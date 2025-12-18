Zdražování kávy nekončí. Zákazníci mění návyky, volí levnější varianty

Autor:
Ceny kávy na světových burzách letos vystoupaly na historická maxima. Tento fenomén se promítl i do cen nápoje v kavárnách po celém světě. Cappuccina, espressa nebo latté jsou pro zákazníky každým měsícem stále méně cenově dostupné. Spotřebitelů si ale denní dávku kofeinu nedokážou odepřít, a tak hledají alternativy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
20 fotografií

Američan Ed Harrison patří dlouhodobě mezi milovníky kávy. Dříve byl zvyklý navštěvovat kavárny šestkrát až sedmkrát týdně. Kvůli zdražování ale musel návyky změnit. Nyní do kaváren chodí již méně, průměrně asi čtyřikrát za týden. Na rostoucí cenu kávy v běžných kavárnách zareagoval tak, že si domů pořídil vlastní kvalitní kávovar. Ačkoliv počáteční investice byla pro něj vysoká, v průběhu času se mu vrátí, tvrdí agentury Bloomberg.

Podobně reagují i další milovníci kávy. Průzkum společnosti Citigroup z letošního října mezi 1 900 spotřebiteli z celého světa ukázal, že kávu si kvůli rostoucí ceně připravuje doma o 37 procent lidí více než před lety. Nejvýraznější růst analytici zjistili v případě Spojených států, Austrálie, Velké Británie a Číny. Zanedbatelný není ani v případě Thajska.

Rostoucí cena kávy zasáhla celý svět. Poptávka slábne už i ve Vietnamu a Číně

I proto prodeje domácích kávovarů během letošního Black Friday na britském trhu meziročně stoupy o 43 procent. „Rozpočty řady domácností jsou poslední roky velmi napjaté, což se promítá i do spotřebního chování,“ tvrdí analytik Jaffrey Young z výzkumné společnosti Allegra Strategies.

Káva do ruky

Místo posedávání v kavárnách zákazníci po celém světě stále více preferují kávu prodávanou v pojízdných stáncích na ulicích nebo v menších prostorech bez možnosti sezení. Důvodem je cena, která zde proti běžným kavárnám standardně bývá o několik procent nižší. To oceňují hlavně spotřebitelé z finančně citlivější generace Z.

„Lidé po celém světě se musí vypořádávat s růstem životních nákladů. Bez kofeinu se ale řada z nich jednoduše neobejde. I proto běžné kavárny začínají ztrácet své zákazníky,“ uvedl pro Bloomberg podnikatel James Hoffmann, který provozuje pražírnu Square Mile Coffee v Londýně.

Cena kávy v Česku stále roste. Nejvíce nápoj zdražil během covidu a inflace

Trendy jsou patrné hlavně na americkém trhu, kde mediánová cena šálku kávy od počátku roku 2023 stoupla už o 20 procent. Přitom nápoj si většina Američanů nedokáže odepřít. Každý rok za kávu zaplatí přes 100 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 2,2 bilionů korun.

Nápoj bude nejspíš zdražovat i dál

Tyto trendy jsou patrné i na sociálních sítích. Třeba na Tik Toku rychle přibývají nová videa, ve kterých se objevují konkrétní návody a postupy, jak je možné si doma užít vlastní kávu jako od profesionálů. „Spotřeba kávy neklesá. Lidé ale volí levnější varianty,“ potvrzuje také analytička Kona Haqueová.

Růst cen kávy je už znát i v českých obchodech, kavárny ale zdraží jen mírně

Experti navíc varují, že cena kávy může v dalších letech dál zdražovat. Důvodem je klimatická krize, která úrodu ohrožuje. Celosvětová poptávka po kávě navíc roste, což rovněž tlačí cenu vzhůru. Na americkém trhu se na ceně kávy podílela i cla, která i po několika měsících stále přetrvávají, uzavírá agentura Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

Zdražování kávy nekončí. Zákazníci mění návyky, volí levnější varianty

Kávovník liberijský, z něhož pochází druh kávy nazývaný liberica

Ceny kávy na světových burzách letos vystoupaly na historická maxima. Tento fenomén se promítl i do cen nápoje v kavárnách po celém světě. Cappuccina, espressa nebo latté jsou pro zákazníky každým...

