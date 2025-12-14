V kanadských skladech leží americký alkohol za miliardy. Provincie řeší, co s ním

  15:00
Když americký prezident Donald Trump před několika měsíci poprvé uvalil cla na sousední Kanadu, nenechaly to tamní provincie bez odezvy a na protest některé zastavily prodej amerického alkoholu. Ten jim však dodnes leží na skladech. Nyní usilovně řeší, jak se zbožím vlastně naloží.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

První kanadské provincie se po několika měsících rozhodly, že americký alkohol nakonec prodají a výtěžek poputuje na charitu. V jiných se alkohol za zvýhodněnou cenu prodal barům a restauracím. Některé provincie ale dodnes neuvedly, jaký osud americký alkohol na skladech vlastně čeká, píše BBC.

Prodej alkoholu v Kanadě funguje trochu jinak než v Evropě. Většina provincií totiž provozuje vlastní distributorské společnosti, které mají na starosti dovoz i prodej většiny lihovin a vína. Fakticky tak rozhodují o tom, jaký konkrétní alkohol se bude prodávat.

Pryč s americkým alkoholem! Obchodní válka s USA hned tak neskončí, očekává Kanada

I proto mohlo v uplynulých měsících dojít k řízené regulaci prodeje amerického alkoholu. Jen dvě kanadské provincie z deseti, Alberta a Saskatchewan, se k tomuto omezení nepřidaly a dodnes se tam americký alkohol v obchodech, restauracích či barech běžně prodává. Zde žádné provinční monopoly pro dovoz a prodej lihovin a vína nejsou.

Čas na řešení se rychle krátí

Ostatním kanadským provinciím, které se k bojkotu amerického alkoholu přidaly, se ale čas na řešení situace krátí. Alkohol má totiž svou expirační dobu a v kanadských skladech stále leží alkohol asi za 80 milionů kanadských dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,3 miliardy korun.

V Quebeku dlouhé měsíce uvažovali o tom, že místní distributorská společnost americký alkohol v přepočtu za 300 tisíc kanadských dolarů (asi 4,6 milionů korun) nechá zlikvidovat. Po kritice ale tato část Kanady od plánu upustila a nyní uvažuje nad alternativami.

Začala platit americká cla na dřevo. Zlikvidovat mohou hlavně kanadské pily

V Novém Skotsku už na rozdíl od Quebeku mají jasno. Před týdnem se tam americký alkohol vrátil zpět do regálů a data naznačují, že tamní spotřebitelé o něj stáli. „Obchody po návratu amerického alkoholu zaznamenávají vyšší tržby než obvykle,“ uvedla pro BBC tisková mluvčí této provincie Terah McKinnonová.

Nejprodávanější je hlavně kentucký bourbon, který Kanaďanům chyběl. Premiér Nového Skotska Tim Houston ale zároveň vzkázal, že další alkohol z USA po doprodání současných zásob už do kanadských regálů nepřijde. Podobný plán má i další kanadská provincie Manitoba.

Některé provincie budou v bojkotu pokračovat

V provinciích Newfoundland a Labrador i Ontario se o dalším postupu dodnes nerozhodlo. Mimo jiné proto, že v zásobách místních distributorských společností jsou zejména vína a lihoviny s dlouhou trvanlivostí.

Švýcarsko si oddychlo. Země si vyjednala stejná cla, jako má Evropská unie

Političtí představitelé Ontaria se však nechali slyšet, že v bojkotu amerického alkoholu nehodlají nic měnit. „Budeme pokračovat do doby, než USA nezmění svůj přístup a nevyjednají s Kanadou skutečně výhodnou obchodní dohodu,“ uvedl Peter Bethlenfalvy, ministr financí provincie Ontario.

V současné době jsou totiž stále v platnosti americká cla na dovoz kanadských aut, dřeva či kovů, které kanadským společnostem znesnadňují přístup na americký trh. Obchodní jednání mezi těmito zeměmi navíc už od října neprobíhají.

Útlum dovozu amerických lihovin do Kanady je však i kvůli bojkotu většiny kanadských provincií za poslední dobu výrazný. Klesl až o 85 procent, uzavírá BBC.

