Kanaďané letos cestují více než loni. Podle údajů vládní agentury Statistics Canada se v prvních pěti měsících roku 2025 uskutečnilo o 10 procent více letů Kanaďanů do zámořských zemí než ve stejném období roku 2024. Ovšem zároveň se o 20 procent snížil počet jejich letů do USA. Cesty autem přes hranice dokonce klesly o 35 procent, píše agentura Bloomberg.

Kanaďané jsou z hlediska cestovního ruchu pro Spojené státy důležitou skupinou, jejich roční výdaje v USA dosahují přibližně 20,5 miliardy dolarů (444,7 miliardy Kč). Americká cestovní asociace proto varuje, že i desetiprocentní pokles kanadských návštěvníků bude mít značné krátkodobé důsledky a do konce roku zemi bude stát zhruba 2,1 miliardy dolarů ve ztrátě příjmů a 14 000 pracovních míst.

Stoupl zájem o karibské země

Z odlivu kanadských turistů ze Spojených států nejvíce těží karibské země. Podle květnové zprávy analytické společnosti ForwardKeys vzrostl počet vyhledávání letů do této oblasti na letní sezonu oproti loňsku o 22 procent, což je více než do jakéhokoliv jiného regionu.

Data sdílená s agenturou Bloomberg karibskou organizací pro cestovní ruch také ukazují, že nejméně šest ostrovních států zaznamenalo nárůst příjezdů z Kanady. Nejvýrazněji posílily Bermudy, počet kanadských návštěvníků se tam v prvním čtvrtletí roku zvýšil o 34 procent.

Mezi dalšími ostrovy, které zaznamenaly nárůst kanadských návštěvníků, patří Curaçao (14,1 procent), Kajmanské ostrovy (8,5 procenta), Anguilla (7,4 procenta), Barbados (2,4 procenta) a Aruba (1,8 procenta).

Trend by měl pokračovat i během léta. Podle údajů ForwardKeys výrazně roste zájem o Britské Panenské ostrovy, Svatý Kryštof a Nevis. Vyhledávání letů na Britské panenské ostrovy se zvýšilo o 124 procent proti loňsku, v případě Svatého Kryštofa a Nevisu jde o 92 procent ve srovnání s loňským rokem.

„Je velmi povzbudivé vidět tak dramatický nárůst zájmu a úmyslu Kanaďanů v létě cestovat,“ uvedl Sanovnik Destang, výkonný ředitel skupiny hotelů Bay Gardens Resorts na ostrově Svatá Lucie. „Máme šanci z této změny nálady těžit, dokud to trvá, a ukázat Kanaďanům, že jsou u nás opravdu vítáni,“ doplnil.

Táhne Evropa i Afrika

Ze změny cestovních návyků Kanaďanů těží také Evropa. Podle zprávy platformy Kayak, která se týká letního cestování, roste zájem Kanaďanů o jižní Itálii. Vyhledávání letů do Palerma a Neapole vzrostlo o více než 72 procent proti loňsku. Stále populární jsou také Paříž, Londýn, Lisabon a Řím. Zájem roste i o Afriku, počet vyhledávání do Tanzanie stoupl o 103 procent a do Maroka o 43 procent.

Platforma Kayak upozornila také na pokles ceny letenek. Ceny letů z Kanady do Karibiku a Mexika meziročně klesly o 16 až 28 procent. Letecká společnost Air Canada také reaguje na poptávku a posiluje některé přímé lety z Toronta do Punta Cany, Nassau na Bahamách i Montego Bay na Jamajce. Kromě toho přidává trasy spojující Montreal a Toronto s evropskými hlavními městy, jako je Porto v Portugalsku, Neapol a Edinburgh.

Podle zprávy ForwardKeys se ovšem také zvyšuje zájem o odlehlá území USA, vyhledávání letů z Kanady na Americké Panenské ostrovy se v létě zvýšilo o 193 procent, u Portorika jde o nárůst o 121 procent. Vyhledávání se však nemusí nutně proměnit v reálné rezervace, uzavírá Bloomberg.