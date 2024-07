Kalifornie přichází o miliony z benzinu. Plánuje novou kilometrovou daň

V případě aut se spalovacími motory se řidiči ve většině částí světa musí smířit s úhradou spotřebních daní. Hlavně v Kalifornii však tyto rozpočtové příjmy s nástupem elektromobility rok od roku klesají. Kvůli chybějícím finančním prostředkům tamní regulátoři přišli s daní, která by měla přinést chybějící peníze do státní kasy, píše portál Auto Blog.

Daň by měla vycházet z počtu najetých kilometrů. Testování této novinky začne již během letošního srpna a tamní politici si od ní mnohé slibují. Mimo jiné proto, že na kalifornských silnicích se už v roce 2022 prohánělo asi 1,1 milionu elektromobilů a 1,3 milionu hybridů. Podle predikcí by tento počet měl navíc v dalších letech dál strmě stoupat.

Drtivá většina těchto prostředků právě pochází ze spotřebních daní, které řidiči hradí v případě tankování na čerpacích stanicích. Kvůli odklonu od spalovacích motorů tak státu chybějí prostředky na údržbu silniční sítě. Ta každý rok vyjde zhruba na 8,5 miliardy amerických dolarů.

„Každý Kaliforňan platí v průměru asi 300 amerických dolarů (asi 6 900 korun) za rok na státní dani z benzinu a nafty. Roční registrační poplatek každého elektromobilu vychází jen na 100 dolarů (asi 2 300 korun). To je dvousetdolarový rozdíl, který kalifornské rozpočty postrádají,“ domnívá se americká odbornice Lauren Prehodová z kalifornské vládní agentury Caltrans, která s návrhem nové daně před pár měsíci přišla.

Jak kilometry zjišťovat?

Pokud Kalifornie skutečně zakáže prodej nových automobilů se spalovacím motorem do roku 2035, klesnou příjmy z této spotřební daně na nulu. Vládní agentura Caltrans, která s řešením takzvaného Kalifornského silničního poplatku přišla, chce jeho výši odvíjet od počtu skutečně najetých kilometrů. Konkrétní sazba poplatku však zatím nebyla stanovena.

Každý řidič by mohl platit 0,02 až 0,04 dolaru (asi 0,47 až 0,94 korun) za každou najetou míli (zhruba 1,6 kilometru). Zatím však není ani jasné, jakým způsobem by se počet najetých kilometrů v praxi sledoval.

Do úvahy přicházejí tři konkrétní možnosti. První je pravidelné posílání fotografie s aktuálním počtem najetých kilometrů na tachometru, dále se hovoří o vestavěném systému sledování nebo by se každý vůz mohl připojit ke speciálnímu zařízení, které by počet najetých kilometrů měřilo.