Evropa se předzásobuje kávou. Obchodníci se bojí nové unijní restrikce

Nové nařízení známé pod zkratkou EUDR vyžaduje, aby dovozci do bloku vždy dokázali prokázat, že jejich produkty nepřispívají k ničení lesní půdy. Kromě kávových zrn se to týká mimo jiné i sóji, kakaa, dřeva, hovězího masa nebo třeba palmového oleje. Kvůli nedostatečnému vyjasnění podrobností je však řada podniků na nařízení nedostatečně připravena, takže určité narušení dodávek je nevyhnutelné, píše agentura Bloomberg.

I proto se nyní obchodníci snaží maximálně využít zbývajících několika měsíců, aby dokázali do unijního prostoru dostat co možná nejvíce zboží ještě před účinností nových ekologických pravidel. Příkladem je dovoz kávy z Brazílie, který za sedm měsíců roku 2024 v meziročním srovnání vzrostl o 65 procent.

Rekordní obchody i ceny

Po masivním výpadku kávy z Vietnamu je obrovský trh důležitá i káva robusta z Ugandy. Právě ugandská kávová během minulého měsíce překonala historická maxima. „Tato úroda je v podstatě poslední, kterou můžeme do EU vyvézt ještě před platností nového nařízení. Příští bude až v říjnu a vzhledem k sedmdesátidenní době přepravy přes Jihoafrickou republiku bude muset i veškerá ugandská káva splňovat nová pravidla,“ komentuje situaci Ted Marley, jeden z předních obchodníků s kávou.

Odborníci říkají, že řada pražíren chce nyní vykrýt případné deficity během prvního čtvrtletí příštího roku. „Jen málo obchodníků chce momentálně riskovat přepravu kávy po letošním říjnu a promeškat okno pro přepravu necertifikovaných zrn,“ doplňuje Ricard Dos Santos, generální ředitel společnosti Riccoffee.

To vše ale přichází v době, kdy se obchodníci už začínají potýkat s vyššími cenami. Příkladem jsou zrna kávy robusta, jejichž ceny se vyšplhaly na nejvyšší úroveň od sedmdesátých letech minulého století.

I zrna arabiky jen letos zdražila už o více než třetinu. Kromě dopadů unijního nařízení se do cenové problematiky promítá také nedostatek kontejnerů, delší doba tranzitu nebo i vyšší výpůjční náklady, neboť centrální banky téměř po celém světě stále udržují vyšší úrokové sazby.

O slovo se hlásí Čína

Někteří obchodníci ale namítají, že pro vytvoření zásob alespoň na 12 dalších měsíců momentálně nemají peněžní prostředky. „Nemáme peníze ani dodatečné kapacity,“ říká k aktuální situaci Holger Preibisch, který stojí v čele jednoho z německých kávových svazů.

Také například Uganda coby vývozce zatím není na nové evropské normy připravena. „Velká část vývozců dlouho nepřijala žádné programy, které by se udržitelnosti týkaly. Země je opravdu pozadu,“ komentuje pro Bloomberg Joab Kankiri, zprostředkovatel obchodů ze společnosti Wakanda Coffee Brokerage. Dodává, že na současné situaci může vydělat hlavně Čína.

Do této chvíle Evropská unie odebírala asi 90 procent ugandské kávy. To se nyní ale nejspíš změní, neboť se o tamní kávová zrna hlásí řada velkých čínských odběratelů. Zrna by tak místo do Evropy mohla více mířit právě do Asie, kde podobná pravidla platit nemají, uzavírá Bloomberg.