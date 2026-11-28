Když v roce 2017 zasáhl ostrov Anguilla hurikán Irma, David Gumbs se ukrýval v koupelně svého domu. Bouře tehdy zničila 90 procent tamní elektrické infrastruktury. O dva roky později udeřil na Bahamách hurikán Dorian, jedna z nejsilnějších bouří, jaké kdy byly zaznamenány. Nemocnice i školy byly zdevastovány a škody odpovídaly čtvrtině místního hrubého domácího produktu.
Po ničivých důsledcích bouří stáli obyvatelé před zásadní volbou – buď znovu obnoví starou energetickou síť závislou na naftě, anebo zkusí něco jiného.
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Obyvatelé Baham platí jedny z nejvyšších účtů za energie na světě. Důvodem je mimo jiné využívání drahých dieselových generátorů. Za jediný rok zde ceny paliv vzrostly v průměru o 33 procent. Ostrovy proto zahájily experiment, jehož cílem je ověřit, zda lze vybudovat síť, která odolá přírodním katastrofám a zároveň nabídne dostupnější energii.
„Lidé chtěli něco lepšího, a tak jsem začal stavět mikrosítě, což jsou lokální elektrické systémy, které dokážou vyrábět, uchovávat a distribuovat energii nezávisle na hlavní energetické síti,“ popsal BBC Gumbs. Dnes je ředitelem programu Islands Energy v organizaci Rocky Mountain Institute (RMI) a věnuje se rozvoji obnovitelných zdrojů napříč Karibikem.
Směrem k budoucnosti
Souostroví Abaco na severu Baham a sousední ostrov Grand Bahama pocítily důsldky živelní katastrofy nejvíce. Tisíce domů byly srovnány se zemí, 74 lidí zahynulo a 282 osob se stále pohřešovalo. Zhruba 70 tisíc obyvatel přišlo o domov a místní energetická infrastruktura byla zdevastována.
Oblast nikdy nebyla připojena k celostátní elektrické síti společnosti Bahamas Power and Light a výpadky proudu zde byly běžné už před příchodem hurikánu. Místní se proto museli spoléhat na vlastní naftové generátory.
Bahamská vláda následně vyzvala společnosti, aby pro ostrovy vypracovaly dlouhodobou strategii. „Můžeme dál pokračovat cestou drahé a nespolehlivé elektřiny, nebo se můžeme vydat směrem k budoucnosti, v níž bude energie udržitelná, cenově dostupná a bezpečná,“ uvedl tehdy premiér Philip Davis.
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Mnoho komunit závisí na jediné centralizované elektrárně. Pokud se poškodí vedení, mohou tak lidé zůstat bez elektřiny celé dny či týdny.
Sítě založené na obnovitelných zdrojích zvyšují odolnost tím, že elektřinu vyrábějí a spravují na místní úrovni. Jejich klíčovou předností je takzvaný ostrovní provoz, tedy schopnost odpojit se od poškozené sítě a nadále fungovat nezávisle. Ačkoli nedokážou výpadkům zcela zabránit, mohou během dlouhotrvající odstávky udržet v chodu prioritní služby.
Mikrosítě nyní na souostroví Abaco fungují ve třech školách, kde 90 procent spotřebované energie zajišťují solární panely a akumulátory. „V jedné škole kdysi proud vypadával až pětkrát denně, ale díky novému systému může výuka probíhat bez přerušení,“ popisuje Gumbs. „Je to podle mě skvělá ukázka toho, jak funguje.“
RMI proto připravuje další dvě mikrosítě, které budou dodávat energii do dvou zdravotnických zařízení a vládního komplexu.
Karibská revoluce obnovitelných zdrojů
Další společností, která se v Karibiku věnuje obnovitelným zdrojům, je turecká společnost EA Energy. Na Abaku vstoupila v roce 2024 v rámci vládní iniciativy zaměřené na zajištění čisté energie. Začala zde budovat hybridní mikrosítě využívající zemní plyn, solární energii a bateriová úložiště.
„Síť plánujeme spustit v květnu příštího roku. Její výkon by měl být 1 305 MW a kapacita baterií 20 MWh. To nám stačí k ročnímu zásobování zhruba 2 000 až 3 000 domácností,“ uvedl projektový ředitel společnosti EA Energy na Bahamách Emre Özer.
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Bahamy ovšem nejsou jedinou oblastí, která prochází energetickou transformací. Panenské ostrovy rozvíjejí virtuální elektrárny, které propojují solární systémy v domácnostech do jednoho koordinovaného celku, zatímco Dominika investuje do geotermální energie. Ta by měla do roku 2030 pokrýt více než 70 procent jejích energetických potřeb. V Portoriku zase místní komunity začaly investovat do solárních a bateriových mikrosítí poté, co hurikán Maria v roce 2017 odhalil zranitelnost centralizované elektrické sítě.
Podle odborníka z Mezinárodní univerzity v Kampale Mundu Mustafy mají ostrovní státy výhodu v tom, že mohou začínat prakticky od nuly. „Mohou přejít přímo k moderním energetickým systémům a umístit solární nebo větrné elektrárny v blízkosti místa spotřeby. Tím sníží potřebu nákladné přenosové infrastruktury, omezí energetické ztráty a usnadní integraci,“ vysvětluje. Pro velké země však může být transformace náročnější.
„Rozvinuté země si systémy založené na centralizovaných elektrárnách vybudovaly už před desítkami let. Tyto sítě jsou sice cenné, ale jejich modernizace je nákladná a technicky složitá,“ dodává.
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To, že je stát malý, ovšem automaticky neznamená, že pro něj bude přechod snadný. Mezi největší překážky často patří financování, nedostatek kvalifikovaných techniků a dlouhodobá údržba zařízení. Podle Mustafy mohou malé státy čelit také vyšším nákladům na vybavení kvůli omezené velikosti svého trhu.
Gumbs tvrdí, že veškeré potřebné technologie jsou k dispozici. Náročnější je však vytvoření potřebných předpisů a příprava projektů. Klíčové je především to, aby nové systémy byly odolnější než jejich naftoví předchůdci.
„Silné bouře za sebou zanechávají fyzické škody i trvalé psychické následky. Pro mnohé z nás je potřeba odolnosti osobní záležitostí, protože jsme na vlastní kůži zažili, jaké to je, když selžou klíčové systémy. Celé komunity jsou pak nuceny k tomu, aby se společně znovu postavily na nohy,“ uzavírá Gumbs podle britského portálu.