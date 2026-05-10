Kanada hledá cestu ze závislosti na USA. Oživuje zapomenutý přístav Churchill

Autor:
  12:00
Kanada se po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA snaží diverzifikovat svoji ekonomiku. Vsadit chce i na dlouhodobě opomíjený přístav Churchill, který by se v příštích letech mohl proměnit ve strategický uzel globálního obchodu. Vláda věří, že právě odtud by mohla vést nová cesta pro export surovin i energií do celého světa.
Pohled na železniční trať a nádraží v Churchillu v Manitobě. Uzavření přístavu a železniční trati způsobilo v této obci ekonomické potíže. (4. července 2018) | foto: Profimedia.cz

Velkou výhodou přístavu Churchill je jeho poloha. Leží přímo u Hudsonova zálivu, odkud vede relativně krátká námořní trasa přes Labradorské moře do severního Atlantiku. Lodě tak mohou doplout do Evropy rychleji než z tradičních přístavů na jihu. Tento přístav by navíc mohl Kanadě pomoci i k naplnění nedávno stanoveného cíle, kterým je během deseti let zdvojnásobit export mimo USA, píše BBC.

Přístav Churchill funguje už více než sto let. Ačkoliv je nyní v provozu jen zhruba čtyři až pět měsíců v roce, brzy by se to mohlo změnit. „Kanada má obrovské množství surovin a tento projekt nám umožní dostat je na světové trhy efektivněji,“ prohlásil letos kanadský premiér Mark Carney.

O rostoucím významu přístavu Churchill hovoří i tamní starosta Mike Spence. Věří, že právě jeho rozvoj může město ekonomicky zachránit. „Chceme vzít osud do vlastních rukou,“ uvedl pro BBC.

Vyvážet se odtud má i LNG

Podle Spence je velkou výhodou i to, že Churchill je jediným hlubokovodním arktickým přístavem v Kanadě. Má železniční spojení na jih a přístup k nerostnému bohatství západní části Kanady. V současnosti je město závislé především na turistickém ruchu. Návštěvníci sem přijíždějí za polární září, velrybami nebo stády polárního soba karibu. To by se ale mohlo za pár let změnit.

I proto již Kanada začala investovat do modernizace železnice, která do přístavu vede. Churchill už zaujal i zahraniční partnery, letos stát Manitoba podepíše spolupráci s belgickým přístavem Port of Antwerp-Bruges. Ambice do budoucna jsou ale mnohem větší. Vláda kanadské provincie Manitoba chce do roku 2030 z Churchillu vyvážet i zkapalněný zemní plyn, a to hlavně do Evropy.

Projekt má i hlasité kritiky

Kritici ale upozorňují, že celoroční provoz přístavu nebude minimálně v tomto století reálný, a to ani navzdory probíhajícímu globálnímu oteplování. Arktické vody jsou navíc nepředvídatelné a bez silných ledoborců prakticky nevyužitelné. Kanada jich má výrazně méně než například Rusko, které své arktické trasy využívá mnohem intenzivněji.

Skeptici upozorňují také na ekonomickou stránku projektu. Provoz v Arktidě je nákladný a lodě musí být speciálně upravené. Navíc například trh se zkapalněným zemním plynem vyžaduje stabilní dodávky po celý rok. „Z pohledu běžné námořní dopravy to moc nedává smysl,“ říká pro BBC expert Jean-Paul Rodrigue.

Kanadská vláda ale dává najevo, že navzdory těmto rizikům s rostoucí rolí přístavu Churchill do dalších let počítá. Důvodem je mimo jiné i rostoucí napětí ve světě. Otázkou však zůstává, zda rozvoj přístavu nepoškodí kanadskou unikátní přírodu, na které dnes stojí turistika v okolí přístavu. I to však bude předmětem dalších jednání. „Lidé tu potřebují práci. Musíme najít rovnováhu,“ uzavírá pro BBC starosta Mike Spence.

