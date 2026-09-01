Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Odveta Made in Canada. Američanům může kvůli clům zdražit i toaletní papír

Autor:
  16:21
Kanadský premiér Carney se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Kanadský premiér Carney se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (27. prosince 2025) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump na konferenci křesťanské organizace Faith &...
Donald Trump jednal se šéfem NATO Markem Ruttem v Bílém domě. (24. června 2026)
Kanadský premiér Mark Carney při projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu...
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
8 fotografií
Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se může Američanům brzy připomenout i při obyčejném nákupu. Po krachu vzájemných jednání cílí vysoká cla také na produkty z papíru. Zdražit tak může toaletní papír, kapesníky i další zboží, u kterého jsou Spojené státy závislé na dovozu surovin z Kanady.

Obchodní válka mezi Kanadou a Spojenými státy přichází v době, kdy Američané stále více řeší rostoucí životní náklady. Další zdražení běžného zboží proto může rychle zasáhnout rodinné rozpočty. I průzkumy z poslední doby ukazují, že spotřebitelská důvěra v USA postupně slábne, píše The Guardian.

Trumpova cla zasáhla Kanadu. Zdražit mohou hokejky, dřevo i psí náhubky

Kanada přešla k odvetě. Premiér Mark Carney oznámil, že od 8. září zatíží téměř 900 druhů amerického zboží cly ve výši 25 až 50 procent. Důsledky proto nejspíš pocítí také americký trh s hygienickými potřebami.

Přestože se velká část těchto výrobků vyrábí přímo ve Spojených státech, producenti jsou závislí na dřevu a dalších surovinách dovážených z Kanady a vyšší náklady se tak mohou postupně promítnout i do cen pro zákazníky.

Jen v roce 2024 dovezly Spojené státy z Kanady toaletní papír za 328 milionů dolarů, tedy zhruba 6,9 miliardy korun. Žádná jiná země se kanadskému podílu ani zdaleka nepřibližuje. Na dodávkách od severního souseda závisejí také velcí obchodníci včetně řetězce Costco.

Zdražení přitom není jen hypotetickou možností. Společnost Procter & Gamble už loni upozorňovala, že cla zvyšují její náklady a část z nich se může promítnout do konečných cen.

Trumpova cla vůči Kanadě jsou na spadnutí. Obě země se snaží tuto hrozbu odvrátit

U toaletního papíru by to Američané pocítili výrazně. Spojené státy představují jen asi čtyři procenta světové populace, přesto na ně připadá více než pětina globální spotřeby papírových hygienických výrobků. Průměrný Američan spotřebuje zhruba 141 rolí toaletního papíru za rok.

Americká administrativa přesto tvrdí, že běžní zákazníci obchodní spor výrazně nepocítí. „Základní ukazatele jsou dobré. Nemyslím si, že to něco ovlivní,“ uvedl hlavní americký vyjednavač pro obchod Jamieson Greer.

Od humrů až po auta

Toaletní papír je navíc jen jednou z položek, na které se obchodní spor začíná ukazovat. Americká padesátiprocentní cla se vztahují také na některé kanadské lihoviny, například whisky Crown Royal a Canadian Club.

Kanadské provincie už dříve odpověděly stažením amerického alkoholu z prodeje. Carney je nyní vyzval, aby jeho návrat na pulty zvážily. Premiér Nového Skotska Tim Houston ale upozornil, že samotný návrat do obchodů ještě nemusí znamenat návrat zákazníků. „Jestli ho obyvatelé Nového Skotska nebo Kanaďané skutečně koupí, až bude zpátky na pultech, je úplně jiná otázka,“ řekl.

„Ať mi políbí mou obří zadnici.“ Kapitán Kanada cupuje Trumpa

Spor se rozšiřuje také na potraviny. Washington zavedl padesátiprocentní clo na téměř všechny kanadské mléčné výrobky s výjimkou sýra. Ottawa odpověděla stejnou sazbou na americké mléčné produkty a 25procentním clem na sýry. Stejnou sazbu uvalila také na ryby a mořské plody včetně mražených humrů.

Ještě výraznější následky může mít spor v automobilovém průmyslu, kde jsou výrobní řetězce obou zemí také úzce propojené. Americké automobilky jsou závislé na dodávkách dílů z Kanady, na které nyní dopadá 25procentní clo. Donald Trump navíc pohrozil, že sazbu zdvojnásobí, pokud se obě země nedohodnou do 1. ledna 2027, uzavírá The Guardian.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...

Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...

Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom

Premium
Sexuální pannu si můžete dokonce poskládat podle svých měřítek.

Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...

