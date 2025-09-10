Starbucks slaví výročí pod novým vedením. Změny cítí baristé i zákazníci

Autor:
  18:00
Starbucks jmenoval Briana Niccola novým generálním ředitelem a předsedou představenstva v září loňského roku. Ačkoliv se pod jeho vedením firma snaží o změny, včetně zvýšení tržeb, ne vše se mu daří. Pod tlakem se tak cítí také baristé, jimž se nelíbí například nový dress code či vynucené psaní vzkazu na každý kelímek s kávou. Novinky zaregistrovali i zákazníci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Když si Dyanna Houghová z amerického Holly Springs na konci června objednávala velkou cold brew kávu s ledem a pěnou ze slaného karamelu, zjistila, že Starbucks zavedl nový poplatek za dávku vanilkového sirupu bez cukru, který si běžně přidávala do své obvyklé objednávky. Místo 6,71 dolaru (139 Kč) jí naúčtovali 7,25 dolaru (150 Kč). „Poprvé jsem si řekla: ‚To je absurdní. Nechci utrácet více než 7 dolarů za kávu.,“ uvedla pro The New York Times.

Napodobeniny západních řetězců ovládly Rusko. Zrušení sankcí se nebojí

Své výhrady ke společnosti mají také zaměstnanci v první linii. Mnozí považují nový firemní dress code – černá trička, khaki kalhoty nebo džíny, a také omezení piercingů na obličeji – za příliš striktní. Některým pro změnu vadí psaní vzkazů na hrnky. Údajně je firma varovala, že pokud nenapíšou na každý hrnek personalizovaný vzkaz, dostanou napomenutí.

„Když máme frmol a pracují jen dva lidé, stále se od nás očekává, že napíšeme něco na každý kelímek,“ uvedla pro CNBC Sabina Aguirreová, baristka ze Starbucks v Columbusu v Ohiu. „A když si manažer všimne jediného kelímku bez nápisu, okamžitě z toho udělá ‚výchovný moment‘,“ doplnila.

Kvůli dress codu již dříve někteří zaměstnanci stávkovali. „Najednou mi řekli, že už si nemůžu vzít boty, které jsem nosila dva roky,“ řekla baristka Brooke Allenová z Kalifornie a dodala, že vedoucí prodejen vyhrožovali, že potrestají každého, kdo nebude splňovat nový dress code. „Všichni jsme měli pocit, že jsme bezmocní.“ V srpnu se zaměstnanci pobočky, kde pracuje, rozhodli pro založení odborů.

Nové koště dobře mete

Za všemi novotami ve Starbucks stojí nový šéf Brian Niccol, který podnikl na pobočkách v USA několik změn, které si mohl všimnout běžný zákazník – zrušil například poplatky za rostlinné mléko a vrátil kávová stanoviště s dochucovadly.

Starbucks zavádí nový obchodní model. Kávu má zákazník dostat do čtyř minut

Společnost rovněž investuje více než 500 milionů dolarů do náboru zaměstnanců a vývoje technologie pro řazení objednávek, jejímž cílem je rychlejší doručování. Snaží se také modernizovat prodejny.

Reakce na Niccolovu snahu o modernizaci řetězce jsou však smíšené. Prodej a návštěvnost v kamenných obchodech stále klesají, jelikož zákazníci přecházejí ke konkurenci, nebo se rozhodnout dát si kávu doma. Ziskové marže jsou stále daleko od úrovní před pandemií covidu.

Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

V červenci společnost Starbucks oznámila šestý po sobě jdoucí čtvrtletní pokles tržeb v prodejnách otevřených alespoň rok. Za poslední rok akcie společnosti klesly zhruba o deset procent.

Nic není ze dne na den

„Máme opravdu radost, že spoustu věcí, které jsme slíbili, že uděláme se strategií ‚Back to Starbucks‘, jsme skutečně realizovali,“ řekl Niccol. Dodal, že většinu změn přijali jak partneři, tak i zákazníci. „Dostáváme zpětnou vazbu, která říká: ‚Pokračujte v tom, co děláte,‘“ dodal.

