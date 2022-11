Úplatky, kafala i rekordní emise. Katar hostí šampionát plný kontroverzí

Kvůli parnému podnebí v zemi Perského zálivu nebylo možné uspořádat soutěž v obvyklém letním termínu, a tak ji pořadatelé přesunuli na listopad a prosinec. To jsou však termíny, kdy jsou národní ligy v plném proudu. Některé domácí soutěže, které kvůli mistrovství přišly o své hvězdy, mají až šestitýdenní přestávku.

Mnozí také nadále spekulují, jak se malému třímilionovému státu bez fotbalové tradice podařilo v tajném hlasování získat pořadatelství. Ve hře jsou i lidskoprávní skupiny odsuzující především zacházení se zahraničními dělníky, kteří stavěli stadiony. Terčem kritiky nadále je i ubytování pro hostující fanoušky.

Podpora za peníze?

Od roku 2010, kdy řídící fotbalový orgán FIFA udělil Rusku a Kataru práva na dvě po sobě jdoucí mistrovství světa, se objevují mnohé spekulace o kupování hlasů. Dva členy 24členného výkonného výboru FIFA, který vybírá pořadatele, museli před hlasováním v roce 2010 suspendovat poté, co na veřejnost unikly záznamy, na nichž nabízejí svou podporu za peníze. V roce 2020 v USA dokonce padla žaloba na několik úředníků z přijímání plateb za podporu právě katarské kandidatury. Proces má začít u federálního soudu v New Yorku v lednu příštího roku.

Katar nadále rezolutně popírá, že by za pořadatelská práva někomu platil. Také FIFA uvedla, že pořádání akce v této zemi je v naprostém souladu s jejím cílem rozšířit fotbal do nových regionů.

Pořadatelská země sází rovněž na to, že turnaj pomůže modernizovat její image. Učiní z něj turistickou a obchodní destinaci, která se vyrovná jeho největšímu regionálnímu rivalovi – Dubaji. Mistrovství světa ve fotbale je nejsledovanější sportovní událostí na světě. Zatím poslední ročník v Rusku v roce 2018 přilákal 3,6 miliardy televizních a online diváků.

„Katar před nedělním zahajovacím zápasem dokončil infrastrukturní projekty v hodnotě 300 miliard dolarů (7,5 bilionu Kč),“ píše agentura Bloomberg. Země je díky obrovským zásobám zemního plynu jednou z nejbohatších zemí světa. Organizátoři očekávají, že i tak akce přinese do státní kasy dalších 17 miliard (428 miliard Kč) dolarů. To odpovídá přibližně 10 procentům hrubého domácího produktu v roce 2021.

Ve stínu kafaly

Média již delší dobu přinášejí podobné informace o případech dělníků, kteří pracovali na nových stadionech a další infrastruktuře. Podle zpráv s nimi zaměstnavatelé nelidsky zacházeli a vystavovali je nebezpečným pracovním podmínkám. Organizace Amnesty International již před časem obvinila katarskou vládu, že řádně nevyšetřila úmrtí několika dělníků.

Přípravy na katarské mistrovství světa ve fotbale rovněž vrhly světlo na takzvaný sponzorský systém zvaný kafala. Ten v zemích Perského zálivu slouží ke kontrole migrujících pracovníků, kteří pracují především ve stavebnictví. Vyžaduje, aby všichni migrující pracovníci měli v zemi „sponzora“, obvykle svého zaměstnavatele, který je zodpovědný za jejich vízum a právní status.

Tuto praxi již mnohokrát kritizovaly organizace na ochranu lidských práv, neboť vytváří snadné příležitosti pro vykořisťování pracovníků.

Mnozí zaměstnavatelé jim totiž odebírají pasy a zneužívají je bez větší šance na právní postih. Podle kafaly dělníci potřebují povolení zaměstnavatele ke změně zaměstnání, návratu domů nebo dokonce k otevření bankovního účtu. V roce 2019 napadla Katar za rasovou diskriminaci i sama OSN. Uvedla, že národnost pracovníka hraje nadále rozhodující roli v tom, jak s ním zaměstnavatel zachází.

Katarská vláda samozřejmě všechna obvinění, že by s dělníky zacházela nelidsky, popírá. Oznámila, že jim postavila nové obytné prostory a slíbila, že zlepší bezpečnost na pracovištích. V roce 2020 Katar zavedl nové pracovní zákony zaručující minimální mzdu a usnadňující přesun pracovních míst, což je podle ní přímá snaha o odstranění systému kafala.

