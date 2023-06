Hongkong prochází kancelářskou krizí. Prostory zejí prázdnotou, ceny padají

Nejznámější hongkongská nemovitost Cheung Kong Center, za kterou stojí miliardář Li Ka-shing je zaplněna pouze z jedné čtvrtiny. Další komerční projekt tohoto byznysmena, který nabízí jedinečný výhled na tamní přístav Victoria Harbour, má zatím jen jediného nájemce. Ve stejné situaci se ale v Hongkongu nejspíš ocitnou i další kancelářské prostory, které tam teprve rostou, jako je třeba budova The Henderson. I ta je ale zatím pronajata jen ze 30 procent. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Realitní společnost Calliers International Group spočítala, že v Hongkongu je momentálně prázdných až 13 milionů metrů čtverečních kancelářských prostor. Celková míra neobsazenosti prémiových kanceláří se tam nyní pohybuje okolo 15 procent. To je třikrát více než v roce 2019. Třeba na Manhattanu míra neobsazenosti dosahuje hranice 12,5 procent a v Singapuru 4,6 procenta.

Pronajímatelé začínají nyní přicházet o své nejlepší zákazníky. Doplácejí na postupně se zhoršující podnikatelské prostředí, které souvisí zejména s rostoucím napětím mezi čínskou a americkou ekonomikou. Finanční sektor pomalu ztrácí o kancelářské prostory pronajímané především Asiatům zájem, což je problém, neboť do této chvíle měly takové firmy v nájmu až 30 procent všech dostupných kanceláří.

„V Hongkongu příliš západních institucionálních investorů v době rostoucího geopolitického napětí nezůstane,“ uvedl Neil Brookes, odborník na kapitálové trhy ve společnosti Knight Frank.

Americké firmy odcházejí

Problémy s nedostatečnou obsazeností kancelářských prostor v Hongkongu ale mohou vést k dalším problémům. Nájemní a prodejní ceny se tam totiž postupně propadají a neočekává se, že by se v dohledné době měl tento fenomén nějak zásadněji změnit. Děje se tak i přesto, že po několikaměsíční pandemii covid-19 maloobchodní tržby začínají opět růst.

„Pokles cen se sice může zpomalit, dosáhnout výraznějšího oživení ale nebude jednoduché,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Eddie Kwok z poradenské společnosti CBRE Group.

Nájemních prostor v této oblasti se už někteří významní hráči vzdali. Řadí se mezi ně společnosti jako Deutsche Bank, BNP Paribas nebo Standard Chartererd. Morgan Stanley uvažuje o tom, že propustí hned 7 procent svých zaměstnanců v asijsko-pacifickém regionu. Už loni přitom zrušila asi padesát míst. Banka JP Morgan Chase v Hongkongu již propustila třicet svých investičních bankéřů.

Čínské firmy ale uvolněné prostory dostatečně rychle nezaplňují a developeři ve stejnou chvílí staví nové a nové mrakodrapy, ve kterých by v dalších třech letech mohlo vzniknout až sedm milionů metrů čtverečních nových kancelářských prostor.

Současná situace ale dopadá už i do cen. Cena za prémiové kanceláře klesla v letošním březnu o 26 procent v porovnání s maximy z roku 2018. Analytici začínají spekulovat, co by se v případě trvání tohoto fenoménu mohlo v budoucnu stát. Ve hře jsou podle nich i ukvapené prodeje.

„Významný propad cen kanceláří a extrémně vysoká míra neobsazenosti by mohla přimět řadu čínských developerů, aby se svých nemovitostí zbavili se ztrátou,“ uzavřel pro agenturu Bloomberg analytik Patrick Wong.