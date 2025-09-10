Když si Dyanna Houghová z amerického Holly Springs na konci června objednávala velkou cold brew kávu s ledem a pěnou ze slaného karamelu, zjistila, že Starbucks zavedl nový poplatek za dávku vanilkového sirupu bez cukru, který si běžně přidávala do své obvyklé objednávky. Místo 6,71 dolaru (139 Kč) jí naúčtovali 7,25 dolaru (150 Kč). „Poprvé jsem si řekla: ‚To je absurdní. Nechci utrácet více než 7 dolarů za kávu.,“ uvedla pro The New York Times.
Své výhrady ke společnosti mají také zaměstnanci v první linii. Mnozí považují nový firemní dress code – černá trička, khaki kalhoty nebo džíny, a také omezení piercingů na obličeji – za příliš striktní. Některým pro změnu vadí psaní vzkazů na hrnky. Údajně je firma varovala, že pokud nenapíšou na každý hrnek personalizovaný vzkaz, dostanou napomenutí.
„Když máme frmol a pracují jen dva lidé, stále se od nás očekává, že napíšeme něco na každý kelímek,“ uvedla pro CNBC Sabina Aguirreová, baristka ze Starbucks v Columbusu v Ohiu. „A když si manažer všimne jediného kelímku bez nápisu, okamžitě z toho udělá ‚výchovný moment‘,“ doplnila.
Kvůli dress codu již dříve někteří zaměstnanci stávkovali. „Najednou mi řekli, že už si nemůžu vzít boty, které jsem nosila dva roky,“ řekla baristka Brooke Allenová z Kalifornie a dodala, že vedoucí prodejen vyhrožovali, že potrestají každého, kdo nebude splňovat nový dress code. „Všichni jsme měli pocit, že jsme bezmocní.“ V srpnu se zaměstnanci pobočky, kde pracuje, rozhodli pro založení odborů.
Nové koště dobře mete
Za všemi novotami ve Starbucks stojí nový šéf Brian Niccol, který podnikl na pobočkách v USA několik změn, které si mohl všimnout běžný zákazník – zrušil například poplatky za rostlinné mléko a vrátil kávová stanoviště s dochucovadly.
Společnost rovněž investuje více než 500 milionů dolarů do náboru zaměstnanců a vývoje technologie pro řazení objednávek, jejímž cílem je rychlejší doručování. Snaží se také modernizovat prodejny.
Reakce na Niccolovu snahu o modernizaci řetězce jsou však smíšené. Prodej a návštěvnost v kamenných obchodech stále klesají, jelikož zákazníci přecházejí ke konkurenci, nebo se rozhodnout dát si kávu doma. Ziskové marže jsou stále daleko od úrovní před pandemií covidu.
V červenci společnost Starbucks oznámila šestý po sobě jdoucí čtvrtletní pokles tržeb v prodejnách otevřených alespoň rok. Za poslední rok akcie společnosti klesly zhruba o deset procent.
Nic není ze dne na den
„Máme opravdu radost, že spoustu věcí, které jsme slíbili, že uděláme se strategií ‚Back to Starbucks‘, jsme skutečně realizovali,“ řekl Niccol. Dodal, že většinu změn přijali jak partneři, tak i zákazníci. „Dostáváme zpětnou vazbu, která říká: ‚Pokračujte v tom, co děláte,‘“ dodal.
„Je samozřejmě spousta nadšení, když někdo nový převezme vedení, očekává se, že provede rychlé změny. Ale myslím, že realita je taková, že se to nestane ze dne na den,“ cituje portál CNBC slova Logana Reicha, analytika investiční společnosti RBC Capital Markets.
Podle analytika společnosti Bernstein Research Danila Gargiula mají spotřebitelé zakořeněné návyky, zejména pokud jde o snídani. „Je velmi těžké narušit zvyk chodit na kávu – dokud toho nemají dost a nezačnou ji kupovat jinde,“ řekl.
„Bude to chtít trochu času a přesvědčování, aby se spotřebitelé pokusili zjistit, jak vlastně nový Starbucks vypadá,“ uzavřel Gargiulo s tím, že investoři očekávají stabilizaci návštěvnosti prodejen v příštím roce a zlepšení ziskových marží v roce 2027.