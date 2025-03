Kanada vyhlásila Americe odvetná cla, zasáhnou počítače i sportovní výbavu

Kanada je největším zahraničním dodavatelem oceli a hliníku do USA a reaguje tak reaguje na 25procentní americká cla na ocel a hliník, která vstoupila v platnost v úterý.

Evropská unie už ráno oznámila, že kvůli těmto clům zavede od dubna protiopatření týkající se amerického zboží v hodnotě 26 miliard eur (650 miliard Kč).

V úterý americký prezident Donald Trump oznámil, že v případě Kanady se rozhodl cla na dovoz oceli a hliníku zdvojnásobit na 50 procent. Reagoval tak na pondělní rozhodnutí vlády nejlidnatější kanadské provincie Ontario zavést 25procentní přirážku k ceně elektřiny vyvážené do USA. Premiér Ontaria Doug Ford ale přirážku pozastavil a Trump ještě v úterý zdvojnásobení cla odvolal.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick uvedl, že na plánované schůzce s Fordem bude usilovat o zmírnění napětí mezi USA a Kanadou. Dodal nicméně, že s obchodními rozhovory na celostátní úrovni hodlá počkat, až se funkce kanadského premiéra plně ujme Mark Carney. Ten byl v neděli zvolen nástupcem současného premiéra Justina Trudeaua v čele Liberální strany.

Celní válka se bude nejspíš stupňovat

Překotné kroky prezidenta Trumpa dávají podle analytiků tušit, že celní válka bude ještě dál eskalovat. Zavádění cel přitom nepomůže ani jedné ze stran, neboť hrozí růst inflace a zpomalení hospodářského růstu. Největší riziko podle ekonomů cla představují pro malé otevřené ekonomiky, mezi které se řadí i Česká republika.

„V případě zavedení cel ve výši 20 procent a výše by téměř jistě došlo k poklesu českého vývozu do USA, protože by exportéři nebyli schopni takto vysokou celní sazbu kompenzovat vlastním snížením marží a byli by v USA méně konkurenceschopní,“ řekl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Špatnou zprávu by pro tuzemskou ekonomiku představovala hlavně cla na dovoz automobilů, míní analytik Raiffeisenbank Martin Kron.

„Česko v Evropě patří mezi exportně a průmyslově nejvíce orientované země, což dále podtrhuje jeho zranitelnost vůči dění v zahraničí. Průmyslu, který je v tuzemské ekonomice silně zastoupen, se nedaří již nyní, když čelí vysokým cenám energií, nedostatkové a dražší pracovní síle a zejména pak poklesu poptávky po průmyslovém zboží,“ uvedl ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek poukázal na to, že dopad cel na ocel a hliník nebude vzhledem k velikosti českého exportu této komodity výrazný. „Nepřímým důsledkem cel však může být snaha zahraničních výrobců tlačit více své produkce do Evropy, což by mělo negativní vliv na unijní producenty, kteří na rozdíl třeba od asijských výrobců platí drahé energie, nakupují emisní povolenky, vyplňují hromady papírů a ještě jsou tlačeni do nákladného ‚ozeleňování‘ výroby. S takovým handicapem se firmy mimo EU vyrovnávat nemusí,“ dodal.