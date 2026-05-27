Evropa hledá nové dodavatele zemního plynu. Německo vsadilo na Kanadu

Kanadský zemní plyn má pocházet z připravovaného projektu Ksi Lisims LNG v severozápadní části Britské Kolumbie nedaleko aljašského pobřeží. Exportní terminál za zhruba 10 miliard kanadských dolarů (asi 150 miliard korun) zatím ještě nezačal vznikat, projekt už ale získal potřebná regulatorní povolení, píše agentura Bloomberg.
Pro kanadského premiéra Marka Carneyho představuje dohoda s Německem důležitý krok ve snaze snížit závislost země na exportu energií do Spojených států. Kanada totiž ještě donedávna neměla na západním pobřeží žádný terminál pro vývoz LNG. Situace se změnila teprve loni po spuštění první fáze projektu LNG Canada, za kterým stojí mimo jiné energetický gigant Shell.
Až 1 milion tun LNG ročně
Kanada přitom disponuje obrovskými zásobami této suroviny, většina produkce však dosud proudila potrubím právě do USA, což by se nyní mělo změnit. Projekt Ksi Lisims LNG počítá s kapacitou až 12 milionů tun zkapalněného zemního plynu ročně. Stojí za ním společnost Western LNG financovaná investiční skupinou Blackstone, dále Rockies LNG Partners a domorodého národa Nisga’a žijící v údolí řeky Nass, jemuž patří pozemky určené pro výstavbu terminálu.
Německo se podle dostupných informací zavázalo k nákupu až jednoho milionu tun kanadského zkapalněného zemního plynu ročně. Takové množství energie by podle odhadů stačilo zásobovat New York elektřinou déle než měsíc. Další podrobnosti o kanadsko-německé dohodě má během středy představit kanadský ministr energetiky Tim Hodgson.
Nové dodávky LNG u se v posledních týdnech snaží zajistit i další evropské ekonomiky. Země Evropské unie hledají nové dodavatele především kvůli pokračující válce na Ukrajině a snaze omezit závislost na ruských energetických surovinách. S dodávkami z Ruska už evropské státy většinově do budoucna nechtějí počítat, a to ani v případě, že by válka na Ukrajině v blízké době skončila.
Kanada jako spolehlivý obchodní partner
Kanadský ministr energetiky Tim Hodgson uvedl, že evropské státy v současnosti hledají především spolehlivé dodavatele energií, mezi které chce patřit i Kanada. „Evropa nechce být příliš závislá ani na americkém plynu. Hledá širší portfolio dodavatelů a my můžeme být tou alternativou,“ uvedl Hodgson.
Podle Hodgsona existuje několik možností, jak dopravovat LNG z kanadského západního pobřeží do Evropy. Ve hře je například přeprava přes Panamský průplav nebo výměnné obchody s jinými odběrateli.
Kanadský ministr zároveň zdůraznil, že Ottawa nechce využívat energetické suroviny jako nástroj geopolitického tlaku. „Můžeme být spolehlivým dodavatelem, který nebude energii používat k vydírání,“ uvedl Hodgson.
Dohodu s Německem ocenil také premiér Britské Kolumbie David Eby. Ten podle agentury Bloomberg uvedl, že právě Britská Kolumbie chce hrát klíčovou roli při budování nových obchodních vztahů Kanady se světem. „Je to příklad toho, co je možné, když spolupracujeme a rozvíjíme ekonomické vztahy s partnery, jako je Německo,“ uzavřel David Eby pro Bloomberg.