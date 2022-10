Ať jste bohatí, nebo ne. Los Angeles omezuje přívod vody do sídel celebrit

Los Angeles zažívá historické sucho. Ale ani to nezabránilo některým z jeho nejslavnějších obyvatel, aby udržovali trávníky svých megalomanských sídel a okrasných zahrad dostatečně zavlažované. V reakci na jejich plýtvání se proto místní úřady rozhodly použít překvapivě jednoduchý trik, jak udržet ty nejbohatší na uzdě. Informaci přinesl deník The Guardian.

Podle záznamů vodárenských společností, které deník prověřil, již jeho pracovníci aplikovali omezovače průtoku do domů, které vlastní několik celebrit. Mezi nimi figurují jména komika Kevina Harta (Jumanji), rappera The Game a bývalého manžela Kourtney Kardashianové Scotta Disicka. Na seznamu plýtvačů vodou se objevují i další slavná jména spojená s klanem Kardashianových, Sylvesterem Stallonem či zpěvačkou Madonnou. Pokud budou vodohospodářské úřady v krocích pokračovat, je to důkaz, že i superbohatí lidé budou dodržovat stejné normy jako ostatní.

Všem podle téhož metru

„Zaujali jsme k problému pitné vody velmi rázný postoj. Nezáleží na tom, kdo jste, kolik peněz vyděláváte nebo jak jste známí. Ke všem přistupujeme stejně,“ říká mluvčí vodárenské společnosti Mike McNutt. Jeho firma dodává vodu okrsku Las Virgenes, v němž se nacházejí čtvrti jako Calabasas nebo Hidden Hills, místa oblíbená mezi celebritami.

Lois Beckett @loisbeckett Small device, big impact: demonstrating how to install a “flow restrictor.” https://t.co/AjTADlPOan oblíbit odpovědět

Když se letos po desetiletí trvající kalifornské megasucho prohloubilo, vydaly vodohospodářské úřady po celém státě povinná omezení, která úřady vymáhají pokutami. Podle McNutta však byl vodárenský okrsek Las Virgenes výjimka. Jeho zákazníci jsou totiž tak bohatí, že jim pokuty za překračování odběru vody nevadí, a tak pravděpodobně vodou šetřit nezačnou. I když jim úřady okrsku nařídily 50procentní snížení venkovního zavlažování, stejně se jím neřídí.

Situace s plýtváním vodou však nebyla lhostejná 36letému Casonu Gilmerovi, vedoucímu pracovníkovi zákaznického servisu místní vodohospodářské společnosti. Začal se v dílně vodárny zabývat mechanickým řešením. Výsledkem jeho snažení byl malý, laciný ale mocný omezovač průtoku – kroužek vyrobený z potravinářské nerezové oceli s malým otvorem uprostřed. Má moc omezit průtok vody do té míry, že je obtížné se sprchovat a mýt nádobí zároveň. Zalévání venkovního trávníku je pak ve stejný čas zcela nemožné.

Montáž snadná, výsledky skvělé

„Nasazení omezovače průtoku do vodovodního potrubí před domem zákazníka trvá jen asi deset minut, úřady k němu přidají plombu a štítek s varováním před pokutou ve výši 2 500 dolarů, pokud dojde k manipulaci se zařízením,“ potvrzuje vodohospodář McNutt.

Vynálezce kroužku Gilmer zase tvrdí, že zařízení nejprve vyzkoušel na svém vlastním domě a fungovalo přesně tak, jak doufal. „Umyvadla a toalety fungovaly dobře, sprcha pak asi na 60 procent normálního průtoku,“ říká. Podle něj je vodou třeba opravdu šetřit a nelze ji mít puštěnou na dvou místech najednou.

Movití zákazníci, mezi nimiž byly podle Gilmera i slavné osobnosti, většinou zásah chápou. Když jim úřady vysvětlily, jak se jim průtok vody zpomalí, neprotestovali. Změna byla viditelná takřka ihned. Například trávník kolem bazénu Kourtney Kardashianové u jejího domu v Calabasas do září zhnědl, což podle televize CBS naznačuje, že i domácnost hvězdy reality show se dostala na zmíněný seznam a o vodu přišla. Naproti tomu zeleň před sídlem Kim Kardashianové je stále dokonale udržovaná a zelená, uvedla televizní stanice.

