Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Exploze v katarském průmyslovém komplexu zranila desítky lidí, 18 se pohřešuje

Autor:
  9:52
Při spouštění katarského průmyslového komplexu Ras Laffan došlo k výbuchu, která zranil desítky lidí. Podle provozovatele QatarEnergy exploze nastala v závodě Barzan, který zajišťuje dodávky zemního plynu. Katarské ministerstvo vnitra uvedlo, že zraněno bylo 54 lidí a dalších 18 se stále pohřešuje.

Plynový závod Barzan zásobuje plynem katarský průmysl a vyrábí také elektřinu. Není zatím jasné, zda bude incident mít vliv také na produkci zkapalněného zemního plynu (LNG). Katar, který byl před válkou druhým největším exportérem LNG na světě, zastavil výrobu tohoto paliva na začátku konfliktu mezi USA a Íránem poté, co jeho rozsáhlá zařízení čelila útokům a byl uzavřen Hormuzský průliv.

Snímek z průmyslové kamery zachycuje výbuch v komplexu Ras Laffan (21. června 2026)
Průmyslová zóna Ras Laffan v Kataru na snímku pořízeném ze satelitu (6. března 2026)
Průmyslový komplex na zpracování zkapalněného zemního plynu společnosti QatarEnergy v Ras Laffan na archivním snímku z 2. března 2026
Zařízení na produkci plynu v katarském průmyslovém městu Ras Laffan.
8 fotografií

Exploze ukazuje, jak náročné je pro tuto zemi Perského zálivu obnovit provoz v komplexu Ras Laffan, největším exportním závodě LNG na světě. Trh celý postup obnovy pečlivě sleduje, protože rychlé obnovení produkce by mohlo zmírnit tlak na globální ceny energií, píše agentura Bloomberg.

Hormuzem proplulo nejvíce lodí od poloviny dubna, stále však panuje nejistota

Obnovení provozu plynových zařízení je složitý proces, který vyžaduje pečlivé řízení tlaků v systému, aby se předešlo poškození zařízení a únikům plynu. Katar usiluje o to, aby během dvou měsíců od bezpečného znovuotevření Hormuzského průlivu obnovil 80 procent produkce LNG v Ras Laffanu.

Komplex Ras Laffan se rozkládá na ploše přibližně 300 kilometrů čtverečních a patří k největším průmyslovým centrům na světě. Nacházejí se zde závody na export LNG, rafinerie, zařízení na výrobu kapalných paliv ze zemního plynu (GTL), odsolovací jednotky i elektrárny.

Nic nenasvědčuje tomu, že by Katar kvůli incidentu plánoval zpomalit obnovu exportu LNG. Podle údajů o sledování lodní dopravy, které shromáždila agentura Bloomberg, v pondělí Hormuzským průlivem směrem k Ras Laffanu proplouvaly čtyři tankery vlastněné katarskou státní lodní společností nebo provozované na základě dlouhodobého pronájmu pro Katar.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Exploze v katarském průmyslovém komplexu zranila desítky lidí, 18 se pohřešuje

Snímek z průmyslové kamery zachycuje výbuch v komplexu Ras Laffan (21. června...

Při spouštění katarského průmyslového komplexu Ras Laffan došlo k výbuchu, která zranil desítky lidí. Podle provozovatele QatarEnergy exploze nastala v závodě Barzan, který zajišťuje dodávky zemního...

22. června 2026  9:52

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

22. června 2026

Pátý oběd zdarma. Věrnostní programy má už téměř polovina českých gastropodniků

Premium
ilustrační snímek

V Česku využívá věrnostní programy téměř polovina gastronomických podniků a jejich počet v posledních letech rychle roste i díky rozvoji umělé inteligence. Nejčastěji se stále využívají papírové...

22. června 2026

Pro mladé je dovolená únik před povinnostmi. Rozpočet často neuhlídají

ilustrační snímek

Na dovolenou letos vyrazí sedm z deseti Čechů. Většina z nich si své cesty naplánovala na nadcházející dva měsíce, červenec a srpen. Podle průzkumů jsou hlavně pro mladší generaci cesty do ciziny...

21. června 2026

Doručovací roboti narážejí na odpor obyvatel, některá města je omezují

Lidé procházejí kolem zaparkovaného robota pro rozvoz jídla v chicagské čtvrti...

Doručovací roboti se rychle rozšiřují v ulicích měst po celém světě. Zatímco jejich provozovatelé vyzdvihují nižší emise a efektivnější rozvoz, část veřejnosti i některé radnice varují před...

21. června 2026

„Čínský Instagram“ míří na burzu. Investoři chtějí, aby to bylo co nejdříve

Náhled čínské mobilní aplikace Xiaohongshu, které se říká také RedNote. V...

Čínská sociální síť Xiaohongshu, přezdívaná čínský Instagram, se podle zdrojů agentury Bloomberg připravuje na vstup na hongkongskou burzu. Firma, jejíž hodnota se loni vyšplhala na zhruba 31 miliard...

21. června 2026

Britská jizva jménem brexit se nehojí. Firmy ztrácejí Evropu, zachraňuje je Asie

ilustrační snímek

Když Britové v červnu 2016 v referendu rozhodli o odchodu z Evropské unie, řada podnikatelů věřila, že obchod s evropskými zeměmi se výrazněji nenaruší. Realita je však jiná. Po odchodu Spojeného...

21. června 2026

Král luxusu Arnault rozšiřuje své mediální impérium. Mnozí varují před jeho vlivem

Jeden z nejbohatších mužů Francie a šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault...

Jeden z nejbohatších mužů Francie a šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault čelí kritice kvůli rostoucímu vlivu na francouzská média. Novinářské organizace a odbory upozorňují, že po převzetí...

21. června 2026

Capri-Sun dál bojuje za plastová brčka. Petice ale skončila fiaskem

Jsou to téměř dva roky, co výrobce oblíbeného nápoje Capri-Sun spustil online petici, která měla ukázat, že zákazníci stojí o návrat plastových brček. Cílem bylo vyvinout tlak na Evropskou komisi,...

21. června 2026

Vzorky kmenů našich kvasinek jsme uložili na různá místa světa, říká plzeňský sládek

Premium
Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka

Patří mezi legendy českého pivovarnictví. Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka se dlouhodobě snaží nejenom o to, aby se kvalita nejoblíbenějšího tuzemského piva neměnila, ale...

21. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Velké firmy ruší střední management. Věří, že ho nahradí umělá inteligence

ilustrační snímek

Umělá inteligence mění už i způsob, jakým firmy řídí lidi. Některé velké podniky ruší části středního managementu a věří, že rozhodování s pomocí AI bude rychlejší. Jenže právě manažeři mezi vedením...

21. června 2026

Jak utrácejí turisté v Česku. Vedou Irové, Němci mají nejvíc transakcí, říká průzkum

Mladí návštěvníci mají pro turistický průmysl jednu chybu. Stojí spíše právě o...

Zahraničních turistů mířících do České republiky na dovolenou přibývá a s tím roste i jejich podíl na počtu karetních plateb i na celkových tržbách. Prozrazují to data z platebních terminálů, podle...

20. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.