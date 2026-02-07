Zelené zlato Karibiku. S rozvojem legálního konopí roste i touha po expanzi

V Karibiku se postupně rozvíjí legální pěstování a prodej konopí. Navzdory ideálním podmínkám však průmysl brzdí přísné zákony a černý trh. Naději teď přinášejí nové podmínky ve Spojených státech, které by mohly expanzi pomoci.

Obchod s konopím v muzeu Boba Marleyho v Kingstonu na Jamajce (14. října 2023) | foto: Profimedia.cz

Na farmě Pineapple Road nacházející se hluboko ve vnitrozemí karibského ostrova Antigua pěstuje Michaelus Tracey se svými kolegy devět odrůd konopí. Pro laické oko jsou úhledné záhonky kvetoucí zeleně k nerozeznání. Tracey je ale schopný jednotlivé rostliny rozlišit podle vůně a tvaru listů.

„Abychom jednotlivé odrůdy vyšlechtili, stálo nás to hodně času a pokusů,“ popisuje BBC. Jedny jsou silně cítit po pižmu, druhé zase po citrusech. „Chtěli jsme dosáhnout různých chuťových profilů i účinků, ale všechny musí být léčivé. Něco pomáhá na relaxaci, jiné dodává energii, či snižuje úzkost.“

Díky přírodním podmínkám, jako jsou teplo, sluneční svit a vysoká vlhkost se oblast stala ideálním místem pro pěstování těchto rostlin.

Konopí s nízkým obsahem THC míří v Rakousku do trafik. Čekají se vysoké tržby

Loni Jamajka oslavila desetileté výročí od doby, co dekriminalizovala rekreační užívání konopí a legalizovala jeho produkci i prodej pro lékařské účely. Od té doby se k ní přidalo několik dalších karibských zemí, včetně ostrovů Antigua a Barbuda.

Někteří si ale myslí, že je to stále málo. „Dekriminalizace nestačí. Měli bychom ho jednoduše legalizovat a regulovat,“ tvrdí bývalá ředitelka Regionální komise pro marihuanu Karibského společenství Rose-Marie Belle Antoine. Ta v současnosti působí jako ředitelka kampusu na University of the West Indies, kde se vědci začínají zabývat různými přínosy konopí. „Chceme se zaměřit na vše od zmírnění vedlejších účinků léčby rakoviny až po zlepšení půdy a zemědělství. Tato práce nabízí velký potenciál,“ popisuje.

Karibik je podle ní lídrem v oblasti pěstování, ale právní předpisy průmysl utlačují. Někteří obyvatelé doufají, že prosincové rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o přeřazení konopí do nižší kategorie drog byznysu pomůže.

„Je to pro nás významný milník,“ tvrdí výkonná ředitelka jamajské konopné společnosti Jacana Alexandra Chongová. Velká část veřejné politiky USA se podle ní vztahuje i na Karibik, protože konopí bylo v zemi dlouho klasifikováno jako droga první třídy spolu s heroinem.

Pole s konopím kvůli zlodějům stěhujeme, kradou přitom zbytečně, líčí podnikatel

Nyní je konopí zařazeno na třetí úroveň, kde jsou například i tablety paracetamolu a kodeinu. Pro karibské národy by to tak mohlo znamenat, že v budoucnu bude vývoz konopí do Spojených států za rekreačním účelem legální.

Boj s černým trhem

Jamajský úřad pro udělování licencí na konopí se vyjádřil ve smyslu, že zavedení dočasných postupů usnadňuje vývoz marihuany firmám s platnou licencí a dovozním povolením z cílové země.

Úřad pro léčebné konopí Antiguy a Barbudy se na rozvoj exportu také začal zaměřovat. „Máme již vytvořený právní rámec, vynikající geografickou polohu a mezinárodní letiště,“ popsal kroky výkonný ředitel úřadu Regis Burton.

Karibik se ale musí vypořádat ještě s jedním problémem. Společnost Jacana odhaduje, že na Jamajce užívá konopí více než 800 tisíc lidí ročně, což odpovídá 87 tisícům tun této drogy. 90 procent ovšem pochází z nelegálních zdrojů. „Myslíme si, že z více než 160 licencí udělených jamajskými úřady mezi lety 2017 a 2024 jich je v současnosti platných jen velmi málo,“ říká Chongová.

S tím souhlasí i konzultant Robert Hill. „Stále je výhodnější dovážet marihuanu načerno. Na rozdíl od dealerů mají totiž soukromé společnosti zaměstnance a účty, které musí platit.“

CBD není droga, řekli v Bruselu. Zhatili vládě nápad na regulaci výrobků z konopí

Antigua má například pouze šest konopných farem, čtyři výdejny a jeden konopný salon, kde mohou lidé drogu užívat přímo na místě. V září ale úřady během 24 hodin zadržely 45 kilogramů nelegálně dovezených rostlin.

Ostrov k nezákonným pěstitelům přistoupil inovativním způsobem. Místo trestního stíhání byli obvinění pozváni na bezplatný šestidenní kurz, kde se naučili, jak na trh vstoupit legálně. „Dvaadvacet z nich již výuku absolvovalo a dva se brzy zaměří na léčebný průmysl,“ uvedl Burton.

„Doufáme, že se k odvětví přidá více místních pěstitelů, aby výnosy zůstaly v rukách Karibiku. Díky našemu klimatu jsme schopni konkurovat mnohem větším zemím. Naším cílem ale není vytvořit nový Amsterdam, jde nám o wellness,“ uzavírá konzultant Robert Hill.









Premiér Babiš jednal s vedením Aera o příležitostech prodeje L-39 skyfoxů

Andrej Babiš navštívil výrobní závod společnosti Aero Vodochody v Odoleně Vodě.

Premiér Andrej Babiš při páteční návštěvě Aera Vodochody jednal s vedením společnosti o příležitostech prodeje letounů L-39 Skyfox, informoval o tom mluvčí Aera Lukáš Hora. Zda jednali o nabídkách...

6. února 2026  19:06

Ferrero chce ovládnout USA. Italského rodinného giganta netrápí akcionáři

Giovanni Ferrero, generální ředitel a prezident skupiny Ferrero Confectionery...

Italská skupina Ferrero se chystá dobýt americký trh. Pomoci jí k tomu má nejen nedávná akvizice výrobce cereálií WK Kellogg, ale také třeba reklama na nedělením SuperBowlu. Na tento trh ale nedávno...

6. února 2026

