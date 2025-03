Kanada podle ministryně zahraničí může vyhrát obchodní válku s USA

„Nakupujeme od Američanů více než Čína, Japonsko, Británie a Francie dohromady.“ Podle Jolyové jsou cla a vyšší ceny prioritou pro kanadské voliče, kteří se chystají na volby, ve kterých si zvolí nového premiéra.

Americký prezident zavedl clo 25 procent na dovoz ocele a hliníku z Kanady. Slíbil také zavést od dubna řadu recipročních cel.

„Máme největší páky na světě“

Jolyová uvedla, že protože ekonomiky USA a Kanady jsou tak provázané, „máme největší páky na světě v případě USA“. Poznamenala, že bolest z cel nepocítí jen Kanaďané, ale také tvrdě pracující Američané.

Podle Jolyové by to mohli být nakonec právě Američané, kdo bude úspěšnější v úsilí o ukončení obchodní války, protože v konečném důsledku to budou oni, kdo na cla doplatí. Kvůli clům jsou podle ní také ohrožená pracovní místa jak v Kanadě, tak v USA.

Trump přislíbil, že od 2. dubna zavede další cla na zboží z Kanady a dalších zemí světa. Tato cla označil za velká. Kanadský premiér Mark Carney slíbil, že pokud se Trumpovy sliby naplní, zavede reciproční cla.