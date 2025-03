Už ne Americano, ale Canadiano. Severská země se bouří a nekončí to jen u kávy

Kanaďané v rámci odporu vůči americkým clům přestávají kupovat americké zboží, preferují to „made in Canada“. (3.února 2025) | foto: Profimedia.cz

„Kanada není známá tím, že by dělala povyk, slušnost je v podstatě součástí její národní značky. Teď už to ale neplatí. Kanaďané jsou naštvaní a dávají to najevo,“ uvedl NYT už v době, kdy cly americký prezident Donald Trump teprve hrozil.

„Obchodní válka prezidenta Donalda Trumpa proti Kanadě, Mexiku a Číně teprve začala, ale už způsobila proměnu na sever od hranic USA,“ konstatuje agentura Bloomberg dnes, tedy v den, kdy 25procentní cla na dovoz zboží z Kanady vstoupila v platnost. „Kanaďané zuří.“

„Není pochyb, že mnohem menší kanadská ekonomika utrpí v obchodní válce větší ránu, ale bez ohledu na to se Kanaďané zdají být připraveni bránit se a bojovat,“ míní také Bloomberg.

Jednou z variant tohoto „boje“ je důkladné značení původu zboží v obchodech, aby bylo na první pohled jasné, co bylo vyrobené v Kanadě. Vznikly také aplikace jako MapleScan nebo Buy Beaver, které umožňují naskenovat čárový kód výrobku a ihned zjistit jeho původ.

„Dříve jsem vybíral podle toho, co bylo nejvýhodnější pro moji peněženku, ale teď chci dát najevo svůj postoj,“ řekl NYT obyvatel Vancouveru Bill Fukazawa. „Pokud existuje kanadská možnost, zvolím kanadskou možnost,“ podotkl.

Své nákupní zvyklosti změnilo i mnoho dalších Kanaďanů, kteří si také na sociálních sítích dávají tipy, jak kanadskými výrobky nahradit třeba Coca-Colu, kukuřičné lupínky Kellogg’s nebo zubní pastu Colgate.

Další cestou, jak ukázat národní hrdost v zemi, kterou by Trump rád připojil k USA, je zrušit už naplánovanou dovolenou ve Spojených státech. Podle průzkumu z konce února z provincie Quebec celá polovina místních Kanaďanů, kteří letos zvažovali dovolenou v USA, své plány změnila. Pokud by takový trend pokračoval, může to být pro americkou ekonomiku citelná ztráta, protože kanadští turisté loni ve Spojených státech utratili 20,5 miliardy dolarů (488 miliard Kč).

Někteří obyvatelé druhé největší země světa jdou ještě dále. Kalifornská realitní makléřka Janet DePerryová NYT řekla, že se jí v únoru naléhavě ozvali dva kanadští klienti, kteří chtěli prodat své nemovitosti v USA. Zeptala se jich, jak moc na to spěchají. „Řekla jsem jim, jakou hodnotu jejich domy mají, a oni se rozhodli nabídnout je o 50 tisíc dolarů (1,2 milionu Kč) levněji.“