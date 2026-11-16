„Máme nejlepší automobilové pracovníky na světě a chceme, aby byli plně využiti v rámci integrovaného severoamerického trhu,“ řekl kanadský premiér během návštěvy Kambodže. „Tento trh se kvůli obchodním krokům USA stává méně integrovaným,“ dodal nicméně.
Automobilky General Motors, Ford a Stellantis, označované jako detroitská trojka, provozují továrny ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku. Součástky tak před dokončením nového vozu v mnoha případech několikrát překročí hranice těchto zemí.
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Trump se prostřednictvím své celní politiky snaží automobilky přimět k přesunu výroby do USA. Jeho cla tvrdě zasáhla kanadský automobilový sektor a mohla by zvrátit integraci automobilového průmyslu v Severní Americe, píše AP.
Carney uvedl, že jeho prioritou zůstávají obchodní rozhovory s USA. Dodal nicméně, že Kanada by na základě jejich výsledku mohla pro svůj automobilový průmysl zvolit alternativní možnosti, které by mohly zahrnovat automobilky z Evropy, Japonska nebo Číny.
Případná spolupráce s čínskými automobilkami by podle něj musela zahrnovat rozsáhlé výrobní aktivity v Kanadě a neomezovat se pouze na montáž automobilů z dovezených součástek.