„Je samozřejmě spousta nadšení, když někdo nový převezme vedení, očekává se, že provede rychlé změny. Ale myslím, že realita je taková, že se to nestane ze dne na den,“ cituje portál CNBC slova Logana Reicha, analytika investiční společnosti RBC Capital Markets.

Zpátky do kanceláří, nebo vyhazov. Starbucks zpřísňuje pracovní podmínky

Podle analytika společnosti Bernstein Research Danila Gargiula mají spotřebitelé zakořeněné návyky, zejména pokud jde o snídani. „Je velmi těžké narušit zvyk chodit na kávu – dokud toho nemají dost a nezačnou ji kupovat jinde,“ řekl.

„Bude to chtít trochu času a přesvědčování, aby se spotřebitelé pokusili zjistit, jak vlastně nový Starbucks vypadá,“ uzavřel Gargiulo s tím, že investoři očekávají stabilizaci návštěvnosti prodejen v příštím roce a zlepšení ziskových marží v roce 2027.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Starbucks slaví výročí pod novým vedením. Změny cítí baristé i zákazníci

Starbucks jmenoval Briana Niccola novým generálním ředitelem a předsedou představenstva v září loňského roku. Ačkoliv se pod jeho vedením firma snaží o změny, včetně zvýšení tržeb, ne vše se mu daří....

10. září 2025

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

10. září 2025  17:14

Do zvyšování kapacity elektrizační soustavy půjde 15 miliard, potvrdili ministři

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a ministr životního prostředí Petr Hladík představili nový program podpory zvyšování kapacity elektrizační soustavy ve výši 15 miliard korun. Jedná se o první...

10. září 2025  16:17

RSBC není schopná splácet všechny závazky, zahajuje restrukturalizaci

Investiční skupina RSBC se dostala do potíží s hotovostí a není schopná splácet všechny své splatné závazky. Vyplývá to z dopisu zakladatele a majitele skupiny Roberta Schönfelda klientům a...

10. září 2025  15:35

Radary Eldisu pokryjí celý vzdušný prostor Česka, firma získala zakázku ŘLP

Advertorial

Společnost Eldis Pardubice získala významnou zakázku od Řízení letového provozu ČR. Dodá kombinované radary s radomy na stanoviště v Brdech a na Vysočině. Hodnota kontraktu činí 10,5 mil. eur (258...

10. září 2025

Dům, v němž našli mrtvou Marilyn Monroe, se bourat nebude. Rozhodl tak soud

Vrchní soud v Kalifornii zamítl žádost majitelů o zbourání haciendy v Los Angeles ve španělském stylu, ve které herečka Marilyn Monroe strávila poslední měsíce svého života a kde ji v roce 1962...

10. září 2025  13:47

Americké značky mají v Německu potíže. Coca-Cola tvrdí, že je Made in Germany

Ještě donedávna platilo, že němečtí spotřebitelé americké výrobky bezvýhradně milovali. Situace se ale mění a řada zámořských společností se svůj původ snaží čím dál více maskovat. Příkladem je i...

10. září 2025  10:37

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:15

Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě

Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh...

10. září 2025

V Praze a v okolí se pojede v tunelech. Jak bude vypadat trať nového rychlovlaku

Premium

Po moravských úsecích vysokorychlostních tratí se o zelené razítko dopadu stavby na životní prostředí hlásí dvojice úseků vysokorychlostních tratí směřujících z Prahy na Ústí nad Labem a Drážďany...

10. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přesně tohle jsme chtěli. Ropným magnátům se sázka na Trumpa zatím vyplácí

Američtí ropní magnáti během posledních prezidentských voleb v USA nalili desítky milionů dolarů do Trumpovy volební kampaně doufajíce, že v případě jeho vítězství se investice zúročí a prezident...

9. září 2025

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

9. září 2025  19:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.