Kanada vrací Trumpovi úder. Zavede cla až 50 procent na americké zboží

Podle agentury Reuters to dnes oznámila kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá.
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Cla se budou vztahovat na asi 700 druhů zboží v celkové hodnotě 27,6 miliardy kanadských dolarů (411 miliard Kč). V plném rozsahu tak dorovnají nová cla, která v sobotu Kanadě vyměřily USA.
Vláda zároveň představila podpůrný balíček v hodnotě 7,5 miliardy kanadských dolarů. V něm obsažená opatření zahrnují podporu malých a středních podniků, program na financování peněžních toků firem a podporu pro pracovníky, kterým by v důsledku nových cel mohla hrozit nezaměstnanost.
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„Naše odvetná cla – uplatňovaná ve stejné výši a rozsahu – spolu s miliardovým balíčkem podpory ochrání pracovníky, zemědělce, rodiny i podniky,“ uvedl kanadský ministr financí François-Philippe Champagne.
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V sobotu vstoupila v platnost nová 50procentní cla, která Kanadě vyměřila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stalo se tak poté, co ztroskotala jednání mezi oběma zeměmi, jež měla jejich zavedení odvrátit. Dnes oznámená odvetná cla představují další významné zhoršení vzájemných vztahů mezi Kanadou a USA, píše Reuters.