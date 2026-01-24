Trump vyhrožuje Kanadě 100% cly za deal s Čínou. Premiéra ponížil na guvernéra

„Pokud si guvernér Carney myslí, že z Kanady udělá překladiště pro Čínu, odkud se budou zboží a produkty posílat do Spojených států, tak se šeredně mýlí. Čína by Kanadu převálcovala a doslova schramstla, včetně zničení jejích podniků, společenské struktury i celkového způsobu života,“ uvedl Trump.
„Pokud Kanada uzavře dohodu s Čínou, bude okamžitě zasažena stoprocentním clem na veškeré kanadské zboží a produkty dovážené do USA,“ dodal šéf Bílého domu.
Carney v polovině ledna navštívil Peking, kde oznámil, že Kanada a Čína budují nové strategické partnerství, které může mít při využití silných stránek obou zemí historický přínos pro obě strany.
Elektromobily výměnou za cla na řepku olejnou
Zároveň Kanada v Pekingu dosáhla dohody s Čínou, která umožní dovoz 49 tisíc čínských elektromobilů na trh se sníženou celní sazbou 6,1 procenta výměnou za to, že Čína sníží cla na kanadskou řepku olejnou.
Kanada se snaží posílit vztahy s druhou největší ekonomikou světa poté, co Trump uvalil cla na některé kanadské zboží a navrhl, aby se tento dávný spojenec stal 51. státem USA.
Také Čína, kterou citelně zasáhla Trumpova cla po jeho loňském návratu do Bílého domu, má zájem o spolupráci s Kanadou, členskou zemí skupiny G7, která byla tradičně ve sféře vlivu Spojených států.
Trumpovo nejnovější vyjádření přichází na pozadí zvýšeného diplomatického napětí mezi Washingtonem a Ottawou. V pátek Trump oznámil, že stáhl své pozvání Carneymu, aby se připojil k jeho iniciativě Rada míru.
Oznámení předcházel Carneyho úterní projev na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu, kde kanadský premiér hovořil o „éře rivality velmocí“ a řekl, že menší země se musí semknout, přičemž odkazoval na esej Václava Havla Moc bezmocných. Trump následující den ve svém projevu označil Kanadu za nevděčnou.
Za „guvernéra“ Trump označoval také bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua a v novém příspěvku takto pojmenoval i jeho nástupce Carneyho. Mluvčí Bílého domu dříve použití slova guvernér místo premiér v tomto kontextu vysvětlila tím, že by se podle Trumpovy administrativy Kanada měla stát 51. státem USA.