Obchodní válka mezi Kanadou a Spojenými státy přichází v době, kdy Američané stále více řeší rostoucí životní náklady. Další zdražení běžného zboží proto může rychle zasáhnout rodinné rozpočty. I průzkumy z poslední doby ukazují, že spotřebitelská důvěra v USA postupně slábne, píše The Guardian.
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Kanada přešla k odvetě. Premiér Mark Carney oznámil, že od 8. září zatíží téměř 900 druhů amerického zboží cly ve výši 25 až 50 procent. Důsledky proto nejspíš pocítí také americký trh s hygienickými potřebami.
Přestože se velká část těchto výrobků vyrábí přímo ve Spojených státech, producenti jsou závislí na dřevu a dalších surovinách dovážených z Kanady a vyšší náklady se tak mohou postupně promítnout i do cen pro zákazníky.
Jen v roce 2024 dovezly Spojené státy z Kanady toaletní papír za 328 milionů dolarů, tedy zhruba 6,9 miliardy korun. Žádná jiná země se kanadskému podílu ani zdaleka nepřibližuje. Na dodávkách od severního souseda závisejí také velcí obchodníci včetně řetězce Costco.
Zdražení přitom není jen hypotetickou možností. Společnost Procter & Gamble už loni upozorňovala, že cla zvyšují její náklady a část z nich se může promítnout do konečných cen.
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U toaletního papíru by to Američané pocítili výrazně. Spojené státy představují jen asi čtyři procenta světové populace, přesto na ně připadá více než pětina globální spotřeby papírových hygienických výrobků. Průměrný Američan spotřebuje zhruba 141 rolí toaletního papíru za rok.
Americká administrativa přesto tvrdí, že běžní zákazníci obchodní spor výrazně nepocítí. „Základní ukazatele jsou dobré. Nemyslím si, že to něco ovlivní,“ uvedl hlavní americký vyjednavač pro obchod Jamieson Greer.
Od humrů až po auta
Toaletní papír je navíc jen jednou z položek, na které se obchodní spor začíná ukazovat. Americká padesátiprocentní cla se vztahují také na některé kanadské lihoviny, například whisky Crown Royal a Canadian Club.
Kanadské provincie už dříve odpověděly stažením amerického alkoholu z prodeje. Carney je nyní vyzval, aby jeho návrat na pulty zvážily. Premiér Nového Skotska Tim Houston ale upozornil, že samotný návrat do obchodů ještě nemusí znamenat návrat zákazníků. „Jestli ho obyvatelé Nového Skotska nebo Kanaďané skutečně koupí, až bude zpátky na pultech, je úplně jiná otázka,“ řekl.
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Spor se rozšiřuje také na potraviny. Washington zavedl padesátiprocentní clo na téměř všechny kanadské mléčné výrobky s výjimkou sýra. Ottawa odpověděla stejnou sazbou na americké mléčné produkty a 25procentním clem na sýry. Stejnou sazbu uvalila také na ryby a mořské plody včetně mražených humrů.
Ještě výraznější následky může mít spor v automobilovém průmyslu, kde jsou výrobní řetězce obou zemí také úzce propojené. Americké automobilky jsou závislé na dodávkách dílů z Kanady, na které nyní dopadá 25procentní clo. Donald Trump navíc pohrozil, že sazbu zdvojnásobí, pokud se obě země nedohodnou do 1. ledna 2027, uzavírá The Guardian.