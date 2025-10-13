Přebytek hroznů a klesající poptávka. Kalifornští vinaři hledají cesty, jak přežít

Autor:
  20:00
Vinaři v Kalifornii čelí bezprecedentním problémům, které ohrožují jejich přežití na trhu. Přebytky hroznů, klesající poptávka, Trumpova cla a příznivé počasí vyústily v nadprodukci a nyní nutí některé z nich zvažovat drastická opatření včetně likvidace vinic.
Vinařství Jackson Family Wines v Santa Rose v Kalifornii (31. března 2017)

Vinařství Jackson Family Wines v Santa Rose v Kalifornii (31. března 2017) | foto: ČTK

Kalifornské požáry mají nepříznivý dopad i na tamní vinice. (27. září 2020)
Kalifornské požáry mají nepříznivý dopad i na tamní vinice. (27. září 2020)
Požár roku 2017 zničil podstatnou část vinic, které kdysi patřily Bratrstvu...
Castello di Amorosa, Kalifornie. Američané nemusí nutně cestovat do Itálie, aby...
5 fotografií

Kalifornie produkuje zhruba osm z každých deseti láhví vína vyrobených v Americe, ale poptávka po něm klesá. Vývoz vína z USA do Kanady klesl ve druhém čtvrtletí o 96 procent – z téměř 111 milionů dolarů v loňském roce na méně než čtyři miliony dolarů v tom letošním.

Vysoká cla na víno vyvážené do Kanady, která zpomalila prodeje, ani změna ve spotřebitelských návycích, kdy mladší generace pijí méně alkoholu než předchozí, situaci vinařům neulehčují, píše americký portál The Wall Street Journal.

Klima tlačí vinaře k revoluci. Míchání různých ročníků přestává být tabu

„Poprvé za 25 let máme třetinu neprodaných hroznů,“ říká 66letý pěstitel a vinař John Balletto, který v posledních letech prodával většinu své úrody jiným vinařstvím.

„Snažíme se, jak nejvíc můžeme,“ potvrzuje pěstitel a vinař Steve Dutton, který neprodal asi pětinu hroznů, a proto je začal inzerovat i na Facebooku. Část úrody prodal také se slevou svým přátelům. Podle jeho odhadů přišel o dva až tři milionu dolarů.

Podle odhadu organizace Sonoma County Winegrowers, regionální skupiny zaměřené na víno a zemědělství, se přibližně 30 procent hroznů vypěstovaných v této sezoně neprodá.

„Pokračující nedostatek přístupu k americkému vínu způsobuje skutečné a trvalé škody,“ potvrzuje Robert Koch, generální ředitel organizace Wine Institute, která reprezentuje vinařský průmysl v Kalifornii. „Nejen vinařům, ale i zaměstnancům a komunitám, které jsou na nich závislé,“ doplnil.

Propad jako příležitost

Někteří pěstitelé hroznů berou letošní propad prodeje jako příležitost k odstranění starších rév a zahájení několikaletého procesu opětovné výsadby. „Pokud farmář zvažoval výměnu své vinice během příštího desetiletí, dělá to právě teď,“ uvedla Karissa Kruseová, generální ředitelka organizace Sonoma County Winegrowers.

Její organizace odhaduje, že během příštích několika let vinaři mohli odstranit mezi 809 až 2 023 hektarů vinic, přičemž předpokládá, že ne všechny budou znovu osázeny. Pohled na hnědnoucí, neobdělávanou půdu, kde se dříve pěstovaly ceněné vinné hrozny, je podle organizace stále častější.

Faktory postihující kalifornský vinařský průmysl mají globální důsledky. Celková plocha vinic na celém světě se podle Mezinárodní organizace pro révu a víno v posledních čtyřech letech snížila. Mezi země s poklesem v roce 2024 patřily Francie, Španělsko, Portugalsko, Argentina, Chile a Jihoafrická republika.

Víno by se nemělo lemtat jako voda, varuje vinař. Radí, jak se při koštování neztrapnit

Také velké společnosti potvrzují, že nákupy hroznů omezují. Mezi nimi je společnost Constellation Brands, která vyrábí mimo jiné pivo Modelo, nebo společnost Jackson Family Wines.

„Jackson Family Wines, devátý největší producent vína podle objemu v USA a vlastník známé značky vína Kendall-Jackson, nejenže omezuje množství hroznů, které nakupuje od externích pěstitelů, společnost také zvažuje odstranění a opětovné osázení části z přibližně 5 600 hektarů vinic, které provozuje po celém světě,“ uvedl provozní ředitel společnosti Mitch Davis.

