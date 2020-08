Kalifornský startup má recept na krizi bydlení. Mění garáže na minibyty

Bytová krize postihuje hlavně velká kalifornská města. Například v Los Angeles by k uspokojení poptávky potřebovali více než půl milionů nových jednotek, které budou ihned dostupné k bydlení. Nabídka však daleko zaostává za poptávkou a rostoucí náklady způsobují, že čtvrtina lidí v zemi utratí za bydlení přes polovinu svého příjmu. Proto jsou lidé nuceni stěhovat se za město, daleko od své práce, píše portál GlobeSt.

Nový startup United Dwelling nyní nabízí netradiční řešení. Chce využít 250 tisíc nevyužitých garáží, které stojí na stovkách tisíc pozemků majitelů domů. Společnost chce nyní s nimi uzavřít dohodu, přestavět je na nové byty, pronajmout je potřebným a o peníze se s majiteli rozdělit, uvedla televize CNN.



Zakladatel společnosti Steven Dietz začal o konceptu doplňkových bytových jednotek neboli ADU (Accessory Dwelling Unit), tedy malých bytových jednotek postavených vedle rodinných domů přemýšlet již před několika lety. Ale až teprve nedávné změny v kalifornském právu a podpora měst, jako je Los Angeles, daly věci do pohybu. I přesto měl Dietz pocit, že se to nehýbe dostatečně rychle.

Jak to funguje?

„Je zajímavé, že stát se snaží postavit dostupnější bydlení nebo podpořit jeho výstavbu. Ale v komunitách s nízkými a středními příjmy, které potřebují dostupné bydlení nejvíce, to nefunguje. Lidé nemají peníze. Postavení malé bytové jednotky obvykle stojí okolo 150 tisíc dolarů (3,3 milionů korun),“ vysvětlil Dietz. Na druhé straně pak existují majitele rodinných domů s nevyužitými garážemi, kteří by si rádi přivydělali, ale nechtějí s tím mít mnoho starostí.

Co je to ADU Doplňková bytová jednotka je byt, který vznikne v části již existujícího domu nebo je na jeho parcele. Příkladem ADU mohou být hostinské domky, místnosti či přestavěné garáže, kůlny, výminky či jiné dílčí nemovitosti. ADU mají vlastní kuchyň, obývací prostor, vlastní vchod, mohou to také být i novostavby. Přívod energií i odvod odpadu musí mít řešen via hlavní obytnou jednotku, nikoli samostatně.



Společnost uzavře s majiteli domů nájemní smlouvu buď na garáž nebo dvorek, obvykle na dobu 15 let, a pak investuje do výstavby malé bytové jednotky s plně vybavenou kuchyní, prádelnou a venkovním prostorem. Společnost prostor pojistí a spravuje nájem. Majitelé domů si mohou vybrat ze seznamu prověřených nájemníků a poté získat část sníženého nájemného, jehož cena bude činit 30 procent nebo méně z průměrného příjmu v oblasti.

Pokud chce majitel domu odkoupit ADU od společnosti zpět, vyjde ho to na 79 900 dolarů (1,8 milionů Kč), což je méně než standardní konstrukce nové bytové jednotky. Společnost říká, že je schopna nabídnout nižší ceny díky standardizovanému designu.

„Nezačínáme s výstavbou, dokud nemůžeme postavit 4 až 5 jednotek do 3 minut jízdy od sebe, to nám umožní výrazně ušetřit náklady na práci a materiál. Jakmile začneme pracovat, celý proces přestavby trvá 4–6 týdnů. Časem to bude ještě rychleji,“ vysvětlil Dietz.



Dietz věří, že tento systém by během krize bydlení v Kalifornii mohl mít smysl. Poznamenal, že v Los Angeles je 580 tisíc parcel, které by byly pro ADU vhodné a že 91 procent garáží se používá pouze k ukládání nevyžádané pošty. „Nemovitostí je dostatek, jen jsou neuvěřitelně nevyužité. Navíc jsou na místech, které mají veškerou infrastrukturu,“ podotýká si Dietz.

Bydlení pro místní učitelé i zdravotníky

Společnost United Dwelling doufá, že ulehčí život lidem, kteří dříve dojížděli z daleka a nyní budou moci chodit do práce v místě svého bydliště. „Hledáme nájemníky, kteří pracují v oblasti, ale nemohou si dovolit tam žít. Očekáváme, že méně než polovina našich nájemníků bude vlastnit auto. Budou v dojezdové vzdálenosti od práce. Mezi takové patří místní učitelé, zdravotní sestry, sociální pracovníci a podobně,“ předpokládá Dietz.

United Dwelling již získal 1 milion dolarů prostřednictvím inovační soutěže, která hledala způsoby řešení bezdomovectví. Finance použije na další pobídky pro majitele domů, kteří jsou ochotni přijmout nájemníky.

Cílem společnosti je příští rok postavit pět set nových jednotek. Ještě předtím ale musí vysvětlil majitelům domů, co je to ADU a přesvědčit je o jejich výhodách. „Majitelé domů si zkrátka musí říct, že je to skvělá věc, která jim poskytne stabilní a předvídatelný zdroj příjmů. Dietz říká, že již nyní existují majitelé domů, kteří mají zájem pomoc s krizí v oblasti bydlení a není pro ně ani tak důležitý další příjem nebo způsob jak zvýšit hodnotu svého domu.