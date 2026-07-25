Na každý měsíc je v kalendáři nazvaném Calendario Romano černobílá fotografie anonymního duchovního, doplněná stručnými informacemi o Vatikánu, například jak se zde dostat do lékárny anebo jak získat občanství.
Kalendář, jehož cena se pohybuje mezi osmi a deseti eury a který vychází ve stejné podobě již 24. rokem, se stal mezi turisty kultovním suvenýrem díky své popularitě na TikToku a Instagramu. Tam jeho protagonisté nasbírali miliony zhlédnutí a stovky tisíc lajků.
Má to jen jednu vadu: téměř žádný z těchto mužů ve skutečnosti není knězem, píše americký portál The Washington Post.
Předmět četných spekulací
V Římě se prodává spousta kalendářů, například s římskými kočkami, s motivy z filmu Prázdniny v Římě s Audrey Hepburnovou, s římskými památkami, s papežem Lvem XIV. a samozřejmě také se sexy gladiátory. Nejzajímavější z nich však zůstává Calendario Romano, známý také jako kalendář „římských fešáků“. Je to také předmět četných spekulací za posledních 23 let.
Kalendář vytvořil v roce 2003 benátský fotograf Piero Pazzi, který v té době pracoval na vzdělávacích kalendářích pro různá města zaměřených na jejich nejznámější obyvatele – gondoliéry pro Benátky anebo právě kněží pro Řím.
Jeho hlavnímu protagonistovi, Giovannimu Galiziovi, který zhlíží z jeho titulního listu, bylo v době vzniku kalendáře pouhých 17 let. Jeden rodinný přítel tehdy požádal Galiziu, který pochází z Palerma na Sicílii, aby zapózoval v kněžském rouchu před kostelem ve svém rodném městě.
Le vite segrete dei “preti sexy” su un iconico calendario/souvenir romano https://t.co/1htSz0WAUV— RAI Radio3mondo (@radio3mondo) July 21, 2026
Téměř 23 let poté má dnes 39letý Galizia, který nyní pracuje jako vedoucí palubního personálu letecké společnosti, z kalendáře stále radost. „Je to strašně legrační, když přijedou kolegové nebo přátelé z Říma, podívají se na mě a řeknou, že jim moje tvář připadá povědomá,“ říká. „Hned se začnu smát.“
Galizia za ta dlouhá léta nikdy nedostal žádné autorské honoráře z prodeje kalendářů, ale ani mu to příliš nevadí; bylo to součástí původní dohody s Pazzim. „Nikdo z nás nemohl tehdy předvídat úspěch kalendáře,“ říká.
Jako permanentní model na obálkách se Galizia přirozeně stal předmětem bizarních mýtů spojených s jeho anonymitou, které mezi lidmi kolují. Jedna populární – a romantická – teorie tvrdí, že byl knězem, který kvůli lásce pověsil sutanu na hřebík. Jiná teorie tvrdí, že je nyní osmdesátiletým bývalým knězem, který vede klidný život. Žádná z nich samozřejmě není pravdivá, i když Galiziu všechny verze příběhu stále baví. „Nikdy jsem se nepohyboval v kněžských kruzích, nejsem kněz,“ trvá na svém.
Hit díky sítím
V roce 2024 se Pazziho kalendář stal nečekaně hitem internetu, a to i přes fakt, že fotograf konečně přiznal, že téměř žádný z modelů v kalendáři ve skutečnosti knězem nebyl a že někteří z nich dokonce ani nebyli Italové. Fotografovaní muži byli podle jeho slov převážně modelové a dobrovolníci. Jiní se účastnili náboženských procesí, když je Pazziho objektiv náhodou zachytil.
Hlavního hrdinu dubnového listu například vyfotografoval během obřadu v Seville ve Španělsku, kde Pazzi v té době krátce pobýval. Navzdory skandálu, který se dostal dokonce i do americké talk show Stephena Colberta, zůstaly prodeje díla vysoké. Stejně jako procento lidí stále přesvědčených, že tito muži jsou skuteční kněží.
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„Lidi ten kalendář fascinuje,“ říká Marialetizia D’Ilariová, která od roku 2013 provozuje novinový stánek poblíž Svatopetrského náměstí. V průběhu let si ho kupovali turisté a dokonce i sami kněží. „Lidé se mě ptají, kde mohou najít tak krásné kněze. Říkám jim, že kdybych to věděla, hned bych šla ke zpovědi,“ žertuje. „Byla bych první hříšnicí ve frontě.“
V letech největší popularity kalendáře, zhruba v polovině desetiletí nového milénia, se ho ročně prodalo přibližně 75 000 výtisků.
Církevní konkurence
„Každý rok jsou v kalendáři ti samí kněží,“ říká Monirul Haque, který v Římě provozuje novinový stánek již 18 let. „Mnoho turistů, Italů i cizinců, si ho kupuje pro legraci. Většinou ženy, ale i někteří muži.“ Dodává, že ročně prodá zhruba 600 výtisků, ale v roce 2025 prodej podle něj poklesl. Důvodem je, že ve městě se nečekaně objevil jeho nový „církevní“ konkurent: Calendario Gregoriano.
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Gregoriánský kalendář, který se poprvé začal v trafikách distribuovat teprve v roce 2025, se do puntíku drží formátu Calendaria Romana: pro každý měsíc v roce je v něm vyobrazen anonymní „kněz“, vyfotografovaný před kostely v Římě, Benátkách a Florencii. Oba kalendáře se dokonce často prodávají vedle sebe. Haque uvádí, že v roce 2025 prodal asi 400 výtisků Calendario Gregoriano, což je více než kolik prodal výtisků Calendario Romano. Fotograf Pazzi ovšem považuje Gregoriano za plagiát a podal na jeho tvůrce žalobu.
Galizia sám stále úplně nechápe, proč se kolem Calendaria Romana vytvořila taková kultovní popularita, i když sám díky tomu už více než 20 let patří k nejznámějším tvářím Říma. „Dokážete si představit, že jsem byl nějakou dobu populárnější než papežův kalendář?“ směje se. „Kdo něco takového může říct?“ uzavírá podle amerického deníku.