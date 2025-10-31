Jsme námořní národ. Kanada podporuje obchod mimo USA, rozšíří přístav v Montrealu

Autor:
  18:00
Kanada se snaží omezit obchodní závislost na Spojených státech. Premiér Mark Carney zařadil rozšíření přístavu v Montrealu na východě země mezi pět největších investičních projektů současnosti. Slíbil, že jeho kabinet pro jeho rychlejší výstavbu přístavu odstraní i některé byrokratické překážky.

Přístav v Montrealu (31. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Rozšíření přístavu má podle odhadů vyjít na 1,6 miliardy kanadských dolarů, což je v přepočtu asi 24 miliard korun. Kanada si od něj slibuje, že povede k posílení obchodních vazeb s dalšími zeměmi po celém světě, píše portál The Wall Street Journal.

„Kanadská ekonomika se dlouho opírala o obchodování se Spojenými státy. Jsme ale zemí s obrovskou námořní tradici. Tu nyní chceme obnovit a posílit obchodní vazby s dalšími partnery po celém světě,“ říká k plánům Julie Gasconová, která je ředitelkou přístavu v Montrealu.

Rozšíření kapacit je nutné mimo jiné proto, že důležitost tohoto přepravního uzlu od roku 2022 roste. Loni přístav odbavil celkem 1,5 milionu kontejnerů. To sice bylo asi o 16 procent méně než v roce 2019. Kanadská vláda věří, že v dalších letech se podaří překonat i předpandemická čísla.

Kanada bude se cly velmi spokojená, mírnil Trump napětí na schůzce s Carneym

„Pokud by se sem přesunulo jen šest procent kanadského exportu, který momentálně míří do USA, dosáhl by montrealský přístav na hranu svých kapacit. Nemůžeme čekat, až se tak skutečně stane,“ doplnila pro Bloomberg za vedení montrealského přístavu Julie Gasconová.

Strategická poloha jako výhoda

Výhodou přístavu je jeho strategická poloha na řece sv. Vavřince. Je napojen na železniční síť i průmyslové oblasti v Ontariu, Québeku i americkém Středozápadě. Nevýhodou je naopak hloubka řeky sv. Vavřince, která dosahuje jen 11 metrů. Zejména některé starší lodě mohou mít kvůli tomu s vplutím do přístavu problémy. To je odlišnost proti jiným a rovněž vytížením kanadským přístavům, mezi které patří hlavně Halifax či Saint John.

To ale kanadskou vládu od dalších investic do přístavu neodrazuje. Naopak dodává, že moderním lodím nedělá montrealský přístav problémy vůbec.

Trumpovy výhrůžky zabraly. Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizujícím cla

Kanadská vláda ve svých investičních plánech do dalších let sází mimo jiné na očekávané změny v globálním obchodu, které odstartovala protekcionistická politika amerického prezidenta Trumpa. Kanadští exportéři se totiž kvůli nim budou nejspíš více než doposud orientovat na Evropu, Blízký východ i Jižní Asii.

Kanadská vláda ale musí počítat i s tím, že náklady na rozšíření montrealského přístavu mohou být vyšší, než jaké jsou aktuální odhady. Kanadský ministr Dominic LeBlanc naznačil, že by nakonec mohlo jít až o 2,3 miliardy kanadských dolarů (až 35 miliard korun).

Kanadské firmy hledají nové odběratele

V současné době do USA míří asi 80 procent kanadského exportu. Čtvrtina kanadských firem ale již hledá nové zákazníky mimo USA. Více než polovina podniků v Kanadě je zároveň smířená s tím, že je americká celní politika negativně poznamená, vyplývá z nedávného průzkumu kanadského statistického úřadu.

