto, že v této kategorii platila určitá konvence. „Nové značky kaviáru prodávající přímo spotřebitelům odhalily bluf tohoto odvětví,“ říká.

Nízká cena jako vítaný vývoj

Třiatřicetiletá Ashley Richouxová je pekařka, která žije v Picayune ve státě Mississippi. Na sociálních sítích zveřejňuje recenze kaviáru. Pro ni je klesající cena kaviáru vítaná. Oceňuje, že značky prodávající přímo spotřebitelům tuto delikatesu zpřístupnily širšímu okruhu lidí. „Po dlouhou dobu, alespoň z mého pohledu, byl kaviár vyhrazen pro určitou skupinu zasvěcených. Já žiji v malém městečku na venkově, nemám přístup k evropským delikatesám,“ dodala Američanka. Kaviár si nejraději vychutnává ve všední den večer, v županu, předtím, než si dopřeje bublinkovou koupel.

Cílovou skupinou mnoha nových značek prodávajících kaviár na Instagramu jsou právě ženy z generace mileniálů – stejná demografická skupina, o kterou usilovaly populární značky prodávající přímo spotřebitelům i v jiných kategoriích, jako je oblečení, kosmetika anebo zavazadla.

Američanka K. K. Duranteová, spoluzakladatelka bostonské značky Roe House, si všímá, že ženy mileniálky, které se zajímají o zdravý životní styl, dnes kupují kaviár jako pochoutku namísto vína. U značky Cavi tvoří jádro cílové skupiny ženy ve věku 25 až 45 let. „Některé zákaznice této značky, která existuje teprve rok, se k nám vrátily šest, sedm, osmkrát,“ říká její spoluzakladatel Yossi Bibas. Dodává, že značka Cavi prezentuje kaviár jako něco, co by mohlo být součástí každodenních oslav, jako je romantický večer doma anebo třeba dámská jízda.

A zase ta Čína

Kaviár je název pro solené jikry (neboli neoplodněná vajíčka) z jesetera, velké ryby, jejíž původ sahá až do doby dinosaurů. Existuje mnoho různých druhů – včetně Osetra, Kaluga anebo Beluga –, z nichž každý obvykle odpovídá jinému druhu jesetera.

Kaviár ovšem nebyl vždycky drahý. V 19. století se někdy rozdával jako barové občerstvení. Po rozpadu Sovětského svazu klesly cen jiker, z nichž velká část tehdy pocházela z Kaspického moře. Následoval nadměrný rybolov, který vedl k rychlému vyčerpání zásob a k zákazům lovu divokých jeseterů. Dnes pochází drtivá většina kaviáru prodávaného v USA z chovných ryb.

A pak je tu čínská produkce. „V současné době je na trhu k dostání opravdu spousta čínského kaviáru, z čehož je velká část velmi levná a velká část zase velmi dobrá,“ uvedla Gabriella Gershensonová, autorka připravované knihy „Caviar (& Champagne)“.

Obrovský čínský výrobce Kaluga Queen dodává své produkty značkám prodávajícím přímo spotřebitelům (DTC), jako jsou Roe House a Quince, ale i restauracím oceněným michelinskou hvězdou. „Quince prodává tisíce produktů napříč různými kategoriemi a kaviár se nyní řadí mezi jejích 100 nejprodávanějších položek,“ uvedla Daphne de Chatellusová, vedoucí oddělení nových kategorií této značky.

Ještě, ještě, ještě...

Někteří lidé blízcí tomuto odvětví tvrdí, že nové kaviárové značky vnesly na trh atmosféru v něčem připomínající Divoký západ. Autorka Gershensonová, která o kaviáru napsala nespočet článků, poukazuje zejména na to, jak se někteří prodejci objeví ve vašem instaggramovém algoritmu. „Ani nevíte, odkud se vzali, a zdá se, že nemají historii ani zodpovědnost jako tradiční značky,“ říká.

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Jak má chutná kaviár prodávaný přímo spotřebitelům? „Pravidlo číslo jedna zní, že kaviár by neměl chutnat ani vonět po rybách,“ říká Ariana Aimaniová, ředitelka pro strategická partnerství u prémiové značky Paramount Caviar. Panchernikov ze společnosti Caviar Russe dodává, že jikry by měly být všechny neporušené (nesmí být rozbředlé). „Měly by chutnat plně, máslově a téměř krémově,“ říká.

V minulých letech jedla Američanka Mallory Aylesworthová kaviár pouze v restauracích při zvláštních příležitostech. V poslední době si však od společnosti Quince koupila několik plechovek. Díky jejich ceně a velikosti si ona a její manžel mohou dopřát kaviár mnohem častěji. Dokonce občas dává ochutnat i svému dvouletému dítěti. A jak na to batole reagovalo? „Říká ještě, ještě, ještě,“ uzavřela spotřebitelka podle amerického portálu.

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