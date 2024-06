Nejhorší sucho za roky kávové farmy nezničilo. Přesto ceny kávy rostou

„Očekávám, že produkce v zemi klesne o 10 až 15 procent, ale moje farma zvýší produkci,“ uvedl pro agenturu Reuters Nguyen Huu Long, který pěstuje kávu na 50hektarové plantáži v Gia Lai.

Půdu kolem rostlin se snažil udržovat vlhkou tím, že okolí rostlin zakrýval listím. Na rozdíl od místní praxe řezat rostliny po několika letech, aby se zvýšila kvalita půdy, udržuje svůj růst po celá desetiletí. V důsledku toho mají rostliny hlubší kořeny a širší přístup k zásobám podzemní vody.

Farmářka Tran Thi Huong, která pracuje na jiné plantáži, se zase uchýlila k použití více vody než obvykle. Díky zásobám z kanálů vybudovaných místními úřady mohla během veder udržovat své rostliny dostatečně zavlažované.

Podle ní jsou kávové třešně sice menší než v předchozích letech, ale celkovou produkci by to nijak nemělo ovlivnit. Podle ní pomohlo také to, že včas zasáhla proti škůdcům, kterých bylo kvůli extrémnímu počasí více než obvykle.

Prognózy farmářky Tran Thi Huong jsou v souladu s odhady Ministerstva zemědělství Spojených států. To píše, že příští sklizeň ve Vietnamu bude zhruba stabilní ve srovnání s produkcí aktuální sezóny. Naproti tomu organizátor obchodu s komoditami Mercantile Exchange of Vietnam (MVX) očekává pokles produkce ve Vietnamu o deset až šestnáct procent.

Ceny nejspíš porostou

Ať už bude dopad na sklizeň jakýkoli, ceny kávy po celém světě pravděpodobně porostou, napsala agentura Reuters. Upozornila, že ačkoliv velkoobchodní ceny a futures robusty obchodované v Londýně vzrostly na rekordní maxima, a to i kvůli ne příliš uspokojivé minulé sklizni a obavám z příští sklizně kvůli suchu, spotřebitelské ceny kávy tolik nerostly.

Odkazuje přitom na data Eurostatu, která ukazují, že cena kávy ve 27 zemích Evropské unie v dubnu meziročně vzrostla pouze o 1,6 procenta.

Podle obchodníka, se kterým hovořila agentura Reuters, obavy ohledně sklizně přetrvávají, kromě sucha mohou ohrozit nadcházející sklizeň, která ve Vietnamu začíná obvykle v říjnu, i nadměrné lijáky.

Vysoké velkoobchodní ceny mohou také zůstat, poptávka po robustě celosvětově roste a farmáři využívají své pozice. Někteří navíc dokonce nahradili kávovníky durianem, po kterém je v Číně obrovská poptávka. „Mají finanční kapacity na to, aby zásoby hromadili a drželi, nebudou s prodejem spěchat,“ uvedl Le Thanh Son ze společnosti Simexco, jednoho z největších vietnamských vývozců kávy.