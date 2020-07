Kalifornie chce zvýšit daně milionářům, měli by odvádět 54 procent

Návrh zákona představili zákonodárci v pondělí v kalifornském Senátu. Skupina 15 demokratů, která jej předložila, argumentuje podle listu Los Angeles Times hlubokou rasovou a socioekonomickou nerovností ve státě. Situaci podle nich zhoršila současná ekonomická krize a nelze ji řešit bez nových zdrojů veřejných financí.

„Když se podíváte na situaci ve státě, je zde spousta bolesti a trápení. Potřebujeme dát všechny nápady na stůl,” řekl deníku autor návrhu Miguel Santiago. Zákon o dodatečné dani počítá se třemi novými sazbami pro nejbohatší obyvatele Kalifornie. Z ročního příjmu nad jeden milion dolarů mají odvádět jedno procento, z příjmu nad dva miliony tři procenta a z příjmu nad pět milionů 3,5 procenta.

Autoři návrhu s odkazem na analýzu odborových svazů tvrdí, že zvýšení daní by mohlo do státní kasy každý rok přinést 6,8 miliardy dolarů navíc (150 miliard Kč). Peníze chtějí využít na podporu státních škol a dalších služeb zasažených pandemií koronaviru. Zástupci škol návrh zákona vítají, legislativa má však řadu odpůrců.

Exodus kalifornských miliardářů?

„Zvýšení daní by bylo zlomovým momentem pro mnoho daňových poplatníků, aby si rezervovali jednosměrnou jízdenku do jednoho ze 49 států s nižšími daněmi,“ řekl serveru CNBC Robert Gutierrez, prezident Kalifornské asociace daňových poplatníků, která dlouhodobě bojuje za co nejnižší zdanění.

Server spočítal, že pokud by návrh prošel, tak by nejbohatším Kaliforňanům stouplo celkové zdanění, kombinace federálních a státních daní, na 53,8 procenta. Zvýšení by zasáhlo 0,5 procenta plátců daní v Kalifornii. Tato skupina, z níž velkou část tvoří lidé z technologického byznysu, je však zdrojem 40 procent daňových příjmů státu.

Řada technologických firem kvůli pandemii povolila svým lidem práci na dálku, což by mohlo usnadnit jejich přesun z Kalifornie za nižšími daněmi. Navrhované zvýšení má platit retroaktivně, vyšší sazbu by boháči v případě schválení platili už ze svých letošních příjmů.