V poslední době se množí zprávy o tom, že AI modely při plnění zadaných úkolů překročily stanovené hranice a pokusily se proniknout do cizích počítačových systémů. Bonta při oznámení žaloby poukázal na červencový incident, kdy umělá inteligence společnosti OpenAI pronikla do systémů firmy Hugging Face.
„OpenAI nedbala na veřejnou bezpečnost, vědomě testovala potenciálně nebezpečné AI modely bez řádného dohledu a bezpečnostních opatření a uváděla spotřebitele a veřejnost v omyl,“ prohlásil Bonta. Dodal, že sice věří v technologický a ekonomický potenciál umělé inteligence, ale zároveň pokládá za nezbytné, aby byly AI modely vyvíjeny bezpečným způsobem.
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Umělá inteligence rozluštila zápisky génia z Brna. Matematik předběhl svou dobu
Někteří výzkumní pracovníci z oblasti AI varují, že rychlý rozvoj této technologie by mohl v nepříliš vzdálené budoucnosti vést k zániku lidského druhu. Objevují se rovněž výzvy ke zpomalení vývoje AI a k větší regulaci technologie.
Společnost OpenAI je průkopníkem v oblasti umělé inteligence. V roce 2022 zdarma zpřístupnila veřejnosti svého chatbota ChatGPT. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.