Zasaženou lodí je podle agentury Bloomberg tanker Al Rekayyat. K útoku podle informací došlo přibližně osm námořních mil, tedy asi 15 kilometrů, východně od ománské oblasti Limah. Incident okamžitě vyvolal obavy mezi rejdaři i na energetických trzích.
Tanker patří katarské státní přepravní společnosti Nakilat. Podle dostupných dat o lodní dopravě se v době incidentu zřejmě pohyboval s vypnutými transpondéry, které běžně umožňují sledovat polohu plavidel.
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Úterní útok už má první dopady na lodní dopravu v oblasti. Další tanker s LNG, Al Areesh, který rovněž naložil náklad v Kataru a mířil z Perského zálivu, podle lodních dat během úterý změnil kurz. Původně směřoval do pákistánského přístavu Port Qasim.
Mírně zdražila ropa i zemní plyn
Na incident reagovaly také energetické trhy. Evropské ceny plynu v ranním asijském obchodování vzrostly až o 4,5 procenta, mírně zdražila i ropa Brent. V předchozích dnech přitom ceny ropy klesaly, protože investoři počítali s tím, že po dočasné dohodě se provoz přes Hormuzský průliv znovu uvolní a na trh zamíří více ropy.
Útok na tanker přepravující katarský LNG je nepříjemnou komplikací i pro samotný Katar, který se snaží obnovit pravidelné dodávky ze svého klíčového terminálu Ras Laffan. Ten patří k největším exportním centrům zkapalněného zemního plynu na světě. Právě tam měl Al Rekayyat podle osob obeznámených se situací začátkem měsíce naložit svůj náklad LNG.
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Hormuzský průliv patří k nejcitlivějším místům světové energetiky. Přes úzkou námořní trasu mezi Íránem a Ománem proudí významná část světového obchodu s ropou i zkapalněným zemním plynem. Od konce února, kdy Spojené státy a Izrael zahájily útoky na Írán, se oblast změnila v jedno z hlavních ohnisek napětí. Rejdaři proto při každé plavbě do Perského zálivu i z něj pečlivě zvažují, zda je průjezd dostatečně bezpečný.
Doprava v Hormuzském průlivu se po předběžné mírové dohodě z minulého měsíce částečně obnovila, nadále ji však provází nejistota i opakované výpadky. Írán podle dostupných informací dává najevo kontrolu nad Hormuzem tím, že blokuje trasy, které neschválil Teherán, nebo útočí na vybraná plavidla. V pondělí například průlivem proplula skupina lodí napojených na Japonsko, která se držela trasy schválené Teheránem.
V pondělí proplulo Hormuzem 25 plavidel
Jen v pondělí Hormuzským průlivem proplulo 25 lodí. Pouze tři z nich podle dat společnosti Kpler využily ománský koridor se zapnutými transpondéry, přestože regionální námořní síly rejdařům připomněly, že americky spravovaná ománská trasa zůstává otevřená.
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„To, že lodě dál využívají různé trasy, ukazuje, že doprava přes průliv zůstává funkční, ale zároveň roztříštěná. Rejdaři se rozhodují podle toho, jak sami vyhodnocují rizika,“ uvedla pro Bloomberg Muyu Xuová, seniorní analytička trhu s ropou ve společnosti Kpler.
Dlouhodobé řešení bezpečnosti plavby Hormuzským průlivem ale stále chybí. Podle dat analytické společnosti Kpler v posledních dnech mířily zhruba dvě třetiny lodí severním koridorem schváleným Íránem. Zbývající plavidla využívala trasu podél Ománu, kterou spravují Spojené státy, uzavírá Bloomberg.