Odveta Made in Canada. Američanům může kvůli clům zdražit i toaletní papír

Kanadský premiér Carney se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se může Američanům brzy připomenout i při obyčejném nákupu. Po krachu vzájemných jednání cílí vysoká cla také na produkty z papíru. Zdražit tak může...

1. září 2026  16:21

V Praze přistálo zlaté letadlo. Jeho vývoj trval tři roky

Letadlo Airbus A350-1000 společnosti Starlux ve verzi Airsorayama (1. září 2026)

Tchajwanská letecká společnost Starlux Airlines vytvořila ve spolupráci s vizionářským japonským umělcem Hajime Sorayamou dva unikátní letouny Airbus A350-1000. Zlatý stroj se v úterý poprvé...

1. září 2026  15:44

Sledovací nástroje na kolech? Američané chtějí natrvalo zakázat prodej čínských aut

Premium
Geely Galaxy M9 na mezinárodním autosalonu v čínském Kantonu (2. prosince 2025)

Čínská auta už dobývají celou planetu s výjimkou poloviny jediného kontinentu – Severní Ameriky. Zde se z pouhého vývozního artiklu stalo žhavé politické téma, neboť tyto vozy podle odpůrců...

1. září 2026  15:30

ČEPS podal trestní oznámení kvůli pochybnostem kolem nákupu NET4GAS

Pražské ústředí společnosti ČEPS (10. července 2025)

Státní společnost ČEPS podala trestní oznámení kvůli okolnostem při koupi provozovatele plynovodů NET4GAS. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k...

1. září 2026  15:20

Evropa bojuje za zelenou budoucnost. Výroba se mezitím stěhuje jinam

Marcela Kubalová, předsedkyně Ocelářské unie ČR.

Evropské ocelářství prochází jedním z nejtěžších období ve své historii. Zatímco Evropská unie tlačí na rychlou dekarbonizaci a výrobu takzvané zelené oceli, výrobci upozorňují na rostoucí náklady,...

1. září 2026

Pronajměte si dospělého jako své dítě. Ve stárnoucí Číně kvete nový průmysl

Premium
ilustrační snímek

Čína stárne a s tím se mění i způsob, jakým se rodiny starají o seniory. Rozšiřují se například služby, které seniorům zprostředkují mladého člověka nahrazujícího jim potomka. Toho buď nemají, nebo...

1. září 2026  12:48

OBRAZEM: Superjumbo slaví výročí. Před dvaceti lety svezl Airbus A380 první cestující

Posádka největšího dopravního letadla světa Airbus A380, které 27. dubna 2006 v...

Největším dopravním letadlem pro přepravu cestujících, které kdy vzlétlo, je Airbus A380. Letoun vyvinulo evropské letecké konsorcium ve snaze překonat americký Boeing 747 Jumbo Jet. Stroj, který by...

1. září 2026  11:31

Shein při vstupu na burzu propadl. Investoři pochybují o perspektivě firmy

Zástupci společnosti Shein úderem na gong zahajují obchodování s akciemi firmy...

Akcie čínského fast-fashion gigantu Shein při debutu na hongkongské burze výrazně oslabily. V úvodu obchodování ztrácely až deset procent a firma tak vstoupila na trh s hodnotou kolem 26 miliard...

1. září 2026  10:22

Apple váhá s přejmenováním Ontarijského jezera. Trump je vyzval k nápravě

Ontarijské jezero se přejmenuje na Americké jezero, rozhodl výnosem Donald...

Americký prezident Donald Trump požádal společnost Apple, aby ve své mapové aplikaci změnila název Ontarijského jezera na Americké jezero, uvedl v pondělí podle agentury AP ministr vnitra Doug...

1. září 2026  6:45

Textil se povinně třídí rok a půl. Obcím náklady vzrostly i několikanásobně

ilustrační snímek

Více než rok a půl po zavedení povinného odděleného sběru textilního odpadu obce upozorňují na rostoucí náklady spojené s jeho zajištěním. Ceny služeb v některých případech několikanásobně vzrostly....

1. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé se dozvědí mzdy ve firmě, nová pravidla pro kurýry. Co se změní na popud EU

Premium
ilustrační snímek

Do českých zákonů se brzy promítnou dvě změny z Bruselu, které významně ovlivní pracovní právo. Vláda v pondělí schválila řadu let diskutovanou směrnici pro transparentní odměňování a také úpravu...

1. září 2026

Ultrarychlá móda ve Francii zdraží. Čína poplatky odsoudila a varuje odvetou

Aplikace čínských e-shopů Temu a SHEIN.

Francie od září zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu, který se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur (přes 480 Kč) za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové...

31. srpna 2026  20:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.