Začala platit americká cla na dřevo. Zlikvidovat mohou hlavně kanadské pily

Mezi další čtyři velké investiční priority kanadské vlády se vedle rozšíření přístavu v Montrealu řadí také otevření dvou nových dolů na těžbu mědi, vybudování nové jaderné elektrárny a zprovoznění nového LNG terminálu, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

Jsme námořní národ. Kanada podporuje obchod mimo USA, rozšíří přístav v Montrealu

Kanada se snaží omezit obchodní závislost na Spojených státech. Premiér Mark Carney zařadil rozšíření přístavu v Montrealu na východě země mezi pět největších investičních projektů současnosti....

31. října 2025

Kalkulačka pro superdávku. Spočítejte si, zda máte nárok na příspěvek od státu

Dlouho očekávaná kalkulačka pro superdávku je na světě. Koncem října ji vydalo ministerstvo práce, pod nějž tato dávka spadá. Kde si najdete, co se do ní zadává a čím se výpočet liší od dosavadních...

31. října 2025

Zemřel „máslíčkový král“ Toni Meggle. Populárním se stalo i jeho bylinkové máslo

Ve věku 94 let zemřel Toni Meggle, německý podnikatel a majitel mlékárenské značky Meggle. Proslavil se mimo jiné „vynálezem“ jednoporcových balení másel. Ve vedení firmy bude pokračovat jako...

31. října 2025  15:36

Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Ruší zájezdy od 1. ledna

Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Své rozhodnutí odůvodnila mimo jiné vývojem na trhu. Zájezdy s odjezdem do letošního 31. prosince se uskuteční podle plánu. Klientům, kteří měli...

31. října 2025  14:39

Je čas ukončit třicetiletý monopol. O spoje pod Kanálem se hlásí Bransonovy rychlíky

Železniční společnost Eurostar může přijít o monopol na cesty tunelem pod Lamanšským průlivem. Britský Úřad pro železnici a silniční dopravu (ORR) totiž schválil žádost dopravce Virgin Trains o...

31. října 2025  11:40

Směrnice EU o kyberbezpečnosti zpřísní pravidla. Firmám hrozí milionové pokuty

Vysíláme

Od 1. listopadu vstupuje v platnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který do českého prostředí zavádí evropskou směrnici NIS2. Dotkne se tisíců firem od velkých korporací až po malé...

31. října 2025

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

31. října 2025  9:22

Letoun nouzově přistál, po vletu do „vzduchové kapsy“ se zranili cestující

Let americké společnosti JetBlue z Cancúnu v Mexiku do Newarku v New Jersey skončil předčasně v Tampě na Floridě. Důvodem bylo zranění několika cestujících poté, co stroj nečekaně prudce ztratil...

31. října 2025  8:35

Hosté chtějí v restauracích vyšší kvalitu, platit se jim nechce, ukázal průzkum

Zákazníci v restauracích chtějí vyšší kvalitu jídla, profesionální obsluhu a příjemné prostředí, zároveň ale klesá jejich ochota si za to připlatit, vyplývá z průzkumu, který realizovala agentura...

31. října 2025

Na energiích domácnosti nakonec příští rok ušetří. Kolik přesně, se teprve ukáže

Premium

Návrh regulovaných cen Energetického regulačního úřadu pro rok 2026 zatím nepočítá s odpuštěním poplatku za podporované zdroje. Vzhledem k vývoji neregulované složky ceny by však v konečném součtu...

31. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rusko si může dovolit financovat válku na Ukrajině ještě léta, tvrdí experti

Ačkoliv ruskou ekonomiku dlouhodobě dusí stále přísnější sankce ze strany západního světa, podle expertů si Rusko může dovolit financovat válečnou mašinerii na Ukrajině ještě roky. Nic na tom nemění...

30. října 2025

Čím delší výpadek, tím významnější ztráty. Shutdown v USA trvá už skoro měsíc

Omezení chodu amerických federálních úřadů a agentur vyjde Spojené státy na 7 až 14 miliard amerických dolarů (asi 154 až 308 miliard korun), ukazují odhady rozpočtového úřadu v rámci Kongresu.

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.