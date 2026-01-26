Kanada odmítá volný obchod s Čínou, proti Trumpovi se ale ohrazuje

  12:19
Kanadský premiér Mark Carney odmítl, že by Ottawa usilovala o uzavření dohody o volném obchodu s Čínou. Reagoval tak na ostré varování amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil uvalením stoprocentních cel na veškerý dovoz z Kanady, pokud by se země vydala cestou hlubší obchodní spolupráce s Pekingem.
Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v...

Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu (16. ledna 2026) | foto: ČTK

Carney v neděli uvedl, že nedávná dohoda s Čínou se týká pouze úprav cel v několika konkrétních sektorech a rozhodně nepředstavuje volný obchod. „Nemáme v úmyslu uzavírat dohody o volném obchodu s Čínou ani s žádnou jinou netržní ekonomikou,“ zdůraznil premiér pro britský list The Guardian.

Připomněl, že dohoda USMCA mezi USA, Kanadou a Mexikem zavazuje signatáře k tomu, aby takové kroky nejprve konzultovali se svými partnery.

Kanada a Čína budují strategické partnerství. Reagují tak na Trumpova cla

Spor má kořeny v roce 2024, kdy Kanada po vzoru USA zavedla stoprocentní clo na dovoz čínských elektromobilů a 25procentní cla na čínskou ocel a hliník. Peking odpověděl tvrdými odvetnými opatřeními včetně vysokých cel na kanadský řepkový olej, krmiva, vepřové maso a mořské plody. Letos však Ottawa část omezení zmírnila výměnou za snížení čínských cel na tyto zemědělské produkty.

Kanada současně zavedla roční limit na dovoz čínských elektromobilů, zpočátku 49 000 vozů se sazbou 6,1 procenta, s postupným navýšením na zhruba 70 000 kusů během pěti let. Podle Carneyho to představuje asi tři procenta z celkového ročního prodeje automobilů v zemi. Čína se na oplátku zavázala investovat do kanadského automobilového průmyslu.

Nepřijatelné, napsal Trump

Trump však krok Ottawy označil za nepřijatelný. Na sociální síti Truth Social uvedl, že Kanada se nesmí stát „překladištěm“ čínského zboží pro vstup na americký trh. Americký ministr financí Scott Bessent dodal, že Spojené státy nemohou dovolit, aby se Kanada stala otevřenými dveřmi pro levné čínské zboží, připomíná The Guardian.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

If Governor Carney thinks he is going to make Canada a �Drop Off Port� for China to send goods and products into the United States, he is sorely mistaken. China will eat Canada alive, completely devour it, including the destruction of their businesses, social fabric, and general way of life. If Canada makes a deal with China, it will immediately be hit with a 100% Tariff against all Canadian goods and products coming into the U.S.A. Thank you for your attention to this matter!
President DJT
justthenews.com/government/dip

24. ledna 2026 v 13:57, příspěvek archivován: 26. ledna 2026 v 9:52

Napětí mezi oběma zeměmi roste i v širším geopolitickém kontextu. Trump v posledních týdnech opakovaně zpochybňoval kanadskou suverenitu a naznačil možnost připojení Kanady k USA jako 51. státu. Zároveň vyvolal roztržku se spojenci v NATO svými výroky o připojení Grónska k USA.

Carney mezitím mění strategii vůči Washingtonu. Zatímco po nástupu do úřadu se snažil s Trumpem udržovat vstřícné vztahy, nyní podle analytiků přechází k tvrdšímu postupu. „Zkoušel být vstřícný, ale nikam to nevedlo. Teď zvyšuje tlak, aby získal pozornost,“ uvedl pro The Wall Street Journal Christopher Sands z Johns Hopkins University.

Kanada si udobřuje Trumpa, premiér se mu omluvil za reklamu kritizující cla

Premiér se zároveň snaží posílit vazby mimo USA – s Evropskou unií, státy Perského zálivu či Austrálií – a prezentuje Kanadu jako součást širšího bloku „středních mocností“, které se chtějí bránit ekonomickému nátlaku velmocí. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu varoval, že „pokud nejste u stolu, jste na jídelníčku“, což mnozí vnímali jako nepřímou kritiku Trumpovy politiky.

Citlivé období

Celní hrozby přicházejí v citlivém období. Letos se mají znovu otevřít jednání o dohodě o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA), na níž je kanadská ekonomika silně závislá – zhruba pětina jejího HDP souvisí s obchodem s USA. Rostoucí nejistota už nyní doléhá na firmy i domácnosti a zvyšuje politický tlak na Carneyho menšinovou vládu.

Podle některých pozorovatelů může premiér současnou konfrontační rétoriku využít i na domácí scéně jako přípravu na možné předčasné volby. Jeho hlavní rival, konzervativec Pierre Poilievre, sice ocenil důraz na větší soběstačnost Kanady, zároveň ale vládu kritizuje za nedostatek konkrétních ekonomických výsledků.

Kanada se tak ocitá mezi dvěma mocenskými póly – Spojenými státy a Čínou – a hledá rovnováhu mezi ochranou vlastní ekonomiky a udržením klíčového spojenectví s Washingtonem. Jak daleko je Mark Carney ochoten v této hře zajít, ukážou nadcházející měsíce, uzavírá Wall Street Journal.



