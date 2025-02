Kupujte naše výrobky. Proti Trumpovým clům brojí kanadští zákazníci i obchodníci

„Když na výrobku uvidíte označení made in Canada nebo made in Ontario, kupte si ho. Musíme poslat hlasitý vzkaz velkým obchodníkům, jako jsou Costco, Walmart nebo Metro. Kupujte kanadské výrobky,“ prohlásil premiér provincie Ontario Doug Ford.

K vyhledávání náhrady za americké dovozy vyzval i kanadský premiér Justin Trudeau. Podle něj je třeba kupovat spíše kečup značky French’s, který je vyroben z kanadských rajčat, než konkurenční produkty od amerického potravinářského giganta Heinz.

Podpořit spotřebitele se rozhodl například Giancarlo Trimarchi, prezident společnosti Vince’s Market ze Sharonu v Ontariu. Ten už podle zpravodajského webu CBC začal vyrábět visačky s nápisem Made in Canada, které budou umístěny vedle kanadských výrobků v supermarketech.

„Panuje velké napětí a obavy z toho, jak to vše dopadne,“ řekl Trimarchi o obchodní válce. Podle něj si však zákazníci alespoň uvědomí, jak širokou škálu zboží Kanada produkuje.

„Cokoli bude označeno jako kanadské, pro mě bude volba,“ řekl CBC Don Profit, zákazník jednoho z ottawských supermarketů. Ten cla označil za ekonomický útok. „Dokud budou cla, budu bojkotovat americké výrobky,“ dodal.

Zákazník Matthias Neil, který má kanadské i americké občanství, se svěřil, že už pracuje na seznamu amerických výrobků, jimž by se do budoucna rád vyhnul. „Nikdy v životě jsem se necítil víc protiamericky,“ řekl. „To nejmenší, co můžete udělat, je nekupovat zubní pastu Colgate,“ dodal s tím, že místo této americké značky je lepší sáhnout po pastě Sensodyne. Za tou stojí britská firma Haleon.

Úřady v provinciích Ontario, Britská Kolumbie, Quebec, Manitoba a Nové Skotsko již plánují ukončit prodej amerického alkoholu – od piva přes víno až po destiláty – ve státem kontrolovaných prodejnách.

„Jsem vnitřně rozpolcený, kalifornské víno mám rád,“ řekl CBC v reakci na tento krok torontský milovník vína Dan Levine. Podle něj je však správné podpořit kanadské firmy a vyslal vzkaz Trumpově administrativě. „Myslím, že to stojí za to, pokud to uděláme všichni společně,“ uzavřel Levine.