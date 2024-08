Kanadská vláda nařídila zaměstnancům železnic návrat do práce

Kanadská vláda donutila dvě hlavní železniční společnosti v zemi k arbitráži s jejich odborovými svazy. Chce tak zabránit případným ekonomickým dopadům na kanadskou ekonomiku, ale také na ekonomiku USA, pokud by nákladní vlaky zůstaly odstaveny delší dobu. Zaměstnanci kanadských železnic se tak vrátí do práce a provoz železniční nákladní dopravy by mohl být plně obnoven do několika dnů.