18. prosince 2025

Podvodníci to mají před Vánocemi snazší. Na co si dát pozor a jak se jim bránit?

ilustrační snímek

V předvánočním čase jsou lidé kvůli stresu a shonu často nepozornější. S tím počítají i podvodníci, kteří své triky navíc neustále zdokonalují. Podvedení dokonce někdy věří více podvodníkům než...

18. prosince 2025

Agrofert získal zakázky od státu i poté, co se Babiš stal premiérem

Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...

Firmy z holdingu Agrofert získaly v uplynulých dnech zakázky od podniků spadajících pod ministerstvo zemědělství. Upozornil na to investigativní projekt PastVina organizace Hlídač státu. Podle...

17. prosince 2025  22:04

Prodeje nikotinových sáčků táhnou mladí, zjistil výzkum. V oblibě je má generace Z

Nikotinové sáčky pro orální použití značky Zyn jako alternativa ke kouření...

Procento lidí ve věku 16 a více let, kteří používají nikotinové sáčky v Anglii, Skotsku a Walesu, vzrostlo z 0,1 procenta v roce 2020 na 1 procento v roce 2025. To odpovídá přibližně 522 000 lidem,...

17. prosince 2025

Každý pátý Evropan žije na hranici chudoby, varuje premiér Španělska

Španělský premiér Pedro Sánchez (3. října 2023)

Téměř každý pátý Evropan je v současné době ohrožen chudobou a sociální izolací. „Otázka dostupnosti bydlení v EU je aktuální a naléhavá“, zdůrazňuje ve svém komentáři pro portál Politico španělský...

17. prosince 2025

Úprava zákazu spalovacích motorů vytváří spíš nejistotu, tvrdí automobilky

ilustrační snímek

České Sdružení automobilového průmyslu má výhrady k návrhům Evropské komise rozvolňujícím původně striktní zákaz spalovacích motorů po roce 2035. Podle sdružení vytvářejí novou úroveň nejistoty a...

17. prosince 2025

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

17. prosince 2025  14:34

Vedení Warner Bros odmítlo nabídku na převzetí od Paramountu

ilustrační snímek

Vedení skupiny Warner Bros. Discovery odmítlo nabídku mediálního konglomerátu Paramount Skydance na převzetí za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu Kč), tedy 30 dolarů za akcii. Paramount podle něj...

17. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  13:59

Korejci plánují další smlouvy na Dukovany, stížnost Francouzů Brusel prověřuje

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Korejská společnost KHNP chce v příštím roce uzavřít s českými firmami další více než dvě desítky kontraktů o spolupráci při přípravě nových jaderných bloků v Dukovanech. Evropská komise nicméně na...

17. prosince 2025  12:28

Potravinami to nekončí. Zákazníci si zvykli na doručování léků až ke dveřím

ilustrační snímek

Dovážka léků až do domu zažívá boom. Podle nejnovějších dat letos objem takto doručovaných zásilek stoupl o 27 procent. Největší zájem je o dodávku ještě v den objednání, a to nejen u léčivých...

17. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) považuje návrh Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. Podle něj by bylo vhodné opatření, které má v...

16. prosince 2025  18:58,  aktualizováno  21:28

Velký zelený ústup. EU zmírňuje zákaz prodeje aut se spalovacím motorem

ilustrační snímek

Evropská komise ustoupila od přehnaně zelených ambicí a zmírnila zákaz prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. Nově chce umožnit prodávat i tzv. plug-in hybridy a vozy s prodlužovačem...

16. prosince 2025  17:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.