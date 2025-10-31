Rozšíření přístavu má podle odhadů vyjít na 1,6 miliardy kanadských dolarů, což je v přepočtu asi 24 miliard korun. Kanada si od něj slibuje, že povede k posílení obchodních vazeb s dalšími zeměmi po celém světě, píše portál The Wall Street Journal.
„Kanadská ekonomika se dlouho opírala o obchodování se Spojenými státy. Jsme ale zemí s obrovskou námořní tradici. Tu nyní chceme obnovit a posílit obchodní vazby s dalšími partnery po celém světě,“ říká k plánům Julie Gasconová, která je ředitelkou přístavu v Montrealu.
Rozšíření kapacit je nutné mimo jiné proto, že důležitost tohoto přepravního uzlu od roku 2022 roste. Loni přístav odbavil celkem 1,5 milionu kontejnerů. To sice bylo asi o 16 procent méně než v roce 2019. Kanadská vláda věří, že v dalších letech se podaří překonat i předpandemická čísla.
„Pokud by se sem přesunulo jen šest procent kanadského exportu, který momentálně míří do USA, dosáhl by montrealský přístav na hranu svých kapacit. Nemůžeme čekat, až se tak skutečně stane,“ doplnila pro Bloomberg za vedení montrealského přístavu Julie Gasconová.
Strategická poloha jako výhoda
Výhodou přístavu je jeho strategická poloha na řece sv. Vavřince. Je napojen na železniční síť i průmyslové oblasti v Ontariu, Québeku i americkém Středozápadě. Nevýhodou je naopak hloubka řeky sv. Vavřince, která dosahuje jen 11 metrů. Zejména některé starší lodě mohou mít kvůli tomu s vplutím do přístavu problémy. To je odlišnost proti jiným a rovněž vytížením kanadským přístavům, mezi které patří hlavně Halifax či Saint John.
To ale kanadskou vládu od dalších investic do přístavu neodrazuje. Naopak dodává, že moderním lodím nedělá montrealský přístav problémy vůbec.
Kanadská vláda ve svých investičních plánech do dalších let sází mimo jiné na očekávané změny v globálním obchodu, které odstartovala protekcionistická politika amerického prezidenta Trumpa. Kanadští exportéři se totiž kvůli nim budou nejspíš více než doposud orientovat na Evropu, Blízký východ i Jižní Asii.
Kanadská vláda ale musí počítat i s tím, že náklady na rozšíření montrealského přístavu mohou být vyšší, než jaké jsou aktuální odhady. Kanadský ministr Dominic LeBlanc naznačil, že by nakonec mohlo jít až o 2,3 miliardy kanadských dolarů (až 35 miliard korun).
Kanadské firmy hledají nové odběratele
V současné době do USA míří asi 80 procent kanadského exportu. Čtvrtina kanadských firem ale již hledá nové zákazníky mimo USA. Více než polovina podniků v Kanadě je zároveň smířená s tím, že je americká celní politika negativně poznamená, vyplývá z nedávného průzkumu kanadského statistického úřadu.
Mezi další čtyři velké investiční priority kanadské vlády se vedle rozšíření přístavu v Montrealu řadí také otevření dvou nových dolů na těžbu mědi, vybudování nové jaderné elektrárny a zprovoznění nového LNG terminálu, uzavírá The Wall Street Journal.