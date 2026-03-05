Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG

Ceny ropy ve čtvrtek opět prudce vzrostly, eskalující válka USA a Izraele proti Íránu vyvolává obavy z dlouhodobého přerušení dodávek ropy a plynu z Blízkého východu. Lodní doprava Hormuzským průlivem je téměř zastavena. Katar, který se podílel pětinou celosvětového vývozu zkapalněného plynu LNG, pozastavil jeho produkci. K plnému provozu se nevrátí dříve než za měsíc.
Severomořská ropná směs Brent s dodávkou v květnu stála ve čtvrtek ráno 84,21 dolarů (72,29 eura) za barel (159 litrů). Proti předchozí uzávěrce to znamená růst o 2,81 dolarů (3,45 procent). Cena americké lehké ropy WTI s dubnovým kontraktem dosáhla 77,63 dolarů/barel, což je zdražení s předchozí uzávěrkou o 2,97 dolarů (3,98 procent), uvádí agentura Reuters.

Irák, který je druhým největším producentem ropy v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), snížil produkci o téměř 1,5 milionu barelů denně kvůli nedostatku skladovacích prostor. Katar coby největší producent zkapalněného zemního plynu v Perském zálivu ve středu prohlásil, že momentálně nemůže exportovat zkapalněný plyn (LNG).

OBRAZEM: Paralyzovaný Hormuz. Provoz v tepně živící svět ropou ustrnul

Nejméně 200 lodí včetně tankerů na ropu a LNG zůstalo kotvit v otevřených vodách u pobřeží hlavních producentů v Perském zálivu včetně Iráku, Saúdské Arábie a Kataru. Čínská vláda požádala firmy, aby pozastavily podepisování nových smluv na vývoz rafinovaného paliva a pokusily se zrušit již dohodnuté zásilky, uvedly ve čtvrtek zdroje z čínského průmyslu a obchodu.

Katar pozastavil produkci LNG

Katar kvůli válce na Blízkém východě zcela zastavil zkapalňování plynu a minimálně po dobu jednoho měsíce nebude schopen se vrátit k normální produkci a vývozu plynu LNG. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje.

Ve středu byl uzavřen hlavní závod v Rás Laffan a podle prvních odhadů neobnoví produkci po dobu nejméně dvou týdnů. V případě opětovného spuštění potrvá nejméně další dva týdny, než bude dosaženo dřívější plné výrobní kapacity.

Američtí exportéři LNG zažívají zlaté časy, Brusel hledá nouzový plán

Katar se podílí přibližně pětinou na celosvětovém vývozu LNG, který prochází Hormuzským průlivem, kde je lodní doprava téměř zastavena. Společnost QatarEnergy v roce 2025 přepravila 80,97 milionů tun LNG.

Provoz lodí v Hormuzském průlivu zůstává omezen poté, co izraelské a americké síly zahájily útok na Írán. Ten v odvetě útočí drony a raketami na Izrael a arabské státy v regionu, kde se nachází americké vojenské základny. Touto námořní dopravní tepnou je za normálních okolností přepravována zhruba pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.

Potenciální důsledky pro domácnosti

Většina dodavatelů však nenakupuje plyn na burze ze dne na den a díky dlouhodobým kontraktům se prudké výkyvy nepromítnou do ceníků okamžitě.

„Zákazníci s fixovanými tarify tak zůstávají po dobu fixace u disciplinovaných dodavatelů chráněni. Krátkodobě však lze očekávat tlak na růst cen u nových smluv a po skončení fixací. Domácnosti, kterým končí smlouva s fixací v nejbližších měsících, mohou čelit méně příznivým nabídkám než na začátku roku,“ upozorňuje Martin Pacovský, investiční ředitel Arete Energy Transition.

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

Růst ceny plynu se v evropském tržním modelu přelévá také do cen elektřiny. Plynové elektrárny často představují zdroj, který vyrovnává nabídku a poptávku a určuje výslednou tržní cenu. Pokud rostou jejich variabilní náklady, roste i cena elektřiny na burze. Výkyvy na plynovém trhu se tak nepřímo promítají i do účtů domácností za elektřinu.

Podle Pacovského bude další vývoj záviset na tom, jak dlouho budou narušeny přepravní trasy a na rozsahu výpadku produkce LNG. Nelze vyloučit, že v případě vleklé blokády Hormuzského průlivu může cena energetických komodit dále stoupat.

Burza v Amsterdamu zažila šok, vojenská operace žene ceny plynu vzhůru

„Jednalo by se však o ceny plynu, který se obchoduje mimo již uzavřené a vymahatelné dlouhodobé kontrakty. Cena nových kontraktů na dodávky plynu až v roce 2027 vzrostla od pátku zatím přibližně o 4 eura za megawatt hodinu čili o 15 procent. Trh v tuto chvíli tedy pracuje se scénářem postupného uklidnění situace,“ říká Pacovský. Jak však dodává, čím déle bude přetrvávat zvýšená nejistota, tím silněji se současná volatilita začne promítat i do důležitějších ročních kontraktů.

Situaci komplikuje také skutečnost, že Evropa je po omezení ruských potrubních dodávek na LNG závislejší než dříve. Trh je tak mimořádně citlivý na jakékoli další narušení dodávek těsně před zahájením sezony doplňování zásob.

