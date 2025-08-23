Čtyřiadvacetiletá Sheena Ngigiová předpokládala, že s titulem z biochemie pro ni nebude obtížné sehnat po škole práci. Stejně uvažoval i Mathias Ashaba, který loni emigroval z Ugandy, kde získal diplom z obchodní administrativy, píše agentura Bloomberg.
Oba se ucházeli o desítky pozic, na které jsou kvalifikovaní, ale ukázalo se, že cesta k prvnímu zaměstnání je v Kanadě mnohem složitější. Všude je totiž odmítli nebo jim neodpověděli vůbec. Ngigiová proto začala shánět práci v restauracích nebo na recepci, ale ani tady zatím nebyla úspěšná. Ashabovi se nakonec po téměř ročním úsilí podařilo získat pozici školníka.
Tito mladí lidé nejsou jediní, kdo má s hledáním práce v zemi problém. Podle ekonomů z bankovního sdružení Alberta Central míra nezaměstnanosti lidí mezi šestnácti a čtyřiadvaceti lety dosáhla patnácti procent. To je nejvyšší číslo od roku 1998, s výjimkou let ovlivněných pandemií.
Zvyšuje se ale i celková míra nezaměstnanosti. Jen od začátku roku se podle kanadského statistického úřadu zvedla z 6,6 na 6,9 procenta.
Svůj podíl na tom má i obchodní válka amerického prezidenta Donalda Trumpa, která ve firmách vyvolala nejistotu a vedla k omezení náborů nových pracovníků. Situaci nepomohl ani prudký nárůst migrace po covidu a vzestup umělé inteligence.
„Společnosti jednoduše nemají chuť na velké investice ani nechtějí přijímat více lidí. Může za to především nejistota, ve které žijeme,“ řekla Bloombergu ekonomka Royal Bank of Canada Claire Fanová. „Právě tato nejistota brzdí poptávku po nových zaměstnancích.“
Školník s diplomem
Nízký počet pracovních míst způsobil, že o ně mají zájem i starší a zkušenější lidé. Konkurence se tak ještě vyostřuje. „Denně strávíte hodiny hledáním práce, kterou vám nakonec sebere někdo, kdo v tom odvětví pracuje už dlouho. Přitom je to místo určené pro absolventy,“ stěžovala si Ngigiová.
Mathias Ashaba zase tvrdí, že se ucházel přibližně o třicet pozic napříč obory, než sehnal práci školníka. „Bylo to pro mě velmi těžké. Firmy požadovaly zkušenosti, ale jak je můžu mít, když mě nikde nezaměstnají?“
Z těchto důvodů si pak čerství držitelé diplomů raději najdou práci, která jejich vzdělání neodpovídá. „Chodí nám sem lidé, kteří vystudovali techniku, a nemohou sehnat žádné místo,“ popisuje generální ředitel organizace Youth Employment Services Tim Lang. „Jsou teď ze shánění zoufalejší, protože v některých případech obepsali stovky míst a nedostali ani odpověď.“
Podle Carrie Axtenové, která pomáhá mladým lidem prosadit se na trhu práce, se důsledky tohoto trendu budou projevovat ještě dlouho. „Absolventi a studenti potřebují místo, aby si osvojili dovednosti, jako jsou time management nebo týmová práce,“ řekla.