Firma má nyní v plánu zaměřit se na hrozny, které mají větší potenciál pro budoucí prodeje, například populární odrůdy, jako je Sauvignon Blanc, které se prodávají lépe. „Společnost také snižuje některé ceny ve snaze oslovit spotřebitele, kteří po letech inflace pociťují finanční tlak,“ uvedla Shilah Salmonová, viceprezidentka marketingu ve firmě Jackson Family Wines.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Přebytek hroznů a klesající poptávka. Kalifornští vinaři hledají cesty, jak přežít

Vinaři v Kalifornii čelí bezprecedentním problémům, které ohrožují jejich přežití na trhu. Přebytky hroznů, klesající poptávka, Trumpova cla a příznivé počasí vyústily v nadprodukci a nyní nutí...

13. října 2025

Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé

Když Donald Trump před několika měsíci oznamoval tvrdá cla vůči zbytku světa, sliboval americkým firmám a spotřebitelům, že je ve svých peněženkách téměř nepocítí. Studie z poslední doby ale ukazují...

13. října 2025

Tažení proti cigaretám pokračuje. Vadí už i filtry a chystá se omezení trafik

Světová zdravotnická organizace (WHO) pokračuje v tažení proti kouření. Její plány zahrnují uzavírání trafik i zákaz filtrových cigaret. Byrokraté tak chtějí urychlit nástup a generace bez kouření,...

13. října 2025  16:04

Nedostatek benzinu na pumpách brzy vyřešíme, slibuje ruský ministr

Nedostatek benzinu, který v Rusku vyústil k prudkému růstu cen u čerpacích stanic, se brzy podaří vyřešit. Oznámil to ministr financí Anton Siluanov. Ceny benzinu v Rusku od začátku roku vzrostly o...

13. října 2025  14:53

Allwyn a OPAP se spojují, vzniká druhý největší obchodovaný provozovatel loterií

Společnosti Allwyn International a OPAP oznámily, že jejich představenstva schválila kombinaci společností formou výměny akcií. Ta oceňuje nově vzniklou společnost na hodnotu vlastního kapitálu ve...

13. října 2025  12:35

Nobelovu cenu za ekonomii získala trojice vědců, zkoumali růst i úpadek firem

Nobelovu cenu za ekonomii si letos, stejně jako loni, odnesla trojice vědců. Výbor pro ekonomické vědy ocenil americko-izraelského historika Joela Mokyra za výzkum přínosu technologií pro udržitelný...

13. října 2025  11:54

Roztříštěné evropské dotace růstu ekonomiky Česka nepomáhají, říká NKÚ

Evropské dotace často směřují do desetitisíců malých projektů, které jsou z pohledu národního hospodářství zbytné. Nepřinášejí přidanou hodnotu a nemají dostatečnou schopnost směrovat českou...

13. října 2025  11:37

Naše zdravotnictví je na vysoké úrovni, ale musí se změnit, shodují se experti

Vysíláme

Do českého zdravotnictví proudí stovky miliard korun ročně, systém je však pod tlakem stárnoucí populace, nedostatku personálu a pomalé digitalizace. O palčivých výzvách a možných řešeních debatovali...

13. října 2025

Čína se obejde i bez amerického trhu, její export vzrostl nejvíce za půl roku

Růst čínského exportu v září dosáhl nejprudšího tempa za půl roku, čínským výrobcům se totiž daří nacházet odběratele na trzích mimo Spojené státy. Export se v září meziročně zvýšil o 8,3 procenta po...

13. října 2025  9:51

Hypotéky pod tlakem. Češi se obávají rostoucích úrokových sazeb i refixace

Refixace hypotéky bude pro tisíce Čechů znamenat pravděpodobně nárůst úrokové sazby a tím i měsíčních splátek. Podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA) tak přibývá těch, kde se obávají, zda...

13. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Válka na Ukrajině změnila výcvikové osnovy pilotů, říká ředitel LOM Praha

Premium

Bojoví piloti se učí zvykat si na prostředí plné dronů. Právě zkušenost s nimi a důraz na kvalitu komunikace jsou hlavním poučením z probíhajícího válečného konfliktu, říká ředitel LOM Praha Jiří...

13. října 2025

Kuchař nabízí nejdražší hamburger na světě. Vyžaduje smlouvu o mlčenlivosti

Bosco Castro alias BdeVikingo je španělský kuchař, influencer a majitel luxusního restaurantu nedaleko Barcelony. Nyní přišel s nabídkou, v jejímž rámci nabízí vybraným zákazníkům hamburger, který...

12. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.