Ani bývalý manžel Kourtney Kardashianové Scott Disick se podle veřejných záznamů nevyhnul omezovači průtoku ve svém sídle v Hidden Hills. Koncem července mu ho k domu nainstalovala vodárenská společnost na dva týdny. Naopak opulentní sídlo v Hidden Hills, které údajně vlastní zpěvačka Madonna a které je v současné době na prodej za téměř 26 milionů dolarů (609 milionů Kč), se v červenci těsně vyhnulo instalaci omezovače. Majitel úředníkům vodárenské oblasti doložil, že v domě byly úniky vody a ty již v současnosti opravil.

Také několik známých osobností včetně ekologické aktivistky Erin Brockovichové a bývalé basketbalové hvězdy Dwyana Wadea učinilo veřejná prohlášení o tom, co dělají pro menší spotřebu vody. Stalo se tak ale až poté, co se v médiích objevila jejich jména v souvislosti s porušováním regulí proti suchu.

Zástupce herce Sylvestera Stalloneho ve svém prohlášení například uvedl, že se filmová hvězda snaží udržet na svém pozemku více než 500 vzrostlých stromů a že herec přijal další opatření ke snížení spotřeby vody. S vodohospodářskou oblastí na vyřešení situace nyní ochotně spolupracuje.

Žádná soudní odezva. Zatím

Omezení přívodu vody se podle vodohospodářů dotkne každého sídla v LA, které od prosince 2021 nejméně čtyřikrát překročilo limit spotřeby vody o 150 procent. Podle vodohospodáře McNutta toto kritérium splnilo více než 1 600 odběratelů v oblasti, ve skutečnosti však vodohospodáři zařízení instalovali pouze šesti nebo sedmi desítkám odběratelů.

Vodárenská společnost nesmí ze zdravotních důvodů úplně přerušit přístup odběratelů k pitné vodě. „Dosud jsme nečelili žádným právním výzvám,“ říká vodohospodář McNutt.

Než úřady provinilcům průtok vody sníží, mají zákazníci hned několik příležitostí promluvit si s představiteli vodárenské společnosti a změnit své chování. Dokonce i podepsání dopisu o záměru začít s vodou šetřit stačí k tomu, aby se omezovačům vyhnuli. „Budeme však i nadále kontrolovat, jak odběratelé nařízení dodržují,“ dodává McNutt. Už nyní se domnívá, že strohý kroužek má masivní preventivní účinek.

Ještě v létě bylo v Los Angeles k vidění před rezidencemi bohatých spoustu zelených trávníků, a to i přes omezení venkovního zalévání. Během srpna už trávníky vypadaly hnědší. Zpravodajské štáby, které se zaměstnanci vodohospodářského okrsku pátraly po porušovatelích pravidel sucha, skončily nakonec zklamané. „Těch, kteří porušovali pravidla bylo k vidění jen málo, pokud vůbec nějací,“ řekl vodohospodář McNutt. Některé domácnosti se dokonce pustily do stříkání trávníků zeleným sprejem,“ dodal.

Inspirace pro druhé

Losangeleská oblast Las Virgenes je zatím jediné místo v Kalifornii, která používá omezovače průtoku pitné vody. Výsledky jejich jedinečného experimentu však inspirují zájem vodohospodářů i na národní úrovni. Z Texasu, Floridy i z dalších kalifornských vodárenských zařízení přicházejí do Los Angeles denně desítky dotazů, jak přesně celý systém funguje. „Něco podobného se již používá ke snížení průtoku vody v zemědělství, ale v dodávkách vody lidem jsme první,“ říká vynálezce kroužku Cason Gilmer. Nyní zvažuje možnost získání patentu.

„Přál bych si, aby se více amerických celebrit zaměřilo na vodní krizi,“ říká losangeleský vodohospodář McNutt. „Žádám jakoukoli celebritu, aby veřejně vystoupila a využila všech svých možností k tomu, aby přispěla k ochraně vody i o ochraně klimatu,“ uzavírá podle The Guardianu.