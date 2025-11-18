Kalifornie řeší novou miliardářskou daň. Nemá cílit na příjmy, ale na majetek

Autor:
  18:00
Kalifornie zvažuje novou daň z majetku pro miliardáře. Přišel s ní zdravotnický odborový svaz SEIU-UHW, který chce takto získané prostředky použít na financování zdravotnictví, kde peníze dlouhodobě chybí. Jednorázová daň z majetku ve výši 5 procent by se vztahovala na majetek přesahující hranici jedné miliardy amerických dolarů (asi 22 miliard korun).

„Lidé proti miliardářům“, hlásá transparent jednoho z účastníků protestu proti miliardářům ve čtvrti Pacific Heights v San Francisku. (15. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Kalifornský odborový svaz tvrdí, že nové prostředky jsou nezbytné pro zajištění fungování celého zdravotnického systému. Mimo jiné kvůli škrtům Trumpovy administrativy v programu Medicaid. V kalifornském zdravotnictví bude podle odborů už brzy chybět až 100 miliard dolarů, píše The Wall Street Journal.

Nová daň z majetku by se podle návrhu vztahovala na všechny, kdo budou žít v Kalifornii k 1. lednu 2026. Skutečná výše samotné daně by se odvíjela od hodnoty majetku z konce příštího roku a na její zaplacení by miliardáři měli 5 let. Je ale otázkou, jestli návrh na nové zdanění skutečně projde.

Obavy o odchod miliardářů

Proti návrhu se postavil třeba i současný kalifornský guvernér Gavin Newsom. Mimo jiné kvůli obavám, že z důvodu nové daně se nejmajetnější vrstva kalifornské společnosti jednoduše přesune jinam. Přitom už nyní platí, že více než třetina daňových příjmů státu Kalifornie pochází od 1 procenta nejbohatších. Panují tedy obavy, že by Kalifornie mohla vlastně více ztratit než získat.

Švýcarsko láká ty nejbohatší. V zemi rychle rostou pětihvězdičkové hotely

S kritikou návrhu nového zdanění přišel i starosta San Jose Matt Mahan. „Nevím, jestli si autoři návrhu uvědomují, jak křehká je závislost Kalifornie na příjmech od superbohatých,“ uvedl pro The Wall Street Journal.

V amerických státech, kde je podpora demokratů dlouhodobě vysoká, se o vyšším zdanění bohatých diskutuje poměrně často. Kalifornský návrh se ale od většiny z nich odlišuje v tom, že necílí na zdanění samotných příjmů, ale majetku. A tedy i akcií, nemovitostí, podílu ve firmách či třeba umění.

Obhájci návrhu tvrdí, že nejbohatší vrstva americké společnosti odvádí na daních jen málo. The Wall Street Journal píše o 1,3 procenta hodnoty majetku za rok. Kalifornie je ale přitom místem, kde bohatí Američané velmi rádi bydlí. Koncentruje se zde i obrovský počet startupů a technologických firem.

Evropští boháči míří do daňových rájů. Státy jim to ztěžují daní na rozloučenou

I podle sociologa Cristobala Younga je však tato debata nezbytná. „Máme tu obrovské bohatství, které daním uniká. Měli bychom se na něj zaměřit,“ uvedl pro The Wall Street Journal.

Umělé nadhodnocení majetku?

Majetek mnoha řady zakladatelů technologických firem v Kalifornii se ale vztahuje hlavně na podíly ve vlastních firmách. Ty často nejsou veřejně obchodovatelné a nedají se proto ani snadno prodat. Právě proto někteří experti upozorňují, že mnozí podnikatelé v Kalifornii vlastně nezvládnou novou daň zaplatit. „Zapomíná se i na umělé nadhodnocení. Zakladatelé těchto společností by museli platit daň z něčeho, co vlastně neexistuje,“ podotýká ekonom Joshua Rauh.

Pobyt v USA za pět milionů dolarů. Trump chystá zlaté karty i pro ruské oligarchy

Kaliforňané o osudu nové daně nejspíš rozhodnou až ve volbách. Zdravotnické odbory však již několik měsíců sbírají podpisy na to, aby se o jejich návrhu skutečně hlasovalo. Ještě před tím se jim ale musí podařit sesbírat minimálně 875 tisíc podpisů, uzavírá The Wall Street Journal.

