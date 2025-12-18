Američan Ed Harrison patří dlouhodobě mezi milovníky kávy. Dříve byl zvyklý navštěvovat kavárny šestkrát až sedmkrát týdně. Kvůli zdražování ale musel návyky změnit. Nyní do kaváren chodí již méně, průměrně asi čtyřikrát za týden. Na rostoucí cenu kávy v běžných kavárnách zareagoval tak, že si domů pořídil vlastní kvalitní kávovar. Ačkoliv počáteční investice byla pro něj vysoká, v průběhu času se mu vrátí, tvrdí agentury Bloomberg.
Podobně reagují i další milovníci kávy. Průzkum společnosti Citigroup z letošního října mezi 1 900 spotřebiteli z celého světa ukázal, že kávu si kvůli rostoucí ceně připravuje doma o 37 procent lidí více než před lety. Nejvýraznější růst analytici zjistili v případě Spojených států, Austrálie, Velké Británie a Číny. Zanedbatelný není ani v případě Thajska.
I proto prodeje domácích kávovarů během letošního Black Friday na britském trhu meziročně stoupy o 43 procent. „Rozpočty řady domácností jsou poslední roky velmi napjaté, což se promítá i do spotřebního chování,“ tvrdí analytik Jaffrey Young z výzkumné společnosti Allegra Strategies.
Káva do ruky
Místo posedávání v kavárnách zákazníci po celém světě stále více preferují kávu prodávanou v pojízdných stáncích na ulicích nebo v menších prostorech bez možnosti sezení. Důvodem je cena, která zde proti běžným kavárnám standardně bývá o několik procent nižší. To oceňují hlavně spotřebitelé z finančně citlivější generace Z.
„Lidé po celém světě se musí vypořádávat s růstem životních nákladů. Bez kofeinu se ale řada z nich jednoduše neobejde. I proto běžné kavárny začínají ztrácet své zákazníky,“ uvedl pro Bloomberg podnikatel James Hoffmann, který provozuje pražírnu Square Mile Coffee v Londýně.
Trendy jsou patrné hlavně na americkém trhu, kde mediánová cena šálku kávy od počátku roku 2023 stoupla už o 20 procent. Přitom nápoj si většina Američanů nedokáže odepřít. Každý rok za kávu zaplatí přes 100 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 2,2 bilionů korun.
Nápoj bude nejspíš zdražovat i dál
Tyto trendy jsou patrné i na sociálních sítích. Třeba na Tik Toku rychle přibývají nová videa, ve kterých se objevují konkrétní návody a postupy, jak je možné si doma užít vlastní kávu jako od profesionálů. „Spotřeba kávy neklesá. Lidé ale volí levnější varianty,“ potvrzuje také analytička Kona Haqueová.
Experti navíc varují, že cena kávy může v dalších letech dál zdražovat. Důvodem je klimatická krize, která úrodu ohrožuje. Celosvětová poptávka po kávě navíc roste, což rovněž tlačí cenu vzhůru. Na americkém trhu se na ceně kávy podílela i cla, která i po několika měsících stále přetrvávají, uzavírá agentura Bloomberg.