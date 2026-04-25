Vzhůru do Kanady, velí Američané. Čím dál víc turistů láká tamní příroda i ceny

Autor:
  13:00
Přeshraniční turistika mezi USA a Kanadou se přeskupuje. Zatímco Američanů mířících na sever přibývá, Kanaďanů cestujících do Spojených států výrazně ubývá. Roli hraje slabší kanadský dolar, rostoucí náklady na cestování i politická situace, kvůli nimž se Kanada pro Američany stává dostupnější a atraktivnější destinací.
Vstupní cedule u informačního centra ve městě Tofino v Kanadě (27. května 2025) | foto: Profimedia.cz

„Naši američtí přátelé nás jezdí navštěvovat ve větším počtu než kdy dříve,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Charles McDiarmid, spoluvlastník a provozovatel hotelu Wickaninnish Inn v kanadském městě Tofino. Podle jeho slov v létě pravděpodobně přivítá rekordní počet amerických hostů, jen v červnu vzrostl počet rezervací o 55 procent.

Rostoucí zájem o město, které se nachází na ostrově Vancouver, odráží širší trend. Společnost Chase Travel oznámila desetiprocentní nárůst počtu amerických návštěvníků Kanady mezi lety 2024 a 2025, a to na základě rezervací a aktivity platebních karet. Předběžná data pro rok 2026 naznačují růst o 26 procent.

Trend potvrzují i údaje kanadského statistického úřadu. V únoru, kdy velkou část země svírají mrazy, zůstával zájem o cestování navzdory sezonním podmínkám relativně silný.

Dostupnější destinace

Američané ale do sousední země nemíří jen z pocitu viny. Roli hrají i rostoucí náklady na cestování. Kanada je pro řadu turistů dostupnější alternativou než vzdálenější destinace.

Lákadlem je také slabší kanadský dolar, který Američanům otevírá prostor pro kvalitnější zážitky, než na jaké by dosáhli doma. Jak uvedla agentura Bloomberg, například degustační menu v restauraci Kissa Tanto ve Vancouveru vyjde na 155 kanadských dolarů (zhruba 2 300 Kč). V podobné restauraci v New Yorku by podobný zážitek vyšel i na dvojnásobek.

„Američané v současné době věnují Kanadě větší pozornost než v posledních letech. Z našich výzkumů vyplývá, že kromě ceny a blízkosti roste i důležitost pocitu, že jste skutečně vítáni – a Kanada to nabízí způsobem, který je jednoduchý a zároveň smysluplný,“ řekla Gloria Loree, marketingová ředitelka organizace Destination Canada.

Rostoucí zájem o Kanadu zároveň zdůrazňuje význam její přírody. Rozlehlá krajina a dostatek čistého vzduchu, vody i dalších zdrojů z ní dělají útočiště před hrozbami, jako jsou extrémní vedra, energetické krize nebo geopolitické napětí.

Přísná environmentální pravidla navíc pomohla zachovat rozsáhlé oblasti divočiny napříč různými ekosystémy a udržet turistický ruch pod kontrolou. Naproti tomu Spojené státy omezily financování národních parků a uvolnily některá pravidla návštěvnosti, přestože počet turistů dál roste.

Cesty do USA prudce klesají

Trend je v ostrém kontrastu s dvojciferným poklesem počtu Kanaďanů cestujících do USA. Tyto cesty se od začátku roku 2025 snížily o více než 34 procent. Rezervace letních letů na rok 2026 klesly o 70 procent.

„Byli jsme naštvaní, jak se USA ke Kanadě chovají. A tak nás napadlo, že by bylo dobré přispět k ekonomice našeho souseda, i kdyby jen nepatrně,“ zmínila americká novinářka a spisovatelka Emily Matcharová, která loni s rodinou strávila dva týdny cestováním po Ontariu a Quebeku.

Dovolená podle ní sloužila jako jakási omluvná cesta poté, co americký prezident Donald Trump navrhl, aby se Kanada stala 51. státem, a zavedl agresivní cla na jednoho z největších obchodních partnerů Ameriky, napsala agentura Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.