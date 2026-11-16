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Upřednostníme čínské automobilky před americkými, varoval kanadský premiér

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  19:51
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Kanadský premiér Mark Carney na tiskové konferenci 22. srpna 2026 po krachu...

Kanadský premiér Mark Carney na tiskové konferenci 22. srpna 2026 po krachu obchodních jednání s USA. | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney na setkání lídrů...
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, kanadský premiér Mark Carney a...
Kanadský premiér Mark Carney (třetí zleva, 30. října 2026)
Kanadský premiér Mark Carney při projevu v Ontariu (3. září 2026)
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Kanada by mohla spolupracovat s čínskými automobilkami, pokud obchodní rozhovory s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem neumožní zachování integrovaného severoamerického automobilového průmyslu, řekl kanadský premiér Mark Carney. Podle něj je nezbytné, aby jakákoliv obchodní dohoda s Washingtonem zajišťovala životaschopnost automobilového průmyslu v Kanadě.

„Máme nejlepší automobilové pracovníky na světě a chceme, aby byli plně využiti v rámci integrovaného severoamerického trhu,“ řekl kanadský premiér během návštěvy Kambodže. „Tento trh se kvůli obchodním krokům USA stává méně integrovaným,“ dodal nicméně.

Automobilky General Motors, Ford a Stellantis, označované jako detroitská trojka, provozují továrny ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku. Součástky tak před dokončením nového vozu v mnoha případech několikrát překročí hranice těchto zemí.

Kanada s USA? Ne, s Evropou. Ursula převezla Trumpa, ale všechny zaskočila

Trump se prostřednictvím své celní politiky snaží automobilky přimět k přesunu výroby do USA. Jeho cla tvrdě zasáhla kanadský automobilový sektor a mohla by zvrátit integraci automobilového průmyslu v Severní Americe, píše AP.

Carney uvedl, že jeho prioritou zůstávají obchodní rozhovory s USA. Dodal nicméně, že Kanada by na základě jejich výsledku mohla pro svůj automobilový průmysl zvolit alternativní možnosti, které by mohly zahrnovat automobilky z Evropy, Japonska nebo Číny.

Případná spolupráce s čínskými automobilkami by podle něj musela zahrnovat rozsáhlé výrobní aktivity v Kanadě a neomezovat se pouze na montáž automobilů z dovezených součástek.

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