V roce 2021 katarská vláda také zavedla pravidla, která omezují dobu, po kterou mohou dělníci pracovat venku v letním horku. Přinejmenším na papíře se díky těmto reformám katarské pracovní zákony rázem zařadily mezi nejpříznivější pro pracovníky v regionu Perského zálivu. Skupiny na ochranu práv samy uznávají, že se pracovní podmínky v posledních letech zlepšily. Nadále však na veřejnost prosakují zprávy dokumentující nevyplácení mezd, nezákonné náborové poplatky či špatné vymáhání pracovních pravidel.

Nezasahovat, zprostředkovávat

Kataru vládne emír šejk Tamím bin Hamad Ál Thání. Ten kontroluje vládu i soudy. Politické strany jsou zakázány a většina obyvatel jsou „neobčané“ s mizivými občanskými a politickými právy. V březnu 2021 zveřejnila organizace Human Rights Watch zprávu, ve které Katar vyzývá k reformě systému mužského poručnictví. To je soubor praktik a pravidel podmiňujících osobní rozhodnutí mnoha žen až se souhlasem mužského člena rodiny.

Homosexualita je v Kataru oficiálně nezákonná. Vláda se sice zavázala, že bude vítat návštěvníky všech sexuálních orientací, pokud budou dodržovat obecné pravidlo o zákazu projevů náklonnosti na veřejnosti. To se ovšem vztahuje i na heterosexuální páry.

Prezentace FIFA ke katarskému turnaji obsahovala pokyny pro její bezpečnostní pracovníky, aby „méně zasahovali, ale více zprostředkovávali“.

Její pracovníci například nesmějí zasahovat vůči lidem s duhovými vlajkami, zadržovat je nebo je stíhat a rušit fanoušky pochodující a skandující v ulicích. Prezentace, kterou viděla agentura Bloomberg, také nařizuje bezpečnostním složkám, aby nechaly protestující na pokoji, pokud nevytvářejí „bezpečnostní problém“.

K bojkotu není důvod

Hráči a týmy v Norsku či fanoušci v Dánsku vyzvali již před začátkem mistrovství k bojkotu, fotbalové asociace v zúčastněných zemích však tuto myšlenku nakonec zamítly. Amnesty International a další skupiny zároveň uvedly, že pracovní podmínky v Kataru se natolik zlepšily, že k bojkotu není důvod. Výrobce sportovního oblečení Hummel i tak uvedl, že pozměnil design dresů dánského národního týmu, neboť si značka „nepřeje být zviditelněná během turnaje, který stál život tisíců lidí “.

Starostové Paříže a několika dalších francouzských měst také uvedli, že nebudou zřizovat obří obrazovky a zóny pro fanoušky, kteří by mohli turnaj sledovat z domova. Několik z nich své rozhodnutí odůvodnilo špatnou situací Kataru v oblasti lidských práv, jiní uváděli finanční důvody, náklady na energie a zimní klima.

Nemáte pásku, končíme spolupráci, oznámil sponzor

Velkým tématem plným kontroverze šampionátu se také stala duhová páska páska One Love, kterou měli kapitáni několika týmů při zápasech na mistrovství světa v Kataru nosit na podporu práv komunity LGBT. Po rozhodnutí FIFA a katarské vlády to však možné nebude. Kapitán, který by s podobnou páskou nastoupil, riskuje, že ještě před výkopem dostane žlutou kartou.

„S těžkým srdcem jsme se museli rozhodnout a opustit náš plán,“ oznámily fotbalové asociace sedmi evropských zemí ve společném prohlášení.

Na kauzu s duhovými páskami okamžitě zareagoval i hlavní sponzor Německého fotbalového svazu. Kolínský maloobchodní gigant Rewe s okamžitou platností ukončil spolupráci s Německým fotbalovým svazem.

„Společnost se chce zcela jasně distancovat od postoje světové federace,“ uvedl v úterý generální ředitel skupiny Lionel Souque.„Zasazujeme se o rozmanitost a fotbal je také rozmanitost,“ dodal Souque.

Počasí by mělo katarskému mistrovství přát. Průměrná teplota v polovině listopadu je 29 stupňů Celsia. Proto jsou některé z osmi venkovních fotbalových stadionů turnaje vybaveny klimatizačními systémy, což je další výzva pro FIFA, která slíbila, že mistrovství světa bude uhlíkově neutrální. Omezený počet hotelů v Kataru také znamená, že někteří fanoušci se musí ubytovat v jiných městech v regionu a na zápasy cestovat letadlem.

„Toto mistrovství světa bude rekordní i z hlediska emisí,“ uvedl pro portál Bloomberg ještě před začátkem šampionátu šéf pařížského startupu Greenly, který se zabývá řízením emisí uhlíku.