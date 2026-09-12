Trumpova administrativa zavedla 50procentní cla na kanadský med a stovky dalších kanadských výrobků dovážených do USA poté, co 21. srpna ztroskotala obchodní jednání mezi oběma zeměmi. Kanada následně oznámila odvetná cla až do výše 50 procent na stovky amerických výrobků. Ta mohou kanadským včelařům zdražit některé materiály a vybavení dovážené ze Spojených států, píše americký portál The New York Times.
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Produkce medu sice ve srovnání s hlavními kanadskými zemědělskými komoditami představuje menší odvětví, včelařství má ale pro tamní zemědělství zásadní význam. V zemi se mu věnuje přibližně 16 300 lidí a loňská hodnota produkce medu činila zhruba 175 milionů dolarů (3,6 miliardy Kč). Význam včelařství navíc přesahuje samotnou produkci medu. Včelstva se využívají k opylování zemědělských plodin, například vojtěšky, jetele nebo řepky. Jen provincie Alberta produkuje přibližně 40 procent kanadského medu.
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Spojené státy jsou zároveň pro kanadské producenty klíčovým odbytištěm – letos tam směřovalo přibližně 70 procent veškerého kanadského vývozu medu.
„Na poslední chvíli celou dohodu zhatili. A my jsme obětní beránci,“ cituje americký portál slova Rona Greidanuse, majitele včelí farmy ve městě Stettler v Albertě. Ten se proto hodlá poohlédnout po nových odbytištích a na podzim plánuje navštívit Spojené arabské emiráty. Zároveň ale připouští, že americký trh kvůli jeho blízkosti jen těžko někdo nahradí.
„Americkým včelařům přece nebereme trh ani jim výrazně nezasahujeme do zisků, takže nechápu, proč se právě včelařství ocitlo v tomto obchodním sporu,“ uvedl Richard Ozero, majitel farmy Good Morning Honey v Parkland County.
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Podle něj včelaři nebudou schopni 50procentní clo absorbovat, aniž by výrazně zdražili. Nejistota navíc komplikuje přípravy na zimu, protože péči o včely nelze jednoduše odložit. „Včely neřeknou: ‚Dobře, zavolejte nám, až budete připraveni,‘“ zmínil Ozero.
Podle odborníků může obchodní spor ovlivnit spotřebitele nejen vyššími či kolísajícími cenami medu, ale i jeho kvalitou a pravostí. „Střet by mohl otevřít dveře pro vstup většího množství falšovaného medu na trh,“ řekl Rod Scarlett, výkonný ředitel organizace Canadian Honey Council, která zastupuje kanadské včelaře a producenty medu.
Spor se přitom netýká jen samotného medu. Kanada je výrazně závislá také na dovozu včelích matek. Ročně jich dováží přibližně 300 tisíc a zhruba 85 procent pochází právě z USA. Na samotné včely se cla nevztahují, obchodní napětí ale zvyšuje nejistotu kolem budoucích dodávek, uzavírá americký list.