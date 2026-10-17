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Sázka na třicetileté tankery. Katar se snaží obnovit vývoz plynu do světa

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  15:00
Zařízení na produkci plynu v katarském průmyslovém městu Ras Laffan.

Zařízení na produkci plynu v katarském průmyslovém městu Ras Laffan. | foto: ČTK

Ptačí pohled na průmyslové město Ras Laffan, které je katarským hlavním místem...
Ptačí pohled na průmyslové město Ras Laffan, které je katarským hlavním místem...
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Katar dlouhodobě patřil mezi nejspolehlivější dodavatele zkapalněného zemního plynu na světě. Se zákazníky uzavíral dlouhodobé smlouvy a díky pravidelným dodávkám si mohl účtovat vyšší ceny. Válka mezi Spojenými státy a Íránem však situaci výrazně změnila. Vývoz plynu se téměř zastavil a odběratelé Kataru začali hledat náhradu jinde. Katarská státní firma ale snaží situaci změnit.

Od letošního dubna do konce září klesl vývoz zkapalněného zemního plynu z Kataru meziročně téměř o 90 procent. Podle dostupných dat přichází země za každý týden, kdy nemůže vyvážet plyn z obřího závodu Ras Laffan, přibližně o miliardu dolarů (asi 21 miliard korun), píše agentura Bloomberg.

Dopady propadu vývozu LNG z Kataru se mohou výrazně projevit i na celém tamním hospodářství. Mezinárodní měnový fond odhaduje, že katarská ekonomika letos klesne o 15,6 procenta.

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Opravy potrvají až tři roky

Problémy začaly už v březnu, kdy raketové a dronové útoky poškodily dvě ze čtrnácti výrobních jednotek závodu Ras Laffan. Jejich oprava může podle odhadů trvat až tři roky. Situaci následně zkomplikovaly červencové útoky na tankery převážející katarský plyn přes Hormuzský průliv.

Katarská státní společnost QatarEnergy se snaží zabránit odchodu odběratelů ke konkurenci a začala ve větším množství nakupovat zkapalněný zemní plyn v zahraničí. Především ve Spojených státech. Čísla jsou ale jiná, než kdyby byl plně v provozu katarský výrobní závod.

Nakoupený LNG prodává společnost QatarEnergy odběratelům v Asii a Evropě. Část dodávek pochází také z amerického terminálu Golden Pass, ve kterém má katarská firma většinový podíl. Tímto způsobem zásobuje například Bangladéš, který se od začátku války potýká s nedostatkem paliv. Za náhradní dodávky však platí přibližně dvojnásobné ceny.

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Význam obchodní divize QatarEnergy každopádně roste. Podle informací agentury Bloomberg by letos mohla zobchodovat více než 15 milionů tun LNG, přičemž ještě v polovině loňského roku uváděla roční objem kolem deseti milionů tun. Pro srovnání, společnost Shell, která je největším obchodníkem s LNG na světě, loni zobchodovala přes 70 milionů tun.

Katar by se jí však chtěl v příštích letech vyrovnat. „Ve velmi blízké budoucnosti budeme zdaleka největším obchodníkem s LNG na světě,“ uvedl v září katarský ministr energetiky a generální ředitel QatarEnergy Saad Šarída Kaabí pro agenturu Bloomberg.

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Katarská firma skupuje starší tankery

Vedle nákupů plynu v zahraničí se země pokouší obnovit také vlastní vývoz. Vedení QatarEnergy se rozhodlo využívat pro přepravu přes Hormuzský průliv především starší tankery. Ty mají náklad převézt do oblasti poblíž Ománu, kde ho převezmou modernější plavidla a dopraví k odběratelům. Katar tím chce snížit riziko poškození nových lodí, jejichž hodnota může přesahovat i hranici 300 milionů dolarů.

Nový způsob přepravy poprvé vyzkoušel 29 let starý tanker Al Rayyan, který zhruba v polovině zamířil k ománskému přístavu Sohar, kde o několik dní později náklad převzal tanker Al Mas’habiyyah vyrobený v roce 2025. Ten pokračoval do Číny, kdežto starší tanker se vrátil zpět do Perského zálivu.

Obnovení přepravy si však vyžádalo značné dodatečné náklady. Podle agentury Bloomberg si QatarEnergy pronajímala některé tankery až za desetinásobek obvyklých sazeb. Obtížné bylo také sehnat námořníky ochotné proplouvat nebezpečnou oblastí. Těm z Indonésie firma nabízela až trojnásobné mzdy.

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Nový způsob přepravy přesto začal přinášet výsledky. Během čtyř týdnů od první plavby opustilo Perský záliv přibližně 20 tankerů s katarským plynem. Na konci září se objem dodávek dostal téměř na třetinu předválečné úrovně. Bezpečnostní situace však zůstává nejistá a další útoky mohou vývoz opět omezit, uzavírá Bloomberg.

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