Ceny kakaa zůstanou vysoké. Země západní Afriky očekávají slabší sezonu

  12:00
Část západní Afriky se chystá na další neuspokojivou sklizeň kakaa. Navzdory lepšímu počasí než v předchozích sezonách mohou problémy, jako jsou choroby plodin a stárnoucí stromy, omezit produkci a držet ceny na vysokých úrovních, napsala agentura Bloomberg.
foto: Profimedia.cz

Podle odhadu obchodníků a analytiků oslovených agenturou Bloomberg by mělo Pobřeží slonoviny, které je největším producentem kakaa na světě, mezi říjnem a březnem sklidit 1,4 milionu tun kakaa. Podle obchodníků a analytiků to je zhruba v souladu s očekávaným celkovým výsledkem pro tuto sezonu.

V sousední Ghaně, kde tento měsíc začíná sklizeň, jsou výsledky pochmurnější. Odhadovaná produkce činí 620 000 tun — což je výrazně pod historickým maximem země.

Hořká realita čokolády. Ceny kakaa zůstávají rekordní, menší podniky zavírají

Nabídka kakaa tak pravděpodobně nebude schopna pokrýt všechny požadavky trhu. Zmírnit problém s nedostatkem kakaa může jen nižší poptávka.

Poměr zásob ke spotřebě – klíčové měřítko nabídky v poměru k poptávce – se podle Mezinárodní organizace pro kakao (ICCO) blíží nejnižší úrovni od roku 1981. Zásoby kakaa, které jsou v USA sledovány a evidovány v burzovních skladech skladech, výrazně klesly pod úroveň průměrných zásob za posledních deset let.

„Neočekávám výrazné zlepšení produkce,“ řekl Oran van Dort, analytik z nizozemské banky Rabobank. Po letech nedostatečných investic je podle jeho slov čím dál pravděpodobnější, že potenciál sklizně Pobřeží slonoviny a Ghany bude rok co rok klesat.

Pokles cen se neočekává

To vyvíjí tlak na výrobce čokolády a mohlo by to udržet ceny na vysoké úrovni. Futures kontrakty na kakao klesly zhruba o 40 procent z historického maxima téměř 13 000 dolarů (280 400 Kč) za tunu dosaženého v prosinci. Ceny ovšem stále zůstávají výrazně nad pětiletým průměrem.

Čokoládová krize jen tak neskončí. Jsme závislí na zemích zasažených změnou klimatu

Analytici z JPMorgan předpokládají, že ceny kakaa zůstanou nad 6 000 dolary (130 000 Kč) za tunu. Společnost Citigroup předpovídá, že ceny kakaa v příštím roce vzrostou na 7 000 dolarů (151 000 Kč) za tunu.

„Takto se bude obchodovat po delší dobu,“ uvedla Tracey Allenová, analytička pro zemědělské komodity z JPMorgan. „Bez ohledu na to, jaká bude nabídka a deficit příští rok, se k pětiletým průměrným hodnotám v dohledné době nevrátíme,“ doplnila.

Analytička společnosti Marex Emma Sanigová upozornila, že následující tři měsíce v západní Africe budou obzvlášť kritické. „Po období dešťů od dubna do června vstupují kakaové lusky do své vrcholné fáze vývoje. Červnové srážky zmírnily obavy před suchým červencem, ale pokud suché podmínky budou přetrvávat i v srpnu, vyhlídky by se mohly zhoršit,“ zmínila.

Děti pracují s mačetami, do školy nechodí. Jak také vzniká čokoláda

Pokles úrody očekává i Nigérie. V sezoně 2025–2026 by měla produkce kakaa poklesnout o jedenáct procent na 305 000 tun, oproti předpokládaným 344 000 tunám v současné sezoně, která končí v září.

Šéf Nigerijské kakaové asociace Mufutau Abolarinwa uvedl, že měnící se počasí zpozdilo klíčové srážky a silný vítr poškodil čerstvé květy a mladé kakaovníky, čímž se snížil počet lusků, které mohly přispět k produkci.

„I když se produkce v regionu zlepší, vychází to z nízké základny po dvou slabých sezonách. To v konečném důsledku ohrožuje dominanci západní Afriky na globálním trhu, protože země jako Ekvádor pokračují v rozšiřování produkce,“ řekla Allenová z JPMorgan.

