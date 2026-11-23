Výletní loď Costa Concordia s více než 4200 pasažéry a členy posádky na palubě narazila 13. ledna 2012 na útes u toskánského ostrova Giglio a následně se převrátila. Zahynulo 32 lidí.
Schettino čelil ostré kritice mimo jiné proto, že navzdory svému postavení kapitána opustil potápějící se výletní loď v době, kdy stále pokračovala evakuace cestujících. Soud jej odsoudil k 16 letům a jednomu měsíci vězení, kam nastoupil v květnu 2017.
Dobré chování ve vězení během uplynulých devíti let přineslo Schettinovi dvojí výhodu. Jednak byl okamžitě propuštěn z vězení a zbytek trestu bude vykonávat v alternativním režimu pod dohledem sociálních pracovníků, píše italská agentura Ansa. Zároveň se mu trest zkrátí, takže si jej definitivně odpyká už v červenci 2030, tedy přibližně o dva roky dříve, než se původně předpokládalo.
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Soud potvrdil trest pro kapitána lodi Costa Concordia, odsedí si 16 let
Schettino nastoupí u soukromé společnosti jako administrativní zaměstnanec. Pracovat bude osm hodin denně a bude pobírat mzdu. Kromě toho bude muset každý týden vykonávat dobrovolnickou činnost, jejíž konkrétní podobu nyní podle agentury Ansa vybírají sociální pracovníci.
„Podmíněné propuštění pod dohledem sociálních služeb přichází po důkladném posouzení ze strany soudců, kteří pozitivně vyhodnotili jeho nápravný proces, zapojení do resocializačního programu i chování během výkonu trestu,“ vysvětlila jeho advokátka Francesca Carnicelliová.
Pro Schettina budou platit přesně stanovená pravidla týkající se bydliště a pohybu. Jejich porušení může vést ke zrušení podmíněného propuštění. V noci mezi 22. a šestou hodinou ranní musí zůstávat doma. Nesmí se také stýkat s osobami s trestní minulostí.
„Myslím, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. K chybám došlo a odpovědnost za ně také existovala. Upřímně doufám, že měl během těchto let příležitost přemýšlet a plně pochopit, co se tehdy stalo,“ řekl pro Ansa jeden z přeživších Umberto Trotti, majitel restaurace z města Ferentillo v provincii Terni. Neštěstí přežil společně s manželkou Fjordou a jejich dvěma dětmi.
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23. července 2014