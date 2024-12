Katar hrozí zastavením prodeje plynu do EU. Vadí mu směrnice o nucené práci

8:29

Katar vyhrožuje zastavením přepravy plynu do Evropské unie, pokud členské státy budou přísně prosazovat novou směrnici zasahující proti nucené práci a poškozování životního prostředí. V rozhovoru, který v neděli zveřejnil britský list Financial Times (FT), to řekl katarský ministr energetiky Saad Kaabí.