Jak to bude na mistrovství v Kataru s pivem? Na tribunách mají lidé smůlu

Ačkoliv v muslimské zemi oficiálně platí přísný zákaz pití alkoholu, neplatí to úplně bezvýjimečně. Opatřit si ho mohou hlavně turisté, a to v restauracích, které se nacházejí v luxusních hotelech.

Půllitr Budweiseru zákazníka na takových místech vyjde až na 16 dolarů, v přepočtu zhruba 400 korun. Díky tlaku ze strany FIFA si ho ale fanoušci nakonec budou mít možnost nejspíš užít i přímo na stadionech, jak uvedla agentura Bloomberg.

Katarští organizátoři sice původně žádali, aby se celá akce odehrála kompletně bez alkoholu, ale to jim nakonec nevyjde. Fanoušci by totiž měli mít možnost si koupit pivo přímo uvnitř stadionu ve vyhrazených prostorách, a to nejdříve tři hodiny před zápasem a jednu hodinu po jeho skončení. Pití piva na tribunách však má být zakázáno.

Šéf pivovarské skupiny Anheuser-Busch ale i tak očekává, že na turnaji se vypije více piva než v Kataru za celý kalendářní rok. I proto se nyní firma snaží dostatečně zaškolit tamní zaměstnance tak, aby jejich pivo bylo pro fanoušky čepováno co možná nejlépe.

Logistická přeprava piva ale nebyla pro společnost snadná. Kvůli chybějícím pivovarům v zemi musela americká společnost využít námořní dopravu a poté najít vhodné skladové prostory s dostatečně nízkou teplotou.

Katar získává na oblibě

Příliš opilí fanoušci budou muset na stadionu zůstat pod dohledem pořadatelů do doby, dokud nevystřízliví. Opilství na veřejnosti je v Kataru totiž nezákonné a trestá se až šesti měsíci za mřížemi.

Díky alkoholu se Katar stává pro turisty mnohem populárnější, a to třeba ve srovnání s nedalekou Saúdskou Arábií. Přesto ale katarské úřady trvaly na tom, že fanoušci do země žádný vlastní alkohol vozit nemohou.

Před třemi lety během mistrovství světa klubů v Kataru se pivo prodávalo ve speciálně zřízené zóně na předměstí Dauhá, kde bylo výrazně levnější než v hotelech v centru města.

Letošní mistrovství světa se kvůli vysokým teplotám netradičně koná v listopadu a prosinci. Pořadatelé očekávají 1,2 milionu fanoušků.