Silné deště ve Vietnamu ohrožují kávovou úrodu, záplavy poškodily plantáže

„Několik malých plantáží bylo zaplaveno, některé stromy byly vyvráceny, a existují obavy z důsledku dalších dešťů,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Winh Mlo, pěstitel kávy v Dak Lak „Pokud budou záplavy pokračovat, mohou způsobit hnilobu kořenů,“ dodal.
Zemi postihlo v posledních měsících několik silných tajfunů a prudké deště, které zasáhly i klíčové oblasti pro pěstování kávy. Přívalové deště postihly provincii Dak Lak také tento týden. Podle regionálního hydrometeorologického ústavu se očekává, že povětrnostní podmínky v oblasti se budou zhoršovat až do neděle.
Vietnamský zpravodajský portál Tuoi Tre News ve čtvrtek napsal, že pod vodou se ve vietnamském Dak Laku ocitly také desítky tisíc domů, podle něj jde o nejhorší záplavy za více než tři desetiletí.
Minulý měsíc Vietnamská asociace pro kávu a kakao předpověděla, že produkce pro sezonu 2025–26 by mohla být o 10 procent vyšší než v předchozím období, pokud by počasí zůstalo příznivé. Šlo by podle ní o největší úrodu v zemi za poslední čtyři roky.
„Hodně tu prší, a to zpozdilo sklizeň a sušení kávy,“ uvedl Trinh Duc Minh, předseda místní kávové asociace z provincie Dak Lak. Dodal, že dosud bylo sklizeno asi 15 procent úrody. „Déšť také zpomalil proces zrání,“ řekl.
Vietnam je největším producentem robusty na světě. Zrna se obvykle používají do instantních nápojů. Futures na robustu na burze v Londýně od konce července vzrostly. Důvodem je mimo jiné očekávaná silná poptávka po vietnamských zrnech. Jakékoliv známky poškození úrody v této asijské zemi by mohly způsobit další nárůst cen, napsala agentura Bloomberg.