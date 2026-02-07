Na farmě Pineapple Road nacházející se hluboko ve vnitrozemí karibského ostrova Antigua pěstuje Michaelus Tracey se svými kolegy devět odrůd konopí. Pro laické oko jsou úhledné záhonky kvetoucí zeleně k nerozeznání. Tracey je ale schopný jednotlivé rostliny rozlišit podle vůně a tvaru listů.
„Abychom jednotlivé odrůdy vyšlechtili, stálo nás to hodně času a pokusů,“ popisuje BBC. Jedny jsou silně cítit po pižmu, druhé zase po citrusech. „Chtěli jsme dosáhnout různých chuťových profilů i účinků, ale všechny musí být léčivé. Něco pomáhá na relaxaci, jiné dodává energii, či snižuje úzkost.“
Díky přírodním podmínkám, jako jsou teplo, sluneční svit a vysoká vlhkost se oblast stala ideálním místem pro pěstování těchto rostlin.
Loni Jamajka oslavila desetileté výročí od doby, co dekriminalizovala rekreační užívání konopí a legalizovala jeho produkci i prodej pro lékařské účely. Od té doby se k ní přidalo několik dalších karibských zemí, včetně ostrovů Antigua a Barbuda.
Někteří si ale myslí, že je to stále málo. „Dekriminalizace nestačí. Měli bychom ho jednoduše legalizovat a regulovat,“ tvrdí bývalá ředitelka Regionální komise pro marihuanu Karibského společenství Rose-Marie Belle Antoine. Ta v současnosti působí jako ředitelka kampusu na University of the West Indies, kde se vědci začínají zabývat různými přínosy konopí. „Chceme se zaměřit na vše od zmírnění vedlejších účinků léčby rakoviny až po zlepšení půdy a zemědělství. Tato práce nabízí velký potenciál,“ popisuje.
Karibik je podle ní lídrem v oblasti pěstování, ale právní předpisy průmysl utlačují. Někteří obyvatelé doufají, že prosincové rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o přeřazení konopí do nižší kategorie drog byznysu pomůže.
„Je to pro nás významný milník,“ tvrdí výkonná ředitelka jamajské konopné společnosti Jacana Alexandra Chongová. Velká část veřejné politiky USA se podle ní vztahuje i na Karibik, protože konopí bylo v zemi dlouho klasifikováno jako droga první třídy spolu s heroinem.
Nyní je konopí zařazeno na třetí úroveň, kde jsou například i tablety paracetamolu a kodeinu. Pro karibské národy by to tak mohlo znamenat, že v budoucnu bude vývoz konopí do Spojených států za rekreačním účelem legální.
Boj s černým trhem
Jamajský úřad pro udělování licencí na konopí se vyjádřil ve smyslu, že zavedení dočasných postupů usnadňuje vývoz marihuany firmám s platnou licencí a dovozním povolením z cílové země.
Úřad pro léčebné konopí Antiguy a Barbudy se na rozvoj exportu také začal zaměřovat. „Máme již vytvořený právní rámec, vynikající geografickou polohu a mezinárodní letiště,“ popsal kroky výkonný ředitel úřadu Regis Burton.
Karibik se ale musí vypořádat ještě s jedním problémem. Společnost Jacana odhaduje, že na Jamajce užívá konopí více než 800 tisíc lidí ročně, což odpovídá 87 tisícům tun této drogy. 90 procent ovšem pochází z nelegálních zdrojů. „Myslíme si, že z více než 160 licencí udělených jamajskými úřady mezi lety 2017 a 2024 jich je v současnosti platných jen velmi málo,“ říká Chongová.
S tím souhlasí i konzultant Robert Hill. „Stále je výhodnější dovážet marihuanu načerno. Na rozdíl od dealerů mají totiž soukromé společnosti zaměstnance a účty, které musí platit.“
Antigua má například pouze šest konopných farem, čtyři výdejny a jeden konopný salon, kde mohou lidé drogu užívat přímo na místě. V září ale úřady během 24 hodin zadržely 45 kilogramů nelegálně dovezených rostlin.
Ostrov k nezákonným pěstitelům přistoupil inovativním způsobem. Místo trestního stíhání byli obvinění pozváni na bezplatný šestidenní kurz, kde se naučili, jak na trh vstoupit legálně. „Dvaadvacet z nich již výuku absolvovalo a dva se brzy zaměří na léčebný průmysl,“ uvedl Burton.
„Doufáme, že se k odvětví přidá více místních pěstitelů, aby výnosy zůstaly v rukách Karibiku. Díky našemu klimatu jsme schopni konkurovat mnohem větším zemím. Naším cílem ale není vytvořit nový Amsterdam, jde nám o wellness,“ uzavírá konzultant Robert Hill.