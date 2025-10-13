Přebytek hroznů a klesající poptávka. Kalifornští vinaři hledají cesty, jak přežít

Kalifornie produkuje zhruba osm z každých deseti láhví vína vyrobených v Americe, ale poptávka po něm klesá. Vývoz vína z USA do Kanady klesl ve druhém čtvrtletí o 96 procent – z téměř 111 milionů dolarů v loňském roce na méně než čtyři miliony dolarů v tom letošním.
Vysoká cla na víno vyvážené do Kanady, která zpomalila prodeje, ani změna ve spotřebitelských návycích, kdy mladší generace pijí méně alkoholu než předchozí, situaci vinařům neulehčují, píše americký portál The Wall Street Journal.
|
Klima tlačí vinaře k revoluci. Míchání různých ročníků přestává být tabu
„Poprvé za 25 let máme třetinu neprodaných hroznů,“ říká 66letý pěstitel a vinař John Balletto, který v posledních letech prodával většinu své úrody jiným vinařstvím.
„Snažíme se, jak nejvíc můžeme,“ potvrzuje pěstitel a vinař Steve Dutton, který neprodal asi pětinu hroznů, a proto je začal inzerovat i na Facebooku. Část úrody prodal také se slevou svým přátelům. Podle jeho odhadů přišel o dva až tři milionu dolarů.
Podle odhadu organizace Sonoma County Winegrowers, regionální skupiny zaměřené na víno a zemědělství, se přibližně 30 procent hroznů vypěstovaných v této sezoně neprodá.
„Pokračující nedostatek přístupu k americkému vínu způsobuje skutečné a trvalé škody,“ potvrzuje Robert Koch, generální ředitel organizace Wine Institute, která reprezentuje vinařský průmysl v Kalifornii. „Nejen vinařům, ale i zaměstnancům a komunitám, které jsou na nich závislé,“ doplnil.
Propad jako příležitost
Někteří pěstitelé hroznů berou letošní propad prodeje jako příležitost k odstranění starších rév a zahájení několikaletého procesu opětovné výsadby. „Pokud farmář zvažoval výměnu své vinice během příštího desetiletí, dělá to právě teď,“ uvedla Karissa Kruseová, generální ředitelka organizace Sonoma County Winegrowers.
Její organizace odhaduje, že během příštích několika let vinaři mohli odstranit mezi 809 až 2 023 hektarů vinic, přičemž předpokládá, že ne všechny budou znovu osázeny. Pohled na hnědnoucí, neobdělávanou půdu, kde se dříve pěstovaly ceněné vinné hrozny, je podle organizace stále častější.
Faktory postihující kalifornský vinařský průmysl mají globální důsledky. Celková plocha vinic na celém světě se podle Mezinárodní organizace pro révu a víno v posledních čtyřech letech snížila. Mezi země s poklesem v roce 2024 patřily Francie, Španělsko, Portugalsko, Argentina, Chile a Jihoafrická republika.
|
Víno by se nemělo lemtat jako voda, varuje vinař. Radí, jak se při koštování neztrapnit
Také velké společnosti potvrzují, že nákupy hroznů omezují. Mezi nimi je společnost Constellation Brands, která vyrábí mimo jiné pivo Modelo, nebo společnost Jackson Family Wines.
„Jackson Family Wines, devátý největší producent vína podle objemu v USA a vlastník známé značky vína Kendall-Jackson, nejenže omezuje množství hroznů, které nakupuje od externích pěstitelů, společnost také zvažuje odstranění a opětovné osázení části z přibližně 5 600 hektarů vinic, které provozuje po celém světě,“ uvedl provozní ředitel společnosti Mitch Davis.
Firma má nyní v plánu zaměřit se na hrozny, které mají větší potenciál pro budoucí prodeje, například populární odrůdy, jako je Sauvignon Blanc, které se prodávají lépe. „Společnost také snižuje některé ceny ve snaze oslovit spotřebitele, kteří po letech inflace pociťují finanční tlak,“ uvedla Shilah Salmonová, viceprezidentka marketingu ve firmě Jackson Family Wines.