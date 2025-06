Podle zprávy tokijské výzkumné společnosti Teikoku Databank vyhlásilo v březnu 2025 bankrot třináct prodejců kari, jejichž dluh přesahoval 10 milionů jenů, tedy v přepočtu přes 1,5 milionů korun. Jde o rekordní počet krachů již druhý rok v řadě. „Celkový počet restaurací, které musely zavřít je ale pravděpodobně mnohem vyšší, protože ve statistikách nejsou uvedeny malé rodinné byznysy,“ uvedla podle Bloombergu společnost Teikoku.

Kvůli nedostatku rýže, špatného počasí a oslabené měně vzrostly i ceny ostatních ingrediencí potřebných pro přípravu pokrmu, jako je maso, koření, rýže nebo zelenina. Provozovatele také zasáhla vyšší cena energií.

Cena japonského kari, husté hnědé omáčky s masem a zeleninou obvykle podávané s rýží, se vyšplhala na 365 jenů, tedy 55 korun. To je podle Teikoku rekordní cena. Vláda se snaží proti vzrůstu ceny základní suroviny bojovat uvolněním zásob.

Potíže mají i prodejci ramenu

Podobný problém zažila země i s nudlovou polévkou ramen. V roce 2024 zavřelo podle dat Teikoku Databank přibližně 72 restaurací, což je o 30 procent více než v roce 2023. Z 350 obchodů prodávajících ramen, které společnost oslovila, jich přibližně 34 procent uvedlo, že v období od 1. dubna 2023 do 31. března 2024 hospodařilo se ztrátou.

Majitelé podniků se totiž i přes rostoucí náklady bojí zvednout cenu polévky nad tisíc jenů (150 korun). V Japonsku je totiž tento pokrm považován za levné jídlo a jeho cena se i v současnosti pohybuje kolem 700 jenů (106 korun). Zvyšují se ovšem nejen ceny surovin, jako je maso, mořské řasy nebo sójová omáčka, ale i energií.

„Počet zákazníků klesl poté, co jsem cenu tradičního shoyu ramenu zvedl ze 118 korun na 143 korun. Lidé to neřeknou nahlas, ale myslí si, že je to ,jen ramen’. Tento názor se ale bude muset změnit,“ řekl v lednu pro VnExpress Takatojo Sato, manažer restaurace Menkoi Dokoro Kiraku v tokijské obchodní čtvrti Šimbaši.

Někteří provozovatelé se rozhodli zvýšit cenu nad tisíc jenů, aby si mohli udržet vysokou kvalitu. Jiní se naopak přestěhovali na předměstí, kde budou moct kvůli nižším nájmům cenu ponechat.

„Za dobrý ramen bych akceptoval i vyšší cenu, za výjimečný bych utratil až 2 000 jenů (300 korun), ale za obyčejný ramen bez extra ingrediencí je podle mě 1 500 jenů (226 korun) maximum,“ řekl osmadvacetiletý Džúdža Henmi, který v Tokiu pracuje v oblasti IT. Podle provozovatelů restaurací ale většina zákazníků na vyšší ceny připravena není.