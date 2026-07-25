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Kalendář nekalendář plný kněží, kteří nejsou duchovními. Řím má kultovní suvenýr

Jan Dvořák
  9:00
Stačí vejít do jakéhokoli obchodu se suvenýry v historickém centru Říma a nelze přehlédnout mladistvou tvář duchovního, který se nápadně podobá mladému Mattu Damonovi. On a dalších dvanáct mužů jsou totiž hvězdami místního kalendáře „atraktivních kněží“. Přestože kalendář vychází již 23 let ve stejné podobě, jeho popularita je obrovská. Dokonce ani stánkaři nechápou proč.

Na každý měsíc je v kalendáři nazvaném Calendario Romano černobílá fotografie anonymního duchovního, doplněná stručnými informacemi o Vatikánu, například jak se zde dostat do lékárny anebo jak získat občanství.

Kalendář, jehož cena se pohybuje mezi osmi a deseti eury a který vychází ve stejné podobě již 24. rokem, se stal mezi turisty kultovním suvenýrem díky své popularitě na TikToku a Instagramu. Tam jeho protagonisté nasbírali miliony zhlédnutí a stovky tisíc lajků.

Má to jen jednu vadu: téměř žádný z těchto mužů ve skutečnosti není knězem, píše americký portál The Washington Post.

Předmět četných spekulací

V Římě se prodává spousta kalendářů, například s římskými kočkami, s motivy z filmu Prázdniny v Římě s Audrey Hepburnovou, s římskými památkami, s papežem Lvem XIV. a samozřejmě také se sexy gladiátory. Nejzajímavější z nich však zůstává Calendario Romano, známý také jako kalendář „římských fešáků“. Je to také předmět četných spekulací za posledních 23 let.

Kalendář vytvořil v roce 2003 benátský fotograf Piero Pazzi, který v té době pracoval na vzdělávacích kalendářích pro různá města zaměřených na jejich nejznámější obyvatele – gondoliéry pro Benátky anebo právě kněží pro Řím.

Jeho hlavnímu protagonistovi, Giovannimu Galiziovi, který zhlíží z jeho titulního listu, bylo v době vzniku kalendáře pouhých 17 let. Jeden rodinný přítel tehdy požádal Galiziu, který pochází z Palerma na Sicílii, aby zapózoval v kněžském rouchu před kostelem ve svém rodném městě.

Téměř 23 let poté má dnes 39letý Galizia, který nyní pracuje jako vedoucí palubního personálu letecké společnosti, z kalendáře stále radost. „Je to strašně legrační, když přijedou kolegové nebo přátelé z Říma, podívají se na mě a řeknou, že jim moje tvář připadá povědomá,“ říká. „Hned se začnu smát.“

Galizia za ta dlouhá léta nikdy nedostal žádné autorské honoráře z prodeje kalendářů, ale ani mu to příliš nevadí; bylo to součástí původní dohody s Pazzim. „Nikdo z nás nemohl tehdy předvídat úspěch kalendáře,“ říká.

Jako permanentní model na obálkách se Galizia přirozeně stal předmětem bizarních mýtů spojených s jeho anonymitou, které mezi lidmi kolují. Jedna populární – a romantická – teorie tvrdí, že byl knězem, který kvůli lásce pověsil sutanu na hřebík. Jiná teorie tvrdí, že je nyní osmdesátiletým bývalým knězem, který vede klidný život. Žádná z nich samozřejmě není pravdivá, i když Galiziu všechny verze příběhu stále baví. „Nikdy jsem se nepohyboval v kněžských kruzích, nejsem kněz,“ trvá na svém.

Hit díky sítím

V roce 2024 se Pazziho kalendář stal nečekaně hitem internetu, a to i přes fakt, že fotograf konečně přiznal, že téměř žádný z modelů v kalendáři ve skutečnosti knězem nebyl a že někteří z nich dokonce ani nebyli Italové. Fotografovaní muži byli podle jeho slov převážně modelové a dobrovolníci. Jiní se účastnili náboženských procesí, když je Pazziho objektiv náhodou zachytil.

Hlavního hrdinu dubnového listu například vyfotografoval během obřadu v Seville ve Španělsku, kde Pazzi v té době krátce pobýval. Navzdory skandálu, který se dostal dokonce i do americké talk show Stephena Colberta, zůstaly prodeje díla vysoké. Stejně jako procento lidí stále přesvědčených, že tito muži jsou skuteční kněží.

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„Lidi ten kalendář fascinuje,“ říká Marialetizia D’Ilariová, která od roku 2013 provozuje novinový stánek poblíž Svatopetrského náměstí. V průběhu let si ho kupovali turisté a dokonce i sami kněží. „Lidé se mě ptají, kde mohou najít tak krásné kněze. Říkám jim, že kdybych to věděla, hned bych šla ke zpovědi,“ žertuje. „Byla bych první hříšnicí ve frontě.“

V letech největší popularity kalendáře, zhruba v polovině desetiletí nového milénia, se ho ročně prodalo přibližně 75 000 výtisků.

Církevní konkurence

„Každý rok jsou v kalendáři ti samí kněží,“ říká Monirul Haque, který v Římě provozuje novinový stánek již 18 let. „Mnoho turistů, Italů i cizinců, si ho kupuje pro legraci. Většinou ženy, ale i někteří muži.“ Dodává, že ročně prodá zhruba 600 výtisků, ale v roce 2025 prodej podle něj poklesl. Důvodem je, že ve městě se nečekaně objevil jeho nový „církevní“ konkurent: Calendario Gregoriano.

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Gregoriánský kalendář, který se poprvé začal v trafikách distribuovat teprve v roce 2025, se do puntíku drží formátu Calendaria Romana: pro každý měsíc v roce je v něm vyobrazen anonymní „kněz“, vyfotografovaný před kostely v Římě, Benátkách a Florencii. Oba kalendáře se dokonce často prodávají vedle sebe. Haque uvádí, že v roce 2025 prodal asi 400 výtisků Calendario Gregoriano, což je více než kolik prodal výtisků Calendario Romano. Fotograf Pazzi ovšem považuje Gregoriano za plagiát a podal na jeho tvůrce žalobu.

Galizia sám stále úplně nechápe, proč se kolem Calendaria Romana vytvořila taková kultovní popularita, i když sám díky tomu už více než 20 let patří k nejznámějším tvářím Říma. „Dokážete si představit, že jsem byl nějakou dobu populárnější než papežův kalendář?“ směje se. „Kdo něco takového může říct?“ uzavírá podle amerického deníku.

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